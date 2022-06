Qu’il s’agisse d’électroménager ou d’appareil de beauté, Philips ne cesse de se diversifier. Néanmoins, leurs nombreux produits au noms parfois déroutant peuvent en perdre plus d’un. Alors pour vous aider à y voir plus clair, on vous présente les meilleurs épilateurs de la marque.

« Innovation et vous », si ce slogan vous dit quelque chose, c’est tout simplement, car il s’agit de celui de Philips. Principalement connu pour ses ampoules connectées, cette marque néerlandaise dont le succès n’est plus à démontrer, s’inscrit depuis de nombreuses années parmi les meilleurs du marché. Fidèle à leur slogan, la marque ne cesse d’innover et particulièrement dans le secteur de la beauté, on pense notamment à leur dernier rasoir intelligent, le S9000. Bien que leurs épilateurs connaissent la même success-story, il est difficile de s’y retrouver parmi les nombreuses références de produits. C’est pourquoi on vous a répertorié ci-dessous les 5 meilleurs épilateurs Philips.

Meilleurs épilateurs Philips électriques

Les épilateurs électriques facilitent vos séances d’épilations, en attrapant directement vos poils dans leurs pincettes. Plus rapides et plus efficaces que la cire ou le rasoir, ils sont une bonne alternative pour ceux qui ne souhaitent pas recourir à la lumière pulsée.

Philips Satinelle Essential

Un épilateur Philips abordable Note 4,4/5 : moyenne globale sur internet Si vous cherchez un épilateur efficace et abordable, alors cet épilateur Philips est fait pour vous. Vendu avec des têtes interchangeables, il peut, en un clip, se transformer en appareil de massage. Bien qu’il soit pourvu d’une lumière LED pour vous aider à mieux voir vos poils, son faible nombre de pincettes vous obligera à repasser plusieurs fois sur une même zone pour obtenir un résultat impeccable. Contrairement à la plupart des épilateurs électriques, le Philips Satinelle Essential ne tire pas la peau ce qui le rend très agréable à utiliser. Pour ce prix, vous aurez un appareil au design simpliste mais efficace. Les plus 2 vitesses de réglages

Son prix

Lumière intégré Les moins Bruyant

Philips Series 9000

Un seul appareil pour tout votre corps Note 4,4/5 : moyenne globale sur internet Avec le Philips Séries 9000, on monte encore d’un cran. Cet épilateur est vendu à la coquette somme de 169 €. Derrière ce prix se cache un épilateur ergonomique, facile à utiliser et peu douloureux. Malheureusement, tout comme le premier modèle son efficacité fait débat. Si certains le trouvent redoutable contre les poils, d’autres lui reprochent d’être faiblard. Heureusement, ces nombreux accessoires jouent en sa faveur. En plus de ses 5 têtes d’épilations, dont une tête de tondeuse et un embout pour zones sensibles, le Philips 9000 est également pourvu d’une brosse exfoliante, d’une râpe électrique, d’un embout massant et d’une tondeuse stylo. Alors, certes son prix est conséquent, mais cet épilateur vous propose une routine beauté complète. Les plus Indolore

Laisse les jambes douces

12 accessoires

S’utilise sur peau sèche ou humide Les moins Ne peut être utilisé lorsqu’il est en charge

Nécessite plusieurs passages, notamment si vos poils sont épais

Meilleurs épilateurs Philips à lumière pulsée

Les épilateurs à lumière pulsée (IPL) vous permettent d’obtenir une épilation semi définitive comme en institut. Bien que leur prix soit élevé, leurs longues espérances de vie contrebalance cet aspect. On vous propose de découvrir ceux de la marque Philips.

Questions Fréquentes

Quel est le meilleur épilateur Philips ? Le meilleur épilateur électrique est le Philips 8000. Complet avec ses nombreux accessoires et efficace grâce à ses 32 pinces, il est l’épilateur au meilleur rapport qualité-prix de la marque. En ce qui concerne les épilateurs à lumière pulsée, il s’agit du Philips Lumea 9000. Nouvelle génération des IPL Philips, il reprend l’efficacité de ses prédécesseurs, tout en étant agrémenté de nouveaux accessoires. Les IPL Philips s’utilisent comme n’importe quels épilateurs. Tout d’abord, vous devrez vous raser la zone à épiler 2 à 3 jours à l’avance. Ensuite, une fois le délai écoulé, adapter la tête adéquate sur votre appareil et débuter la séance. Maintenez votre IPL à la verticale et collez sa tête sur votre peau afin que lumière ne vienne pas directement dans vos yeux. Il est d’ailleurs conseillé de porter des lunettes de protection. Réglez l’intensité de l’appareil puis faites le glisser lentement le long de la zone à épiler. Quel est le meilleur épilateur Lumea Philips ? Il s’agit du Lumea 9000. Vendu en 2 éditions, l’une proposant 3 embouts et la seconde 4, il est l’IPL parfait pour ceux qui souhaitent utiliser l’épilateur à lumière pulsée sur tout leur corps. Diablement efficace, il offre des résultats visibles dès la seconde séance ! Son gros défaut reste tout de même son prix de 380 €.