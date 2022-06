Braun Silk-épil 5

L’épilateur électrique au meilleur rapport qualité/prix

Note 4.3/5 : moyenne globale sur internet

L’épilateur Braun Silk-épil 5, propose un très bon rapport qualité/prix. Sans fil et pourvu d’un réglage de vitesse, cet épilateur convient aussi bien aux débutants qu’aux plus expérimentés. Ce qui le différencie du précédent modèle est son design. Plus allongé, il permet une meilleure prise en main et sa tête pourvue de 28 pincettes s’avère plus efficace. Utilisable sur peau sèche et humide, le Braun Silk-épil 5 est également pourvu d’un grip antidérapant qui lui permet d’être utilisé sous la douche. Pour minimiser les sensations de pincements que peut procurer ce type d’appareil, nous vous recommandons de vous épiler sous l’eau. Néanmoins, il faudra être efficace, car l’appareil ne dispose que d’une autonomie de 30 minutes et ne peut être utilisé lorsqu’il est branché.

Les plus Epilation douce

Sans fil

S’utilise sur peau sèche et humide Les moins Durée de vie courte

Efficace que sur poils courts

Se décharge vite

Tête d’épilation petite : ralentis la coupe

Caractéristiques principales