Le prix de l’épilateur Braun Silk-épil 7 est en chute libre pour les 70 ans de Boulanger

Pour célébrer les 70 ans de Boulanger, profitez d’une offre exceptionnelle sur l’épilateur BRAUN Silk-épil 7-030, affiché à seulement 69,99€.

L’anniversaire de Boulanger continue et vous permet de profiter de nombreuses promotions sur l’électroménager, la tech, etc. Et si vous n’avez pas encore cédé à l’épilation définitive, l’épilateur Braun Silk-épil 7 pourrait bien vous séduire. En réduction de 42%, c’est une offre à ne pas manquer.

-42% sur l’épilateur Braun Silk-épil 7 chez Boulanger

l’épilateur BRAUN Silk-épil 7-030, affiché à seulement 69,99€ au lieu de 119,99€. Avec une réduction de 42%, c’est une excellente occasion de profiter d’un des meilleurs épilateurs sur le marché, noté 4,7/5 par les utilisateurs sur le site Boulanger.

ACHETEZ le Braun Silk-épil 7

Le BRAUN Silk-épil 7 est idéal pour les jambes, les aisselles, et le maillot, et il offre une épilation sans douleur pour une peau douce jusqu’à un mois.

Cette offre fait partie de la célébration des 70 ans de Boulanger, et ce type de promotion ne dure jamais longtemps. Profitez-en pour vous offrir une expérience de soin de qualité et adopter une peau nette et soyeuse tout au long du mois.

Le Braun Silk-épil 7 : une épilation douce et efficace

Le Braun Silk-épil 7 est conçu pour offrir une épilation efficace et tout en douceur.

Capture des poils courts : contrairement à la cire, le Silk-épil 7 capture les poils trois fois plus courts, vous évitant d’attendre que la repousse soit assez longue pour une épilation efficace.

: contrairement à la cire, le Silk-épil 7 capture les poils trois fois plus courts, vous évitant d’attendre que la repousse soit assez longue pour une épilation efficace. Efficace sous l’eau : utilisable sous la douche, la chaleur de l’eau permet de rendre l’épilation moins douloureuse et plus agréable.

: utilisable sous la douche, la chaleur de l’eau permet de rendre l’épilation moins douloureuse et plus agréable. Large tête d’épilation : avec une tête 40% plus large que celle du modèle précédent, l’épilateur permet de couvrir plus de surface à chaque passage, réduisant ainsi le temps passé sur chaque séance d’épilation.

: avec une tête 40% plus large que celle du modèle précédent, l’épilateur permet de couvrir plus de surface à chaque passage, réduisant ainsi le temps passé sur chaque séance d’épilation. Rouleau de massage anti-douleur : intégrés à l’appareil, les rouleaux de massage aident à réduire la sensation de tiraillement.

: intégrés à l’appareil, les rouleaux de massage aident à réduire la sensation de tiraillement. Embouts multiples : il est fourni avec une tête pour les zones sensibles, un embout de rasage et un embout tondeuse, parfaits pour une épilation précise, que ce soit sur les jambes, le maillot ou les aisselles.

Avec son score de 4,7/5 sur Boulanger, les utilisateurs ne tarissent pas d’éloges sur ce produit qui fait preuve de fiabilité et d’efficacité. En plus, il est équipé de 40 pincettes qui permet de capturer les poils les plus courts, souvent inaccessibles par d’autres méthodes.

PROFITEZ DE -42% sur Boulanger

Un épilateur pratique et économique

L’épilateur Braun Silk-épil 7 est conçu pour être pratique et facile à utiliser.

Autonomie de 40 minutes : grâce à une batterie puissante, vous pouvez l’utiliser jusqu’à 40 minutes après une recharge complète.

: grâce à une batterie puissante, vous pouvez l’utiliser jusqu’à 40 minutes après une recharge complète. Deux vitesses : le Silk-épil 7 propose deux vitesses, permettant de moduler la puissance selon la zone à traiter et votre sensibilité.

: le Silk-épil 7 propose deux vitesses, permettant de moduler la puissance selon la zone à traiter et votre sensibilité. Lavable sous l’eau : le nettoyage est simple, car toutes les têtes sont lavables sous l’eau.

: le nettoyage est simple, car toutes les têtes sont lavables sous l’eau. Technologie Smartlight : une petite lampe intégrée permet de mieux voir les poils fins.

Pour celles et ceux qui cherchent à réduire les coûts liés à l’épilation en institut, cet épilateur représente un choix économique.

Non seulement vous évitez les coûts récurrents des rendez-vous, mais l’utilisation à domicile vous donne également la liberté de vous épiler quand bon vous semble, sans contrainte.