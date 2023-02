L'entreprise la plus rentable en 2022 n'est pas Google, ni Microsoft... mais qui ?

Investopedia a récemment dévoilé un classement des entreprises les plus rentables, sur les 12 derniers mois. Alors, la suprématie des GAFAM est-elle toujours d’actualité ?

Cela fait bien des années que les « Big Five » de la tech (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) se partagent les premières places dans le top des firmes les plus lucratives. Mais non loin derrière, on retrouve aussi d’autres mastodontes américains et chinois, qui poussent pour se faire une place au sommet de cette pyramide. On fait le bilan.

Le pétrole et la finance sur les talons de la tech

Le bras de fer entre les États-Unis et la Chine se poursuit

Commençons donc par le « bas » de l’échelle, où l’on retrouve une majorité d’entreprises chinoises et américaines. Un bilan somme toute assez logique, étant donné que la Chine et les États-Unis sont les deux plus grandes puissances économiques mondiales depuis plus de 40 ans. Et la guerre commerciale qui les oppose ne semble pas près de s’arrêter.

On peut aussi noter que le géant pétrolier Saudi Aramco, qui est basé en Arabie Saoudite, aurait pu rejoindre le top 10 des sociétés les plus rentables s’il était coté en bourse sur le continent nord-américain (États-Unis et Canada). Mais à cause d’une capitalisation trop importante et un manque de transparence de la part de l’État saoudien, cette cotation n’a pour l’instant pas eu lieu. Les experts sont d’ailleurs peu optimistes à ce sujet, comme en témoigne cet article de nos confrères des Echos.

Un bras de fer à plusieurs milliards de dollars

7 entreprises financières et pétrolières dans le top 10

D’après Investopedia, on retrouve tout d’abord plusieurs sociétés financières parmi les 10 entreprises les plus rentables, avec une large majorité chinoise : 80% d’entre elles sont basées dans le pays asiatique. Et leur place n’est pas due au hasard, puisque l’on sait que le gouvernement chinois joue un rôle prépondérant dans la santé économique de ces sociétés.

Dans l’ordre, le top 10 débute donc avec la banque de Chine (10e), surmontée de JPMorgan (9e), de la banque agricole de Chine (8e) et du pétrolier Shell (7e). Et lorsque l’on remonte un peu plus haut dans ce classement, on constate que la domination des géants de la finance et de l’énergie opère toujours avec la banque de construction chinoise (6e), le raffineur ExxonMobil (5e), ainsi que la banque industrielle et commerciale de Chine (4e).

Apple, Microsoft, Google : à qui revient la palme en 2022 ?

Les 3 « Big Tech » de nouveau sur le podium

Sans grande surprise, on retrouve une fois de plus les trois super potes Google, Microsoft et Apple aux trois premières places du classement. La suprématie de la tech américaine reste donc toujours hors d’atteinte des entreprises asiatiques, qui pèsent pourtant très lourd dans le secteur de la téléphonie (Samsung, Xiaomi) et des réseaux sociaux (TikTok).

Dans le secteur de la tech, la Chine est encore loin de rivaliser avec le « Big Three »

Si l’on se fie aux chiffres relevés par Investopedia en janvier 2023, qui ont d’ailleurs été calculés sur 12 mois glissants, on constate donc qu’Alphabet (maison mère de Google) occupe la 3e place du classement des entreprises les plus rentables au monde. Elle compte plus de 282 milliards de dollars de chiffre d’affaires, avec un résultat net de 67 milliards. Et comme depuis toujours, la majeure partie de ses revenus provient de la publicité sur ses services, tels que YouTube et Google Play Store.

C’est ensuite Microsoft qui se tient sur la 2e marche du podium, avec un chiffre d’affaires plus bas que Google (203 milliards de dollars) mais un résultat net légèrement supérieur (près de 70 milliards). Son capital provient surtout de ses offres de cloud computing * avec Azure, ainsi que de ses produits Windows, LinkedIn et Office.

Le cloud computing, c’est quoi ?



La mise à disposition de serveurs, de bases de données et de réseaux sur le Web. Aussi appelé « informatique en nuage », le cloud computing permet notamment de stocker et de sécuriser des données en ligne, afin de les retrouver sur n’importe quel appareil.

Enfin, elle compte en grande partie sur la publicité de son moteur de recherche Bing, qui semble retrouver une seconde jeunesse depuis son association avec ChatGPT.

Apple confirme sa domination

Et pour clore ce top 10 des entreprises les plus rentables en 2022, place au grand vainqueur. Roulement de tambour… Vous l’aurez sans doute deviné, il s’agit bien sûr d’Apple qui conserve une avance très nette sur ses rivaux. Avec plus de 394 milliards de dollars de chiffre d’affaires et près de 100 milliards en résultat net, on peut dire que l’année a été excellente pour la marque à la Pomme.

Mais pour autant, on peut aussi noter une légère baisse de son chiffre d’affaires, un fait rare qui n’était plus arrivé depuis 2018. Toutefois, il n’y a pas de quoi inquiéter le géant de Cupertino qui continue de dominer outrageusement le marché avec les très bonnes ventes de son iPhone 14 Pro, de ses nouveaux Mac Silicon et de ses iPad toujours plus sophistiqués.

2022 a été très riche en innovations chez Apple (© MacRumors)

Dans le même temps, l’inflation n’a pas eu de grand impact sur les bénéfices d’Apple, qui applique toujours de fortes marges sur ses produits. Rendez-vous donc l’année prochaine, pour constater une possible évolution de ce classement des entreprises les plus rentables.