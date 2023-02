Vous êtes fatigué de votre interminable quête à travers internet à la recherche d’une solution pour enregistrer vos appels WhatsApp ? Votre long périple s’arrête ici, enfin. Car nous avons décidé de vous dévoiler toute la vérité sur l’enregistrement des conversations WhatsApp. Et on ravivera la flamme de votre espoir grâce à des solutions efficaces sur iOS et Android. Suivez-nous.

Nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser WhatsApp au quotidien. Rien qu’en France, l’application compte pas moins de 30 millions d’utilisateurs. Et pour cause, elle permet de gérer les messages et les conversations téléphoniques depuis une seule et unique interface en facilitant nos échanges depuis ou vers l’étranger.

Il arrive parfois que nous ayons besoin d’enregistrer des appels pour, par exemple, mémoriser des informations ou avoir la trace d’un quelconque contrat. Seulement, la tâche est plus difficile à réaliser qu’il n’y paraît. Pour des raisons juridiques, l’application WhatsApp ne permet pas l’enregistrement des appels afin de ne pas enfreindre le cadre légal de certains pays.

Que dit la loi en France ? L’enregistrement d’une conversation téléphonique en France est autorisé, mais seulement si tous les interlocuteurs sont consentants. En effet, l’article 226-1 du code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ».



Ainsi, si vous envisagez d’enregistrer un appel, n’oubliez pas de demander l’autorisation à votre contact.

En plus de ce cadre juridique contraignant mais nécessaire, le web regorge de solutions inefficaces qui vous ont sans doute déjà fait perdre du temps. Dans cet article, on vous détaille les vraies méthodes légales et efficaces pour enregistrer des appels sur WhatsApp.

Sur la version Android de WhatsApp, il n’existe aucune fonctionnalité qui permette d’enregistrer un appel. Et les applications de capture d’écran vidéo ne permettent pas d’enregistrer le son d’une conversation téléphonique en cours. Heureusement, il existe une application fonctionnelle : Cube ACR.

Cube ACR, la seule application réellement fiable

Cube ACR est une application qui permet d’enregistrer automatiquement les appels entrants et sortants de WhatsApp ou même du téléphone. Simple mais performante, elle dispose de nombreux réglages qui vous permettront de l’adapter à vos besoins. Parfaitement fonctionnelle en version gratuite, elle est également disponible en version Premium sans aucune publicité et avec notamment des actions post-appels très pratiques. On recommande !

Cube ACR arbore une interface soignée et se veut particulièrement fluide, même en version gratuite

Enregistrer les appels WhatsApp sur iPhone, une mission quasi impossible

On ne voudrait pas vous paraître vieux jeu et encore moins rabat-joie, mais la vérité nous oblige à vous le dire : aucune application ne vous permettra d’enregistrer un appel WhatsApp sur iPhone. Si Apple autorise les applications tierces pour l’enregistrement des appels téléphoniques, il n’en est rien pour les appels WhatsApp.

Le Screen Recording : une fausse bonne idée

Pour enregistrer des appels sur iPhone, de nombreux sites vous conseillent d’utiliser la fonction native Screen Recording présente sur iOS. Malheureusement, cette solution ne fonctionne pas car Apple interdit l’utilisation du micro par deux applications en simultané. Vous ne pourrez y arriver que si vous avez Jailbreaké, c’est-à-dire débridé votre iPhone.

Jailbreaker son iPhone, une technique légale mais dangereuse Le Jailbreak, ou débridage d’un iPhone, consiste à modifier iOS de manière à avoir un accès complet et sans restriction à tout le système d’exploitation d’Apple. Il permet une plus grande personnalisation de son iPhone mais comporte de nombreux risques à cause de l’absence d’antivirus et de la difficulté d’installer de nouvelles mises à jour.

De plus, son intérêt est désormais limité car Apple devient de plus en plus ouvert.

Pour vous consoler, on a quand même une solution simple, infaillible et vieille comme le monde, ou presque. Le dictaphone, oui monsieur (ou madame).

On l’a vu ensemble, l’enregistrement d’une conversation téléphonique à travers une application ou une fonctionnalité du téléphone est un vrai casse-tête. Heureusement, il reste une solution aussi fiable que facile à mettre en œuvre : l’utilisation d’un enregistreur externe, que l’on connaît parfois sous le doux nom de dictaphone. La technique est simple : enregistrer à l’aide d’un microphone le son -produit par le haut-parleur de votre smartphone. C’est d’ailleurs bien souvent la première solution à laquelle on pense lorsqu’on envisage d’enregistrer un appel

Il convient cependant de suivre quelques instructions pour effectuer le meilleur enregistrement possible, à savoir :

Munissez-vous d’un autre appareil que le votre, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’un ordinateur Windows ou Mac ou d’un dictaphone,

Quel audio recorder choisir ? Si votre ordinateur Windows ou Mac ne possède pas de logiciel avec la fonction audio recorder, vous pouvez en télécharger un gratuitement. Il existe de nombreuses versions efficaces. Assurez-vous tout de même que votre ordinateur dispose bien d’un microphone.

Sur les appareils iOS ou Google Android, vous pouvez également télécharger gratuitement une application de type audio recorder.

Orientez le micro de ce dernier vers le haut-parleur de votre téléphone mobile,

Appuyez sur l’icône Enregistrer,

Appelez votre interlocuteur ou décrochez le téléphone tout en veillant à activer le haut-parleur,

Prévenez la personne que vous enregistrez la conversation,

Une fois l’appel terminé, raccrochez et cliquez sur l’icône Stop de l’audio recorder.

Cette solution a néanmoins un défaut non négligeable : la qualité de l’enregistrement sera très aléatoire en fonction du matériel que vous utilisez, de la qualité de votre microphone et de la manière dont vous disposez l’enregistreur par rapport à votre smartphone.

Le dictaphone a encore de beaux jours devant lui

