Vous n’avez peut-être jamais eu à enregistrer une conversation téléphonique. Et pourtant, cela peut parfois rendre service pour être sûr de bien avoir mémorisé une information (adresse, numéro de téléphone), ou enregistrer les modalités d’un contrat ou d’un devis par exemple. Cependant, la tâche n’est pas simple sur iPhone, on vous explique pourquoi et on vous montre comment faire.

Au quotidien, l’enregistrement de nos appels entrants et sortants n’a que très rarement une utilité. Mais quand cela se produit, mieux vaut être préparé pour savoir comment faire. En effet, la tâche n’est pas aussi simple et évidente qu’elle n’y paraît. La raison n’est pas technique, mais plutôt juridique. La législation qui encadre l’enregistrement des appels téléphoniques varie fortement d’un pays à l’autre. Pour éviter ce problème, Apple a pris le parti de ne pas intégrer la fonction d’enregistrement à iOS, contrairement à Google qui le permet dans certaines parties du monde.

Il existe heureusement des méthodes qui permettent de parvenir quand même à enregistrer un appel sur iPhone. L’une des méthodes les plus simples consiste à utiliser une application tierce. Il est cependant nécessaire de faire attention à certains détails pour utiliser ce type d’application en toute légalité.

Que dit la loi française concernant l’enregistrement de conversations téléphoniques ? En France, il est possible d’enregistrer des appels téléphoniques. Vous devez cependant vous assurer que tous les interlocuteurs sont informés et consentants.

Sinon, c’est considéré comme une atteinte à la vie privée. Le code pénal indique en effet avec l’article 226-1 qu’il est interdit de « volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel« . C’est un délit passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 45 000 euros d’amende.

Dans les faits, vous ne risquez rien si vous enregistrez tous vos appels. Vous ne devrez cependant à aucun moment les communiquer à quelqu’un d’autre ou les rendre publics.



On vous conseille tout de même de prévenir systématiquement vos interlocuteurs que vous les enregistrer pour vous conformer à la loi.

A lire aussi : Comment utiliser facilement un iPhone à l’international ?

Dans cet article, on vous dévoile les 3 méthodes qui permettent d’enregistrer facilement un appel téléphonique.

N’oubliez pas de prévenir Ruby que vous allez enregistrer son appel

1. Enregistrer des conversations grâce à la messagerie vocale

Contrairement à Android, Apple n’a tout simplement pas intégré d’enregistreur d‘appel à ses applications natives pour des causes juridiques. Pourtant, il existe bien une solution qui vous permettra d’enregistrer une conversation téléphonique sans application et sans matériel. Elle consiste à l’enregistrer sous forme de message vocal. On vous dit comment faire, étape par étape.

Commencez par répondre à un appel entrant ou passez un appel vers l’interlocuteur de votre choix, Ensuite, appelez votre propre numéro en cliquant sur le + du menu d’appel, Vous allez forcément tomber directement sur la messagerie, faites comme si vous alliez laisser un message. Après le fameux bip, appuyez sur le bouton Conférence du menu du téléphone, Vous êtes en « conférence » avec votre interlocuteur et votre messagerie vocale, Prévenez ce dernier que vous êtes en train d’enregistrer la conversation Une fois l’appel terminé, coupez également l’appel avec votre messagerie vocale.

Et voilà ! Vous pourrez retrouver l’appel enregistré en tant que message vocal. Pour l’utiliser, vous pouvez désormais simplement récupérer l’enregistrement depuis l’application message et le partager vers votre boîte mail ou autre.

Sur le même sujet : iPhone 14 : les SOS d’urgence par satellite sont maintenant disponibles en France !

2. Utiliser une application dédiée aux enregistrements d’appels

Même si Apple n’a pas intégré d’enregistreur d’appel dans iOS, il existe plusieurs applications qui permettent d’y arriver. Voici les 3 meilleures versions disponibles.

Cube ACR, la référence des enregistreurs d’appel

Cette application disponible en version gratuite et payante est un excellent choix si vous voulez enregistrer ponctuellement ou systématiquement vos appels. Intuitive et fiable, l’application Cube ACR vous permet notamment d’enregistrer tous vos appels entrants et sortants. Une fonctionnalité pratique au quotidien.

Pensez cependant bien à prévenir vos interlocuteurs lorsque vous enregistrez la conversation.

La version payante se présente sous la forme d’un abonnement mensuel. Il donne par exemple accès à des actions post-appel immédiates. Vous n’aurez plus non plus à subir la publicité et bénéficierez d’un espace de stockage sur le cloud.

Quand vous avez Sarah Connor au bout du fil, mieux vaut enregistrer ! Sinon, personne ne vous croira.

TapeACall, la simplicité a un coût

TapeACall dispose d’une excellente réputation. Cette application disponible à la fois sur Android de Google et iOS permet d’enregistrer ses appels avec une grande facilité. On retrouve des fonctionnalités intéressantes comme l’enregistrement automatique des appels sortants.

Mais la fonction la plus bluffante est sans doute la transcription. Celle-ci permet d’avoir une version écrite de vos appels téléphoniques. La fiabilité de la fonction atteint 99%. Pratique pour retrouver facilement l’adresse qu’on vous a communiqué !

Call Recorder, une qualité de son irréprochable

Semblable aux deux autres app, Call Recorder a la particularité de proposer une qualité d’enregistrement impressionnante. Elle facilite ainsi l’écoute ultérieure des conversations téléphoniques. On apprécie également son interface intuitive et moderne.

Si le téléchargement de l’application est gratuit, de nombreuses options sont cependant payantes pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de l’app. On pense notamment à la transcription qui peut apporter un réel confort et un gain de temps, en particulier pour les professionnels.

L’option transcription de l’application permet d’afficher les conversations à l’écran. Pratique !

3. Utiliser un dictaphone ou un appareil externe

Enregistrer un appel depuis un appareil externe est sans doute la solution la plus évidente pour la plupart d’entre nous. Et force est de constater qu’il s’agit d’une méthode remarquable d’efficacité et de fiabilité. Seul défaut : la qualité sonore est bien souvent inférieure aux enregistrements d’applications. Pour avoir le meilleur résultat possible, voici nos conseils :

Trouvez un deuxième smartphone, un ordinateur ou même un dictaphone et orientez son micro vers le haut-parleur de votre iPhone, Vérifiez qu’il dispose d’une fonction d’enregistrement vocal. Sur iPhone, l’application s’appelle tout simplement Dictaphone et se trouve dans le dossier Utilitaires. Sinon, vous devrez en télécharger une, Démarrez l’application, Répondez à l’appel entrant ou passez votre appel, Cliquez sur le bouton Record pour lancer l’enregistrement, Prévenez votre interlocuteur de votre souhait d’enregistrer l’appel, Une fois l’appel terminé, appuyez sur Stop pour arrêter l’enregistrement.

Un vrai jeu d’enfant !

On vous déconseille ce modèle de dictaphone, il n’a pas encore le Bluetooth

A lire également : Quelles sont les meilleures promos pour iPhone du moment ?