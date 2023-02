Rares sont les occasions ou l’enregistrement d’une conversation téléphonique est nécessaire. Néanmoins, mieux vaut savoir comment s’y prendre à l’avance pour ne pas perdre de temps le moment venu. Dans cet article, nous vous donnons toutes nos astuces pour enregistrer un appel avec un smartphone Samsung.

Malgré les apparences, l’enregistrement d’une conversation téléphonique n’est pas une tâche si facile. Elle nécessite bien souvent le téléchargement d’une application et quelques connaissances juridiques. En effet, le cadre légal qui régit l’enregistrement de conversations privées varie d’un pays à l’autre. En France par exemple, il est interdit d’enregistrer une conversation à l’insu de votre interlocuteur.

Est-ce légal d’enregistrer une conversation téléphonique en France ? Vous pouvez enregistrer un appel téléphonique si, et seulement, si votre interlocuteur vous donne son consentement. Sinon, cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. En effet, l’article 226-1 du code pénal indique qu’il est interdit de « volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel« . Ce délit est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Dans cet article, nous vous dévoilons les trois méthodes qui permettent d’enregistrer une conversation téléphonique de manière parfaitement légale.

À lire aussi : Samsung Galaxy S23 : Tout ce que l’on sait du futur smartphone

1. L’enregistreur d’appel made in Google

Si Google ne l’a pas intégrée à toutes ses versions d’Android, la fonction enregistreur d’appel entrants et sortants existe bel et bien dans l’application Téléphone. Elle permet non seulement de lancer l’enregistrement d’un appel en cours, mais aussi de procéder à l’enregistrement automatique de certains types d’appels. Voici comment utiliser ces fonctionnalités.

L’enregistrement d’un appel en cours

L’enregistrement d’un appel en cours est sans doute la fonction la plus pratique. Elle permet d’activer l’enregistrement à tout moment. Voici comment :

Lancez ou décrochez un appel depuis l’application Téléphone,

Lancez l’enregistrement en cliquant sur le bouton Enregistrer (un rond cerclé),

Un message automatique indiquera à votre interlocuteur que la conversation va être enregistrée. Si le message n’est pas diffusé, n’oubliez pas d’avertir la personne que vous appelez .

. Pour arrêter l’enregistrement, cliquez sur Arrêter l’enregistrement (icône en forme de carré rouge).

Pour retrouver, les appels enregistrés, il vous suffit de vous rendre sur votre journal d’appel et de sélectionner l’appel concerné. Si vous le souhaitez, vous pouvez également définir la durée pendant laquelle les enregistrements seront conservés. Pour cela, vous devez vous rendre dans les Paramètres, puis Enregistrement des appels. Sous Enregistrements, cliquez sur Supprimer les enregistrements et choisissez la durée voulue. Appuyez sur Confirmer.

Activer les enregistrements automatiques

L’application Téléphone permet l’enregistrement automatique de certains appels : soit les appels de numéros inconnus, soit les appels de contacts sélectionnés. Voici comment faire :

Ouvrez l’application Téléphone, puis cliquez sur les trois petits points en haut à droite pour accéder aux options,

Ouvrez les Paramètres, puis accédez au menu Enregistrement des appels,

Sous « toujours enregistrer« , activez l’option Numéros non répertoriés dans vos contacts ou l’option Numéros sélectionnés,

Pour les Numéros sélectionnés, cliquez sur +, puis choisir le contact à ajouter,

Cliquez sur Toujours enregistrer.

Avec l’enregistrement automatique des appels, pas de stress à avoir quand vous recevez un appel entrant

2. Utiliser une application dédiée aux enregistrements d’appels

La fonction enregistrement de l’application Téléphone est malheureusement rarement disponible. Mais si vous voulez tout de même enregistrer vos appels de manière automatisée et avec une bonne qualité, plusieurs applications proposent des fonctions similaires voire plus développées. Voici les 3 meilleures.

Call Automatic Recorder, un modèle de simplicité

L’application ne paie pas de mine, notamment avec son icône qui sent bon les années 2000. Simple et minimaliste, elle se révèle pourtant efficace et réalise ce qu’on lui demande à la perfection. Dommage que les publicités en plein écran gâchent la fluidité de l’expérience. Elle conviendra cependant très bien à un usage ponctuel.

Cube ACR, la performance au service des particuliers

Cube ACR est une vraie référence dans l’enregistrement des conversations téléphoniques. Elle doit son statut à son fonctionnement mais non intrusif. Lors d’un appel, vous verrez simplement son logo clignoter dans votre barre de notification, vous indiquant que l’enregistrement est en cours.

Les publicités y sont nombreuses mais moins intrusives que sur Call Automatic Recorder, on apprécie. Et pour les plus exigeants, un abonnement payant permet d’accéder à des actions directes à la fin d’un appel, de ne plus avoir de publicité et d’avoir un espace de stockage en ligne.

Bon à savoir : l’application Cube ACR enregistre les appels cellulaires, mais également les conversations téléphoniques WhatsApp, Signal, Hangouts ou Facebook.

RingCentral, la solution professionnelle

RingCentral est plus qu’un simple logiciel d’enregistrement. Disponible sur smartphones et ordinateurs, il permet de gérer ses appels de nombreuses manières différentes. Vous pouvez transférer un appel de votre smartphone vers votre ordinateur, organiser des conversations téléphoniques ou vidéo avec vos collègues, etc. Enfin, l’application dispose de la fonctionnalité qui nous intéresse aujourd’hui : l’enregistrement automatique des conversations téléphoniques.

Seul bémol notable : l’application est payante. Il faudra ainsi débourser plus de 20 euros par utilisateur et par mois pour disposer de l’enregistrement automatique des appels.

Sur le même sujet : Les meilleures réductions du moment sur les smartphones Samsung

3. Utiliser un dictaphone ou un appareil externe

Si les solutions précédentes ne vous conviennent pas, il reste la méthode la plus simple, la plus évidente, mais dont le résultat sera le moins bon : utiliser un autre smartphone ou un ordinateur pour procéder à l’enregistrement.

Pour cela, voici comment faire :

Placez un ordinateur ou un deuxième smartphone à proximité de votre téléphone,

Orientez le micro de cet appareil vers le haut-parleur de votre smartphone,

Démarrez (ou téléchargez si besoin) une application ou un logiciel de type dictaphone,

Sur votre smartphone, lancez l’appel en activant le haut-parleur,

Prévenez votre interlocuteur que vous enregistrez ,

, Lancez l’enregistrement,

Une fois l’appel terminé, coupez l’enregistrement.

Même un bon vieux dictaphone à cassette pourra faire l’affaire pour enregistrer un appel

À lire également : Android 14 : date de sortie, fonctionnalités et rumeurs