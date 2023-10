Punaises de lit : un Français invente la solution pour se débarrasser simplement de ces nuisibles

Alors que les vidéos se multiplient pour montrer l’invasion des punaises de lit au sein de la Capitale, c’est l’invention d’un Français – Louis Gerondeau – qui refait surface. Un simple piège récompensé au concours Lépine pour en finir avec ces nuisibles.

Lignes de métro, cinémas, lycées, bureaux, on ne compte plus les lieux infestés par les punaises de lit et pour s’en débarrasser, il faut parfois dépenser une petite fortune (entre 1 000 € et 5 000 €). Tout le monde ne peut pas se permettre de telles dépenses et c’est pourquoi Louis Gerondeau a inventé un piège à punaise de lit – appelé BugSafe – qui ne coûte « que » 105 €. Focus.

BugSafe : un simple piège aimanté

Concrètement, BugSafe est un petit objet en plastique que vous devrez clipser sur chaque pied de votre lit.

Le principe est simple :

Vous placez BugSafe sur vos pieds de lit,

La punaise de lit grimpe sur le pied de lit,

Tombe dans le piège en plastique ,

, Les parois lisses de BugSafe empêchent la punaise de sortir du piège,

Vous dormez tranquillement.

Le concept n’est pas nouveau, on trouvait déjà des systèmes de douves à placer sous les pieds du lit, mais BugSafe présente deux avantages :

Vous êtes sûrs de ne pas taper dans votre douve par inadvertance et libérer les punaises de lit capturées.

et libérer les punaises de lit capturées. Le piège est beaucoup plus discret que les disques placés sous les pieds du lit.

Une installation simple et discrète.

Quelles autres solutions pour se débarrasser des punaises de lit ?

Vous vous en doutez, les punaises de lit ne sont pas que dans les lits et peuvent arriver chez vous en se posant sur vos vêtements. C’est pourquoi avant de passer à la caisse, vous devrez laver vos habits à 60°C ou les placer au congélateur.

Il existe même différents coloris pour que BugSafe se fonde vraiment dans votre déco.

Vous pourrez bien sûr tenter de vaporiser vous-même votre appartement ou maison, mais la solution la plus radicale (et onéreuse) reste tout de même de faire appel à des professionnels. En moyenne, un Français dépense 1 250 € pour se débarrasser des punaises de lit : on espère donc que BugSafe fasse baisser la note.