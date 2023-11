Enceinte connectée : 5 raisons de ne pas acheter un assistant intelligent

Elles s’appellent Google Nest, Amazon Echo ou encore Apple HomePod. Les enceintes intelligentes, censées transformer notre quotidien pour le meilleur, arrivent peu à peu dans nos maisons. Mais sont-elles vraiment utiles ?

Apparues en 2017 avec la première génération de Google Home, les enceintes intelligentes se sont peu à peu fait une place de choix sur le marché des objets connectés. Elles permettent de commander facilement, et par la voix, toutes sortes d’objets du quotidien tels que des lumières, la TV, les volets ou même le lave-linge. Elles permettent également d’avoir la réponse à une question simple, ou d’écouter un podcast ou de la musique sans même avoir à déverrouiller son téléphone.

Malgré ces nombreux avantages, elles peuvent également apparaître gadget et ne serviront pas à tout le monde. Aujourd’hui, nous faisons le point sur toutes ces raisons qui font que vous n’avez peut-être pas besoin d’acheter une enceinte connectée. C’est parti !

1. Elles ne sont pas si intelligentes que ça

Les enceintes intelligentes permettent de nous faire gagner du temps en répondant à nos requêtes sans que nous ayons besoin de sortir notre téléphone… À condition qu’elles arrivent à nous comprendre !

Il arrive, en effet, régulièrement, que les enceintes connectées interprètent mal notre demande, ou ne nous entendent tout simplement pas. En résulte des appels involontaires, des réponses erronées ou encore des rendez-vous inscrits dans notre agenda à la mauvaise date.

Difficile de garder son calme, quand votre enceinte connectée ne comprend pas votre demande !

2. Elles ne sont pas aussi pratiques qu’on veut bien nous le faire croire

Ne nous faites pas dire ce que nous n’avons pas dit : les assistants vocaux sont, dans certaines situations, très pratiques. Allumer un minuteur en faisant à manger, demander une information simple ou encore passer un coup de téléphone grâce à une simple commande vocale peut, parfois, réellement rendre service. Néanmoins, il faut bien reconnaître que pour faire appel à l’assistant vocal, le smartphone est bien souvent suffisant.

Du côté des autres services qui peuvent être rendus par une enceinte intelligente, la maison connectée est souvent mise en avant. Et sur le papier, l’idée d’une maison qui nous obéit au doigt et à l’œil pourra donner envie à un grand nombre d’entre nous, permettant de faire gagner du temps à la maison, d’optimiser le fonctionnement de certains appareils et ainsi réduire sa consommation d’énergie par exemple.

La réalité est, malheureusement, un peu moins concrète, car faute de standard, il est difficile de toujours trouver des appareils compatibles à l’écosystème que l’on souhaite créer.

Pourquoi s’obstiner à utiliser son assistant vocal quand appuyer sur un interrupteur suffit ?

3. Elles sont intrusives

Quand on écoute leurs fabricants, les enceintes connectées n’entravent en rien notre vie privée, n’activant le micro que quand on fait une requête. Néanmoins, cette affirmation a souvent été remise en cause.

Il y a quelques années, plusieurs employés d’Amazon ont témoigné sur les pratiques pour le moins douteuses du géant de l’e-commerce.

Est-ce que quelqu’un vous écoute quand vous chantez près de votre enceinte intelligente ?

4. Leur son est souvent médiocre

Vous allez nous dire que ça dépend, qu’il y a des modèles dont le son est excellent, notamment de la part de fabricants réputés comme Sonos, Marshall ou encore Bose. Et vous avez raison.

Néanmoins, les modèles proposés par les principaux fabricants, comme Google et Amazon, offrent un son correct pour écouter un podcast, mais très moyen pour toute autre sorte d’activité comme écouter de la musique.

Lorsqu’on a déjà un système audio de qualité satisfaisante à la maison, mieux vaut perdre quelques secondes pour l’allumer, plutôt que d’écouter Led Zeppelin ou encore un podcast de Hugo Décrypte sur son Google Nest Mini.

Il existe tout de même des exceptions comme la Devialet Phantom II, aussi puissante et performante qu’atypique

5. Elles ne sont pas très écologiques

Pour être réellement utile, contrairement à une enceinte normale, l’enceinte intelligente doit être allumée en permanence, entraînant une consommation d’électricité permanente, aussi minime soit-elle.

Or, dans le contexte de la transition environnementale que nous vivons, est-il bien nécessaire d’ajouter à notre domicile un appareil allumé en permanence qui ne pourra pas faire grand-chose de plus que notre smartphone ?

