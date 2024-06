Enceinte + casque Marshall : le duo profite d’une offre incroyable pour fêter l’arrivée de l’été

Si vous êtes fan de la marque Marshall, l’offre actuelle de Boulanger devrait vous séduire. Ce pack inclut une enceinte Marshall Emberton II ainsi qu’un casque Marshall Major IV, le duo parfait à emporter partout cet été.

Les enceintes et casques audio Marshall, avec leur esthétique vintage et rock inspirée des célèbres amplificateurs de la marque, sont particulièrement appréciés par les fans de musique et de déco. Cependant, l’attrait de ces modèles ne repose pas uniquement sur leur apparence : ils doivent également offrir une performance sonore de haute qualité.

Et de ce côté-là, la marque ne manque pas à l’appel non plus. Si vous souhaitez en profiter cet été, l’offre de Boulanger devrait vous séduire.

Enceinte portable Emberton II BT Black & Brass + Casque Major IV Noir Marshall : l’offre sensationnelle de Boulanger

Dans le pack proposé par Boulanger, vous retrouverez :

Une enceinte Bluetooth et un casque audio au look emblématique,

Deux appareils hyper endurants,

Des performances audio plus que satisfaisantes.

Initialement proposé à 249,98 euros, le pack incluant une enceinte Marshall Emberton II et un casque audio Marshall Major IV est maintenant disponible chez Boulanger au prix de 159,99 euros. Soit une réduction de 36%.

ACHETEZ le pack sur Boulanger

Un pack intéressant ou à laisser de côté ?

Pour un avis complet sur l’enceinte Emberton II BT Black & Brass, n’hésitez pas à lire notre article test.

Enceinte portable Emberton II BT Black & Brass

L’Emberton II offre plusieurs améliorations par rapport à la première version, notamment une autonomie prolongée allant jusqu’à 30 heures, bien que les tests réels montrent environ 22 heures à un volume modéré. Elle est équipée de la technologie True Stereophonic, qui permet une diffusion sonore à 360 degrés.

Elle conserve le design emblématique de Marshall et est désormais plus respectueuse de l’environnement avec l’utilisation de plastique recyclé. Son son est puissant, avec des basses profondes et des aigus clairs, bien que les aigus puissent devenir trop brillants à haut volume. L’enceinte est robuste, étanche (IP67), et légère, ce qui la rend idéale pour une utilisation en extérieur​​.

PROFITEZ de 36% de réduction sur Boulanger

Casque Major IV Noir

Le casque Major IV de Marshall est également bien reçu, offrant jusqu’à 80 heures d’autonomie avec une seule charge, ce qui est remarquable. Il dispose de coussinets ergonomiques pour un confort prolongé et de commandes intuitives. La qualité sonore est fidèle à la signature Marshall, avec des basses puissantes et des médiums clairs, adaptés à une variété de genres musicaux.​

Ensemble, ces deux produits forment un combo idéal pour les amateurs de musique à la recherche de qualité sonore et de design.