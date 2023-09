L’IA d’Emmanuel Macron est déjà bannie de Twitch pour un motif… surprenant

Le Président Emmanuel Macron avait, depuis le 25 août, une intelligence artificielle qui le parodiait et répondait aux questions des internautes de manière sarcastique sur Twitch. Moins d’une semaine après son lancement, elle est déjà bannie définitivement.

Il devient de plus en plus facile de parodier des célébrités grâce aux intelligences artificielles. Si la plupart du temps, ce sont les artistes musicaux qui en paient les frais, depuis le 25 août, c’était bel et bien le Président Emmanuel Macron qui était la cible d’une parodie.

En effet, il était possible d’aller sur la chaîne Twitch @DefendIntelligence et d’interroger l’IA sur tous les sujets possibles et imaginables. Malheureusement, l’expérience a pris fin le 29 aout : Twitch a banni définitivement le compte lorsque le Président a donné le nom d’un village français…

Une application sommaire des règles …

Vous le savez si vous regardez fréquemment des vidéastes (streamers) sur Twitch, le règlement est parfois étrange et appliqué sommairement – sans prendre la peine de regarder le contexte global de la séquence incriminante.

Et bien, c’est exactement le même cas ici. Alors qu’on aurait pu croire que l’IA se fasse bannir après avoir dit des propos honteux, propager des fake news, inciter à la haine, etc. L’IA d’Emmanuel Macron a été bannie pour avoir donné le nom d’un village français :

… et complètement hors contexte

Vous l’aurez compris en voyant le clip : Twitch n’a retenu que le nom du village sans vérifier s’il s’agissait d’une véritable appellation. Et *spoiler*, ce hameau a bel et bien existé entre 1757 et 2014 dans le Loiret : date à laquelle le caractère hautement problématique du patelin a refait surface et a été changé en « Les Croisilles » et la « La Dogetterie ».

Le streamer a bien évidemment fait appel de la décision et a décidé de partir chez la concurrence : Kick, une plateforme très (trop) permissive où il ne risquera pas d’être banni.