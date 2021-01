The Sleep Company en pleine croissance

Disponibilité et prix du Emma Motion

L’entreprise allemande, Emma – The Sleep Company, après avoir réalisé des ventes record l’an passé, vient de lancer Emma Motion, le matelas intelligent le plus innovant au monde. Découverte.

Le mal de dos est un véritable problème de société. Il gâche la vie de nombreuses personnes. C’est bien connu, la qualité d’un matelas est prépondérante pour les personnes souffrant de telles douleurs. Ce n’est pourtant pas toujours suffisant. Aussi, Emma, la filiale de The Sleep Company, a développé Emma Motion, un matelas intelligent bourré d’intelligence artificielle qui assure une adaptation permanente à la position du dormeur pendant son sommeil. Découverte de ce produit intelligent pour améliorer votre sommeil qui est, sans nul doute, le plus innovant au monde actuellement.

Deux ans de développement pour ce matelas intelligent

Dans son communiqué de presse, la firme allemande assure avoir travaillé deux années durant sur Emma Motion, un modèle particulièrement innovant. L’idée derrière ce produit est de proposer un matelas qui s’adapte, en temps réel, à la position du dormeur afin de lui offrir un « alignement optimal de la colonne vertébrale pendant toute la nuit ». Une telle promesse permet de réduire très significativement les douleurs de dos liées à une mauvaise position pendant la nuit.

Emma Motion utilise des technologies très avancées

Afin de proposer une telle innovation, The Sleep Company s’appuie sur différentes technologies de pointe pour obtenir un résultat très intéressant.

Détection de la position exacte avec Infinite AI Sensor

Concrètement, le matelas Emma Motion utilise un grand nombre de capteurs. Les données recueillies par ces capteurs sont envoyées, en temps réel, à Infinite AI Sensor, un réseau neuronal qui utilise l’Intelligence Artificielle (IA). Cette IA peut ainsi connaître la position exacte du dormeur et la recalculer automatiquement lorsque ce dernier bouge ou change de position.

Silent Move IQ pour assurer une bonne position

Une fois que l’intelligence artificielle a recalculé la nouvelle position du dormeur, elle va alors se reposer sur la technologie Silent Move IQ. Cette technologie permet au matelas de s’adapter automatiquement à la nouvelle position pour réaligner correctement la colonne vertébrale. Des coussins se trouvant dans le matelas sont alors gonflés ou dégonflés pour assurer la bonne position notamment au niveau des hanches et des épaules. Pas de soucis, ces changements se font en douceur et sont très silencieux. Aucun risque de vous réveiller ou perturber votre sommeil donc !

Diamond Degree pour assurer une température idéale du matelas Emma Motion

Le matelas Emma Motion est aussi équipé de « millions de particules de graphite ». Cette technologie, appelée Diamond Degree et qui est présente dans les couches supérieures du matelas intelligent, permet de réguler automatiquement la température du matelas, élément important aussi pour la qualité du sommeil. Les particules de graphite permettent effectivement d’assurer un système de dissipation passif de la chaleur. Une solution idéale pour éviter la transpiration pendant le sommeil.

Une application aussi pour Emma Motion

Comme tout bon matelas connecté et intelligent, Emma Motion est aussi couplé à une application smartphone intéressante. La communication entre le téléphone et le matelas intelligent se fait grâce au Bluetooth. Cette dernière application, plutôt ludique, vous permet d’analyser votre sommeil. Elle permet aussi d’ajuster individuellement le fonctionnement du matelas connecté à vos besoins. Vous pourrez ainsi paramétrer le niveau que vous souhaitez pour la pression. D’autres informations vous seront aussi évidemment fournies comme, par exemple, votre rythme de sommeil et la durée de celui-ci. L’entreprise assure qu’elle améliorera régulièrement son application.

Nécessités du matelas intelligent

Pour pouvoir profiter du matelas intelligent Emma Motion, il vous faudra tout d’abord le connecter à une prise de courant. Il vous faudra aussi bien sûr télécharger l’application sur votre smartphone et configurer vos préférences.

Disponibilité et prix du Emma Motion

L’entreprise allemande a indiqué que son matelas intelligent Emma Motion sera lancé en France, en Allemagne et aux Pays-Bas dès ce mois de janvier 2021. Le matelas sera disponible, par la suite, dans d’autres pays dans le courant de l’année 2021. Une telle technologie embarquée dans un matelas connecté a évidemment un coût. Il faudra compter 2499 euros pour se procurer ce petit bijou de technologie. Deux tailles sont actuellement disponibles, 80 x 200 cm et 90 x 200 cm. S’il s’agit d’un lit double, il vous faudra donc vous procurer deux matelas.

The Sleep Company en pleine croissance

Emma, la filiale de l’entreprise The Sleep Company a connu un véritable succès l’an passé avec plus de 1,5 million de matelas écoulés. Son taux de croissance a été de + 170%. Son chiffre d’affaires au presque été multiplié par trois l’an passé en comparaison de 2019. Il s’agit désormais de la « première marque de sommeil D2C (vente directe) au monde ». L’équipe de la firme allemande a été grossie par l’arrivée de 200 nouvelles personnes l’an dernier portant l’effectif à plus de 500 employés actuellement.