Emma Matelas : jusqu’à -50% sur la literie n°1 en France avec une offre exclusive !

Après les fêtes, un repos bien mérité s’impose ! Et ça tombe bien, la marque de literie Emma Matelas propose en cette fin d’année des promotions sur sa literie. De quoi dormir comme bébé pour commencer l’année 2024 frais comme un gardon ! Et rien que pour vous, nous avons même une offre supplémentaire exclusive, c’est cadeau.

Si vos nuits sont perturbées, sûrement que les repas de fêtes y sont pour beaucoup certes, mais ce n’est pas tout ! La qualité de votre sommeil passe aussi par une bonne literie. Dans cette quête pour vous offrir des nuits réparatrices, Emma s’investit pleinement dans le développement de produits de literie performants. La réputation exceptionnelle de la marque allemande repose sur la qualité de ses articles, plébiscités par de nombreux clients en quête d’un sommeil de bébé. Alors si vous souhaitez rejoindre les bras de Morphée, Emma vous propose de belles promotions sur une large sélection de produits de literie. Et parce qu’on est sympa chez meilleure-innovation, on a un petit code promo en plus rien que pour vous. Mais attention, premier arrivé, premier servi ! Une remise additionnelle de 10% valable uniquement pour les premiers lecteurs… À la lecture !

Matelas Original Plus Emma : – 20% sur le matelas le plus vendu depuis 2020

code promo parainage valide (10% supplémentaire) : PCD10NRHR8, SLEEPF78K9HCF, SLEEPR4JFE5D8, SLEEPE4J7RX43

Le matelas Original vous assure des nuits reposantes tout au long de l’année. Conçu avec l’essentiel en tête, ce matelas se démarque par sa simplicité dépourvue de superflu. Avec ses trois couches de mousses, le matelas Emma Original offre une adaptation parfaite à votre morphologie.

La mousse à mémoire de forme s’adapte à vos contours .

. La mousse HRX , quant à elle, travaille à minimiser les maux de dos en fournissant le soutien optimal que vous méritez.

, quant à elle, travaille à en fournissant le soutien optimal que vous méritez. Et enfin, la mousse Airgocell apporte le confort d’un câlin, une vraie innovation Emma, qui évacue également la chaleur.

La différence entre le matelas Emma Original et Original Plus se trouve dans la housse. Celle de l’Original Plus est thermorégulatrice, et contribue à maintenir une température optimale pour un sommeil encore plus rafraîchissant.

Proposé en temps normal à 304€ sur le site, le matelas Original Plus est aujourd’hui affiché à 243,20€, soit une réduction de 20%. À noter : vous bénéficiez de 100 nuits d’essai, 10 ans de garantie pour les matelas avec livraison et retour gratuit, ainsi que la possibilité de payer en plusieurs fois, via Alma.

Les plus Garantie 10 ans + 100 jours pour essayer,

Matelas le plus vendu en ligne en Europe,

S’adapte à votre corps et votre position de sommeil,

Confort et qualité. Les moins RAS.

Matelas Hybride II Plus Emma : -40% sur le matelas classé n°1 « Meilleur matelas » en France en 2023

La deuxième génération du matelas Hybride, distingué sept fois à travers l’Europe, se positionne simplement comme étant meilleur à tous égards.

Offrant 7 zones ergonomiques .

. Assurant une répartition de la pression idéale.

idéale. Disposant de 4 couches développées par les experts du sommeil de la marque. La face supérieure est dotée d’une mousse à mémoire de forme qui s’adapte instantanément à votre morphologie, offrant un soutien ferme à votre dos, tout en enveloppant vos épaules et vos hanches.

développées par les experts du sommeil de la marque. La face supérieure est dotée d’une mousse à mémoire de forme qui s’adapte instantanément à votre morphologie, offrant un soutien ferme à votre dos, tout en enveloppant vos épaules et vos hanches. Garantissant une respirabilité optimale.

optimale. Améliorant son engagement envers l’éco-responsabilité avec une réduction de 54% d’émissions de carbone. Le matelas le plus écologique d’Emma.

Comme pour le matelas Original Plus, l’Hybride II Plus dispose d’une housse thermorégulatrice favorisant un environnement thermique idéal.

Proposé habituellement à 608,17€ sur le site, le matelas Hybride II Plus est actuellement au prix de 364,91€ soit une réduction de 40%. À noter aussi : vous bénéficiez de 100 nuits d’essai, 10 ans de garantie avec la livraison et retour gratuit, ainsi que la possibilité de payer en plusieurs fois, via Alma.

Les plus Ergonomie,

Durabilité,

Protection,

Confort +++. Les moins RAS.

À lire aussi Emma Motion : lancement du matelas intelligent le plus avancé au monde.

-40% sur l’ensemble de literie Coffre Emma

Créé par l’équipe d’experts du sommeil d’Emma, cet ensemble de produits est soigneusement conçu pour interagir harmonieusement. Sa conception réfléchie et ses caractéristiques spécifiques permettent de traiter des problématiques liées au sommeil, telles que les micro-réveils et les sueurs nocturnes.

L’ensemble de literie Coffre contient :

1 lit Coffre Emma , solide grâce à sa construction en bois, confort grâce à sa tête de lit moelleuse (parfait pour un petit déj au lit le dimanche), généreux avec sa grande capacité de rangement (jusqu’à 796L) et un design élégant.

, solide grâce à sa construction en bois, confort grâce à sa tête de lit moelleuse (parfait pour un petit déj au lit le dimanche), généreux avec sa grande capacité de rangement (jusqu’à 796L) et un design élégant. 1 matelas Emma Hybride II ou Hybride Premium .

ou . 2 oreillers Original Premium . Avec la technologie Diamond Degree , l’oreiller apporte un maintien parfait tout au long de la nuit et régule la température de la mousse pour vous offrir une nuit de sommeil profond.

. Avec la , l’oreiller apporte un maintien parfait tout au long de la nuit et régule la température de la mousse pour vous offrir une nuit de sommeil profond. 1 protège matelas de la marque qui transforme votre lit en un havre sain et immaculé. Avec sa propriété imperméable, il offre une protection optimale à votre matelas, vous assurant des nuits parfaites pendant de longues périodes.

de la marque qui transforme votre lit en un havre sain et immaculé. Avec sa propriété imperméable, il offre une protection optimale à votre matelas, vous assurant des nuits parfaites pendant de longues périodes. 1 couette 4 saisons de la marque. Confectionnée à partir de microfibres recyclées, cette couette s’ajuste aux saisons et à vos préférences grâce à ses deux couches modulables. Ces dernières assurent une régulation optimale de la température, vous procurant une chaleur hivernale et une fraîcheur estivale.

Présenté au prix de 1 503€ au lieu de 2 504,99€ sur le site Emma, vous bénéficiez d’une réduction de plus de 1 000€ soit 40%. Un sommeil réparateur à ce prix là ça ne se refuse pas, n’est-ce pas ? Vous avez de toute façon 100 jours pour le tester et le renvoyer s’il ne vous convient pas ! Et la possibilité également de payer en plusieurs fois avec Alma.

Les plus Design,

Qualité,

Confort,

Robustesse. Les moins RAS.

-50% sur l’offre Early Birds Emma

Comme pour son camarade juste au dessus, cet ensemble est fait pour vous offrir les meilleures nuits possibles. Dans ce pack Emma, vous aurez :

Le Lit Emma Select qui a remporté la distinction du meilleur produit de l’année 2023, salué pour sa qualité exceptionnelle, son confort inégalé, et son design remarquable !

qui a remporté la distinction du meilleur produit de l’année 2023, salué pour sa qualité exceptionnelle, son confort inégalé, et son design remarquable ! 1 matelas Emma Hybride II ou Hybride Premium .

ou . 2 oreillers Original Premium .

. 1 couette 4 saisons Emma .

. 1 protège matelas Emma.

Présenté à 1 077,50€ au lieu de 2 154,99€ sur le site Emma, vous bénéficiez d’une réduction de plus de 1 000€ soit 50%, qui dit mieux ? Comme pour ses copains, vous avez 100 jours pour tester et si vous n’êtes pas satisfait : retour à l’expéditeur ! Possibilité également de payer en plusieurs fois.

Les plus Meilleur produit de l’année,

Qualité de sommeil,

Ergonomie,

Design. Les moins RAS.

-40% sur l’ensemble de literie Bois Emma

On est ici sur un produit aussi bon pour votre sommeil que beau. L’ensemble de literie Bois Emma rendra votre chambre chaleureuse pour vous accompagner dans vos nuits réparatrices. Le lit Emma Bois en Chêne naturel est doté d’un design épuré qui apportera une touche d’élégance à votre chambre, s’intégrant parfaitement à tout style de décoration. Conçu à partir de chêne, il offre une ambiance naturelle et apaisante, créant ainsi un espace propice à la détente au sein de votre chambre à coucher.

Dans cet ensemble, vous aurez :

1 lit Emma Bois en Chêne naturel , avec un design ingénieux conçu pour durer des années et ce, sans grincement .

, avec un design ingénieux conçu pour durer des années et ce, . 1 matelas Emma Hybride II ou Hybride Premium .

ou . 2 oreillers Original Premium .

. 1 couette 4 saisons Emma .

. 1 protège matelas Emma .

. 1 sommier premium Emma est constitué de 28 lattes en bois massif. En tandem avec le matelas Emma, cette combinaison vous offre un confort et un soutien optimaux, assurant des nuits de sommeil réparateur. De plus, vous avez la possibilité d’ajuster la fermeté du sommier grâce aux curseurs de réglage, personnalisant ainsi l’expérience selon vos besoins spécifiques.

Cet ensemble est présenté sur le site Emma à 1 581€ au lieu de 2 634,99€ soit une réduction de 40% et plus de 1 000€ d’économies ! De quoi passer de très belles nuits. Et dans le pire des cas, si vous regrettez votre achat, pas de panique. Vous avez 100 jours d’essai et la possibilité de payer ce petit bijou en plusieurs fois.

Les plus Design ++,

Qualité,

Ergonomie,

Conception ingénieuse. Les moins RAS.

Des réductions en veux-tu en voilà sur de nombreux produits Emma pour passer des nuits reposantes et sans stress et tout ça sans vous ruiner, oui c’est possible. Et si vous n’avez pas trouvé votre bonheur parmi cette sélection, vous pouvez toujours regarder du côté des montres connectés Withings ScanWatch Nova pour vous faire plaisir avec les étrennes de Noël !