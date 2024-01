Emailing : 10 avantages que votre équipe marketing doit connaître

Bien que les discussions aillent bon train pour dire que l’emailing est mort, la réalité est tout autre. Des e-mails, on en envoie tous les jours, à nos amis, à nos collègues et collaborateurs, mais aussi à nos familles. La plupart des utilisateurs consultent leur boîte mail tous les jours, pourquoi ne serait-ce donc pas le meilleur moyen de développer votre entreprise ?

Canal le plus rentable, facile d’utilisation et peu coûteux, l’emailing dépasse largement les autres canaux de communication. Et si vous hésitez encore à vous lancer, laissez-nous vous présenter les 10 avantages à créer votre campagne d’emailing.

Emailing : les différents types et quelques chiffres

Hubspot a réalisé une étude sur l’emailing en 2023, et les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Il y a 4 milliards d’utilisateurs quotidiens d’e-mail et ce chiffre devrait évoluer dans les prochaines années.

d’e-mail et ce chiffre devrait évoluer dans les prochaines années. Il faut savoir que 99% des utilisateurs consultent chaque jour leur boîte mail et considèrent que c’est le meilleur moyen de recevoir des informations sur les marques.

et considèrent que c’est le meilleur moyen de recevoir des informations sur les marques. 73% des millennials disent préférer recevoir par e-mail les nouvelles des marques / entreprises.

les nouvelles des marques / entreprises. Le ROI s’élève à 36$ pour chaque dollar dépensé .

. Les revenus d’emailing ont atteint les 11 milliards en 2023.

Faisons maintenant le point sur les différents types d’emailings disponibles :

Emailing pour annoncer un événement d’entreprise ;

Emailing pour lancer un nouveau produit / service ;

Emailing pour annoncer des promotions ;

Emailing pour évoquer votre actualité (newsletter).

Relationnelles, transactionnelles ou promotionnelles, les campagnes d’emailing ont tout intérêt à faire partie de votre stratégie de communication, on vous en explique les avantages.

Les 10 avantages de l’emailing

1/ Ciblage précis pour une personnalisation maximale

L’un des avantages majeurs de l’emailing réside dans sa capacité à cibler précisément des segments de votre audience. En utilisant des données comportementales et démographiques, votre équipe peut personnaliser les messages pour répondre spécifiquement aux besoins et aux préférences individuelles des destinataires.

2/ Rentabilité et retour sur investissement élevé

Comparé à d’autres canaux marketing, l’emailing offre un excellent retour sur investissement (ROI). Avec des coûts relativement bas par rapport à la portée potentielle, cette stratégie permet d’optimiser les budgets marketing tout en générant des résultats significatifs.

3/ Mesure précise des performances

Les outils d’emailing offrent des fonctionnalités avancées d’analyse et de suivi, permettant à votre équipe marketing de mesurer précisément les performances de chaque campagne. Des métriques telles que le taux d’ouverture, le taux de clics, et la conversion peuvent être évaluées pour ajuster et améliorer continuellement les futures stratégies.

4/ Simple à automatiser

L’automatisation de l’emailing permet à votre équipe de gagner du temps en planifiant et en déployant des campagnes sans intervention manuelle constante.

Cela permet une gestion efficace des leads, des relances automatiques, et une meilleure réactivité aux comportements des utilisateurs.

5/ Facilité de partage et de viralité

Les campagnes d’emailing bien conçues peuvent être facilement partagées par les destinataires intéressés, générant ainsi une viralité organique.

Cela étend la portée de vos messages au-delà de votre liste de contacts initiale.

6/ Construction et renforcement de la marque

L’emailing offre une plateforme pour construire et renforcer la perception de la marque. En utilisant un design cohérent, une tonalité de voix distinctive et des contenus pertinents, chaque interaction par e-mail contribue à forger une image positive dans l’esprit des destinataires.

7/ Adaptabilité aux dispositifs mobiles

La plupart des utilisateurs consultent leurs e-mails sur des appareils mobiles. Une conception d’e-mail responsive garantit une expérience utilisateur optimale sur toutes les plateformes, maximisant ainsi l’impact de vos messages.

8/ Interaction directe avec le public/la cible

L’emailing permet une communication bidirectionnelle, offrant aux destinataires la possibilité de répondre, poser des questions, ou donner des commentaires. Cette interaction directe renforce la relation client et favorise l’engagement.

9/ Promotion de contenus riches

Au-delà des simples messages promotionnels, l’emailing est un moyen idéal pour partager des contenus riches tels que des articles de blog, des vidéos ou des livres blancs, renforçant ainsi votre position en tant qu’expert dans votre domaine.

Sur les réseaux sociaux, bien que vous puissiez avoir une présence, la propriété effective de votre liste de contacts et de votre contenu échappe souvent à votre contrôle.

Imaginez un instant : si les plateformes de médias sociaux venaient à disparaître, que deviendraient vos abonnés et clients ? C’est là qu’intervient la pertinence de créer une liste de diffusion.

Cette liste vous appartient, vous permettant d’interagir directement avec votre audience indépendamment du fournisseur de messagerie utilisé. De plus, la propriété du contenu que vous produisez et diffusez demeure entre vos mains.