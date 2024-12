Elon Musk veut déployer son IA sur l’iPhone avant la fin de l’année

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Elon Musk est en train de développer sa propre Intelligence Artificielle grâce aux données de Tesla et de X, non sans un certain succès. Appelée Grok, cette IA n’est pas encore au niveau de ChatGPT, mais s’en rapproche dangereusement. Elle devrait bientôt être disponible sur tous les mobiles.

Elon Musk s’arrêtera-t-il un jour ? Fort du succès de Tesla ou encore SpaceX, le milliardaire a lancé, en juillet 2023, la société xAI. Spécialisée dans l’intelligence artificielle, celle-ci a pour objectif de concurrencer ChatGPT à court terme. Il faut reconnaître qu’en à peine plus d’un an, les modèles développés par l’entreprise ont fait des progrès spectaculaires.

Grok : l’intelligence artificielle taillée pour détrôner ChatGPT

Avec son agent conversationnel Grok, Elon Musk a l’ambition de surpasser ChatGPT et devenir la plus puissante IA du monde. Ses performances brutes sont, d’ailleurs, très impressionnantes. Grok-2 est parvenu à s’imposer, en moins d’un an, parmi les meilleures du secteur.

Pour parvenir à de tels résultats, xAI peut s’appuyer sur une quantité de données pharaoniques : celles de X et de Tesla. Seules les données des utilisateurs X européens manquent l’appelle, protégées par les réglementations européennes. Outre ces données, xAI possède de nombreux centres de données dont le dernier est situé à Memphis. Celui-ci exploite pas moins de 100 000 unités de calcul Nvidia.

xAI multiplie les centres de données pour améliorer la puissance de son agent conversationnel

Une application sur iPhone et Android avant Noël ?

Pour l’heure, Grok est uniquement accessible à X Premium. En d’autres termes, il faut prendre l’abonnement payant du réseau social pour pouvoir en bénéficier. Mais la sortie imminente de Grok-3 pourrait s’accompagner d’une application mobile pour le grand public. Si cela se confirme, Grok viendrait donc directement chasser sur les terres de ChatGPT, mais aussi du tout récent Gemini qui fait actuellement beaucoup parler de lui.

Pour l’heure, aucune information ne précise si l’application sera payante. Mais il y a fort à parier que l’application proposera une formule similaire à ChatGPT, avec un usage gratuit limité, et une formule illimitée rendue possible par un abonnement mensuel.