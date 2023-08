Twitter : pourquoi changer de nom est une mauvaise idée qui a du sens ?

Il ne vous aura pas échappé qu’Elon Musk a rebaptisé Twitter en une simple lettre : X. On vous explique ici pourquoi se rebranding n’est pas qu’un égo trip du milliardaire.

Après les 44 milliards de dollars déboursés pour racheter l’oiseau bleu et de nombreuses polémiques, Elon Musk remplace le nom emblématique de la marque par un X… Ce choix a alors soulevé de nombreuses interrogations et invectives à l’encontre du PDG de Tesla. Mais si ce choix peut paraître suicidaire au premier abord, il se pourrait bien que le milliardaire ait de la suite dans les idées et que le X n’ait pas été choisi totalement au hasard.

Le X : un projet de grande envergure

Cela n’a jamais été un secret, Elon Musk souhaite bâtir un WeChat américain.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

« Everything app », « Super App », il existe bien des noms pour définir ce type d’applications qui font littéralement tout.

En effet, en rachetant Twitter, Elon Musk comptait accélérer le développement de son application sur laquelle vous retrouveriez votre banque, des services de livraisons, du streaming, vos réseaux-sociaux, etc.

Le X prend alors tout son sens étant donné qu’Elon Musk a lié une bonne partie de ses sociétés à ladite lettre :

X Holdings Corp. : la société mère d’Elon Musk.

: la société mère d’Elon Musk. SpaceX : pour l’exploration spatiale.

: pour l’exploration spatiale. xAI : pour la recherche sur les intelligences artificielles.

: pour la recherche sur les intelligences artificielles. X.com : une banque en ligne créée en 1999 par Elon Musk qui a ensuite été fusionnée avec Paypal en 2000.

: une banque en ligne créée en 1999 par Elon Musk qui a ensuite été fusionnée avec Paypal en 2000. Et maintenant X : sa « Super App » qui les rassemble pour les gouverner toutes…

POV : X qui remplace toutes vos applications

Un choix justifié, mais qui semble être une mauvaise idée

Seulement, comprendre pourquoi Elon Musk souhaitait absolument renommer Twitter en X ne rend pas cette décision plus claire pour autant. Bien des points restent en suspens et pourraient transformer ce coup de poker en échec cuisant… et ce, pour 4 raisons.

D’autres sociétés possèdent déjà ce nom

Simple problème administratif, mais Meta et Microsoft détiennent aussi des marques avec un X… On pense à MetaX et surtout aux gammes de consoles XBOX qui pourraient provoquer de la confusion chez les non-initiés.

Le référencement risque d’être chaotique

Comme le rapportait The Verge, Apple a déjà fait un pas vers Elon Musk en autorisant son application nommée X de figurer sur l’App Store... Cette simple autorisation – qui peut sembler banale – rappelle surtout que d’autres sociétés (en dehors de Meta et Microsoft) utilisent la même lettre pour des activités plus… controversées.

Ainsi, certains moteurs de recherche sanctionnent le référencement de sites/d’articles en fonction des mots choisi pour les définir. Que va-t-il se passer pour le réseau-social ? Aura-t-il un traitement à part ? Sera-t-il englobé avec tous les autres sites X ? Et si oui, est-ce que cela coulera le référencement du site ou au contraire mettra en avant les autres ? Beaucoup de questions émergent et cela ne semble pas perturber Elon Musk :

L’Union Européenne autorisera-t-elle ce projet ?

Nous n’avons toujours pas Threads en Europe. Pourquoi ? Car l’Union Européenne refuse de laisser les géants du web pratiquer de « l’enfermement technologique ». Concrètement, en téléchargeant Threads vous auriez dû lier votre compte Instagram à l’autre application, rendant impossible la suppression de l’une sans l’autre.

Il s’agit donc là d’un « enfermement technologique » car cette logique pousse les utilisateurs à conserver une application qu’ils ne veulent pas pour ne pas en perdre une autre. Si l’Union Européenne a refusé à Meta de lier deux applications, il semble compliqué d’imaginer une autorisation du grand projet X d’Elon Musk – qui souhaiterait en lier bien plus…

Quid de l’image de marque ?

Note plus subjective pour finir : par ce changement de nom, Elon Musk se prive d’une image de marque mondialement reconnue !

Au fil des années, tout le monde avait fini par comprendre ce qu’était Twitter, un tweet ou un retweet. Ce type d’image de marque, qui crée littéralement des mots connus de tous pour décrire les actions que l’on fait avec, est extrêmement dure à acquérir.

En changeant le nom du réseau-social, Elon Musk ne fait pas que modifier un logo ou un titre mais change également toutes les habitudes des utilisateurs. Toutefois, il reste possible que l’image de marque de Twitter soit si forte que les internautes continuent à utiliser ce lexique alors même que X souhaiterait qu’on parle de « posts » et non de « tweets ».

Dans tous les cas, ce rebranding n’est pas – seulement – une énième démonstration d’égo d’Elon Musk mais a bel et bien une logique et fait partie d’un vaste projet qui soulève presque autant de questions que l’apparition de son nouveau logo.