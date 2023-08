Elon Musk est la première cause des reventes de voitures électriques Tesla

Une fois encore, Tesla fait la une des médias. La raison ? Une enquête qui vient de paraître dans le magazine Bloomberg. On y lit, notamment, que de nombreux propriétaires de Model 3 choisissent de changer de marque de voiture à cause des nombreuses frasques de son propriétaire. De quoi réellement inquiéter la star de l’électrique ?

En 2019, le média américain Bloomberg, souhaitant en savoir plus sur le profil des acheteurs de Tesla Model 3, avait lancé une enquête destinée à leurs propriétaires et avait reçu plus de 7 000 témoignages.

En 2023, le média a décidé de recontacter 5 000 de ces personnes pour savoir comment a évolué leur avis sur la voiture qu’ils ont achetée. Depuis quelques jours, c’est la réponse à l’une des questions de cette enquête qui fait les gros titres de nombreux médias : « Pourquoi certains propriétaires de Tesla décident de changer de marque ? ».

Face à cette question, 21,5% des personnes ayant revendu leur voiture pour changer de marque l’ont fait car ils sont en désaccord avec Elon Musk. Un chiffre qui ne manque pas de faire réagir, car c’est un fait : par ses prises de positions, le PDG de Tesla divise.

Un chiffre à remettre en contexte

Ce chiffre met en lumière la relation particulière qu’entretient Elon Musk avec la marque Tesla et ses propriétaires. Qui, aujourd’hui, refuserait d’acheter une Peugeot ou une Porsche à cause du comportement de son PDG ? Il faut bien l’avouer, Elon Musk a un impact direct sur les résultats et l’image de Tesla, qu’il soit positif ou négatif.

La Tesla Model 3 et la Tesla Model Y sont les deux modèles phares de la marque.

Si le pourcentage de 21,5% a tendance à surprendre, il est à pondérer par le fait qu’il s’agit seulement du pourcentage de personnes souhaitant changer de marque de voiture. Ce qui est le plus surprenant n’est pas tant ce 21,5%, mais plutôt le fait qu’Elon Musk en soit la raison principale. En seconde place, on retrouve des inquiétudes au sujet de la qualité des voitures et du service de la marque.

A l’inverse, sur les personnes ayant pour projet de changer de voiture dans les 2 années à venir, 75% d’entre elles comptent acheter une nouvelle Tesla.

Un succès qui reste indéniable

Si Elon Musk déchaîne les passions et divise de nombreuses personnes, les résultats de Tesla, eux, sont dithyrambiques. Sur le premier semestre 2023, la Tesla Model Y est bien la voiture la plus vendue au monde avec 267 000 unités.

Fondée en 2003, l’entreprise a connu un succès fulgurant malgré de nombreux problèmes de développement et d’industrialisation menant à des retards de production.

Tout ceci semble néanmoins faire partie du passé. En 2022, le fabricant a produit près d’1,3 millions de voitures.

