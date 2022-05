Vélo électrique Eleglide : offre de lancement exclusive pour la nouvelle gamme de la marque

Eleglide promet avec sa nouvelle gamme de vélos électriques de « rendre vos trajets quotidiens plus écologiques et moins coûteux ». Et avec une remise exclusive sur toute sa boutique, difficile de ne pas y faire un tour.

L’entreprise chinoise Eleglide propose une alternative aux véhicules thermiques et à l’augmentation récente du prix du carburant — qui a atteint 2 € le litre en mars dernier ! Pour réduire les frais de transport élevés et la pollution environnementale, c’est sur le créneau des vélos électriques que Eleglide a décidé de baser son offre.

PROMO EXCLUSIVE avec le code ELEGLIDEM1PLUS En profiter

Le bon plan à ne pas louper sur les vélos électriques Eleglide

Eleglide, c’est une marque à part entière qui s’est très vite ouverte à l’international : après avoir conquis la France, c’est au Royaume-Uni et dans la plupart des pays de l’UE qu’elle s’étend en ouvrant de nombreux canaux de vente. Fort de son grand nombre de ventes, l’entreprise a même décidé d’étoffer sa gamme en proposant deux nouveaux modèles de vélos « e-trekking », le T1 et le T1 Step-thru. Leur commercialisation est prévue pour le 17 mai et ils viendront se greffer aux très bons M1 et M1 Plus.

Si vous cherchez un vélo électrique ou que vous voulez remplacer votre vieux modèle, jetez un coup d’œil à la marque. Elle propose même un code promo sur toute sa gamme de vélos. Avec le code ELEGLIDEM1PLUS, vous pouvez profiter de 40€ de remise !

PROFITER DU BON PLAN avec le code ELEGLIDEM1PLUS Voir l’offre

Le pari du vélos électrique écologiques et pas cher

Par rapport aux véhicules thermiques, les vélos électriques ont de nombreux atouts à faire valoir : ils sont écologiques, silencieux et l’idéal pour les trajets en ville. Mais en plus de ces atouts, ils tendent à être le moins énergivore possible en utilisant des batteries longue durée et rechargeables, des moteurs peu consommateurs en énergie, des lumières LED…

Et ce n’est pas tout, en plus d’être plus respectueux de l’environnement, les vélos électriques sont également une solution économique. Un vélo électrique comme l’Eleglide M1 Plus que nous avons testé, consomme 6,3kw d’énergie pour 100km, ce qui représente en moyenne un coût en électricité de 1€50. On ne va pas faire la comparaison avec le prix du thermique tellement la différence est énorme. Finalement, quand un vélo est performant et peu cher à l’achat, n’apparait-il pas comme la solution de rêve ?

RETROUVER AU MEILLEUR PRIX Eleglide M1 Plus Acheter