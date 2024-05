Appareils électroménagers : 6 conseils pratiques pour réduire votre facture d’électricité

À l’heure où les prix de l’électricité continuent de grimper, il devient essentiel de trouver des stratégies efficaces pour réduire les coûts associés à l’utilisation des appareils électroménagers. Indispensables au quotidien, ces appareils peuvent souvent devenir de véritables gouffres énergétiques…

Voici donc quelques conseils pratiques pour vous aider à minimiser votre facture d’électricité sans partir vivre dans une cabane en forêt !

1. Comprendre les heures creuses

Les tarifs de l’électricité varient souvent selon les heures de la journée. Les fournisseurs d’électricité proposent des tarifs réduits pendant les heures creuses, généralement durant la nuit, ce qui peut être une opportunité pour faire fonctionner certains appareils à moindre coût. Programmez donc votre lave-linge, sèche-linge ou lave-vaisselle pendant ces périodes. La plupart des appareils récents disposent de fonctions de départ différé qui facilitent cette gestion.

Aussi, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français prodigue ses conseils. Son étude récente met en lumière les deux périodes de la journée où la consommation énergétique des foyers atteint son pic. En semaine, ces périodes s’étendent de 8h à 13h et de 18h à 20h. Face à ce constat, ils vous conseillent de réduire l’usage de vos appareils les plus gourmands en énergie durant ces heures.

2. Entretien régulier des appareils

Un appareil mal entretenu peut consommer plus d’électricité que nécessaire. Par exemple, un réfrigérateur dont les serpentins arrière sont couverts de poussière aura un rendement moindre et consommera plus d’énergie pour maintenir la température interne. Veillez donc à nettoyer régulièrement ces composantes. De même, dégivrez fréquemment votre congélateur pour éviter que la glace accumulée n’augmente sa consommation énergétique.

3. Choisir des appareils à haute efficacité énergétique

Lors du remplacement d’appareils, optez pour des modèles dont l’étiquette énergie ne descend pas en dessous de C (A étant évidemment le mieux). Ces appareils sont conçus pour utiliser moins d’énergie pour un rendement équivalent ou supérieur. Bien que leur prix d’achat puisse être légèrement plus élevé, l’économie réalisée sur la facture d’électricité peut être substantielle sur le long terme.

4. Adapter l’utilisation à la capacité des appareils

Faire fonctionner un lave-linge à moitié vide ou surcharger un lave-vaisselle peut entraîner une surconsommation énergétique inutile. Assurez-vous de remplir adéquatement vos appareils pour optimiser chaque cycle. Utiliser le bon programme en fonction du type de charge peut également aider à réduire la consommation. Par exemple, beaucoup de lave-linges proposent un mode éco qui ajuste la quantité d’eau et la température selon la quantité de linge.

5. Utiliser les modes économiques

La plupart des appareils récents sont équipés de modes économiques conçus pour réduire la consommation d’énergie. Ces modes ajustent automatiquement les paramètres de fonctionnement des appareils pour optimiser leur efficacité énergétique. Prendre l’habitude d’utiliser ces modes peut diminuer significativement la quantité d’électricité consommée.

6. Éteindre plutôt que laisser en veille

Les appareils en mode veille consomment une quantité non négligeable d’électricité. Même éteints, certains appareils continuent de tirer une petite quantité de courant. Pour éviter cela, débranchez vos appareils ou connectez-les à une multiprise avec interrupteur que vous pourrez éteindre complètement lorsque les appareils ne sont pas utilisés.

Quels appareils électroménagers consomment le plus ?

Vous vous demandez quels appareils consomment le plus d’énergie dans votre maison ? Il est intéressant de noter que les appareils avec éléments chauffants sont généralement les plus gourmands en énergie. Par exemple, bien que votre réfrigérateur fonctionne continuellement, sa consommation énergétique, qui varie de 20 à 70 watts, est nettement inférieure à celle d’appareils tels que la bouilloire ou la cafetière, qui nécessitent respectivement entre 700 à 2500 watts et 600 à 1500 watts pour fonctionner.

Parmi les gros consommateurs d’énergie dans une habitation typique, on retrouve les appareils de chauffage comme les radiateurs électriques, les convecteurs, ainsi que les pompes à chaleur. D’autres appareils tels que les fours, chauffe-eau, plaques de cuisson, fours à micro-ondes, friteuses, et divers petits électroménagers comme les robots de cuisine, grille-pain, hottes aspirantes, et appareils de lavage comme les lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle, sont également à surveiller. Sans oublier les appareils moins fréquemment utilisés mais tout de même énergivores tels que les lampadaires halogènes, les fers à repasser et les sèche-cheveux.