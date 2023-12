Électroménager : 5 objets insolites que vous n’avez pas mais dont vous ne pourrez plus vous passer

Des gadgets pas chers et utiles pour une maison, ça existe. De l’ampoule caméra à l’extincteur de poche, les idées ne manquent pas.

Lier l’utile à l’agréable, c’est le maitre-mot de cette liste d’idée de cadeaux. Chez soi, on a toujours besoin de nouveautés pour améliorer son quotidien. Mais, offrir un aspirateur ou un lave-vaisselle, c’est cher et ce n’est pas le choix le plus glamour qui existe. C’est pour cette raison que nous vous avons concocté une liste de trouvailles, certes gadgets, mais abordables et idéales à installer chez vous.

L’ampoule-caméra, discrète et pas chère

L’ampoule-caméra porte bien son nom à ceci près qu’elle n’éclaire pas. Ce petit objet discret se branche à une douille d’ampoule pour devenir une caméra. Pour la plupart, les ampoules-caméra fonctionnent en wifi et peuvent être gérées depuis son smartphone. Elles stockent les images sur une carte micro SD ou sur un cloud et sont souvent bidirectionnelles.

Pour l’extérieur ou l’intérieur, elles ont comme force leur facilité d’utilisation, leur discrétion et leur prix. Les caméras classiques commencent à partir de 40€ quand les ampoules caméras ne dépassent que très rarement ce prix. Un choix intelligent à condition de pouvoir éclairer la pièce autrement.

L’ampoule caméra améliore votre sécurité, mais pas la lumière de votre salon.

A lire aussi notre comparatif des meilleures caméras connectées

Le robot lave-vitre pour éviter les corvées de ménages

Tout droit sorti d’un film de fiction, il existe bel et bien. On connait tous les robots aspirateurs, les robots tondeuse… Voici les robots lave-vitre. Ces petites machines se collent à l’une de vos vitres en aspirant les poussières et lavant les différentes surfaces. Cela concerne aussi bien les portes fenêtres, que les cabines de douches ou les balustrades en verre.

Le modèle le plus connu (et l’un des seuls vraiment performant) est le Winbot W1 Pro de la marque Ecovacs. Cette entreprise est spécialisée dans les robots aspirateurs et propose un robot lave-vitre pour 400€. Un prix important, mais pour éviter de passer le chiffon sur le coin gauche de sa vitre à 3 m de hauteur, est-ce qu’il ne faut craquer ?

Le masseur du cou, idéal après une journée de travail

Autre trouvaille qui nous a changé la vie, le masseur de cou. Couplé à l’araignée massant le cuir chevelu, ce produit est parfait après une séance de sport ou après une journée passée sur son écran.

Son aspect ressemble à un coussin de transport à mettre derrière le cou pour se reposer. Sauf qu’à l’intérieur, vous avez des tampons et des rouleaux masseurs pour le cou, le dos et les épaules. Certains modèles possèdent également une option de chauffage pour réchauffer les zones sensibles.

Si vous choisissez votre coussin massant sur Amazon, ne prenez jamais des produits avec moins de 4/5 et plus de 10% d’avis avec une seule étoile, en risque de prendre un masseur inefficace, voire désagréable.

L’extincteur de poche pour prévenir un incendie

Avez-vous un extincteur chez vous ? Les pompiers recommandent d’avoir au moins un extincteur par étage ainsi qu’un dans le garage. Au lieu d’acheter un trop grand nombre d’extincteurs, il existe une solution plus simple et moins encombrante : les extincteurs de poche.

Il en existe deux sortent : les extincteurs que l’on connait, mais en mode miniature. On les retrouve un peu près partout. Le deuxième type est plus innovant, puisqu’elles ressemblent à de petites boules. Au contact des flammes, cette boule explose, aspergeant le foyer d’une poudre extincteur.

Une entreprise française, Blockfire, s’est spécialisée dans les extincteurs à poudre avec son offre pour professionnels et particuliers.

A lire aussi Incendie : les meilleures innovations pour empêcher et stopper les feux

Le chauffage pour bureau, économie et chaleur garantie

Avec l’arrivée de l’hiver, on envie tous de se mettre sous un plaid au chaud devant un feu de cheminée avec son chocolat chaud fumant. Mais, parfois, le télétravail nous ramène à la réalité. On doit retourner au bureau et agiter ses doigts engourdis par le froid.

Pour remédier à ce terrible constat, le chauffage miniature est parfait. En le branchant à une prise, il ne consomme jamais plus de 500W et dégage une chaleur suffisante pour vous réchauffer les mains. Et c’est un choix économique puisqu’un minichauffage pour prise ne dépasse que rarement les 40€.