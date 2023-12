Electrolux : -44% sur ce lave-linge hublot sur Auchan durant une semaine seulement !

Aujourd’hui on se rend du côté des bonnes affaires ménagères, où les prix chutent plus rapidement que les chaussettes qui disparaissent mystérieusement dans la machine à laver… Vous êtes prêt pour faire une petite machine d’économies ? Tant mieux, Auchan revient en force jusqu’au début de l’année 2024 avec une méga promo sur le lave-linge hublot Electrolux EW7F3921RB. Une belle affaire qui devrait vous donner envie de faire des lessives.

Votre lave-linge est tombé en panne ? Vous avez envie de remplacer votre ancienne machine sans vendre un rein ? Vous tombez bien. Nous avons sûrement trouvé chaussette à votre pied (oui, les jeux de mots ça ne fait jamais de mal). Auchan propose actuellement le lave-linge hublot Electrolux EW7F3921RB à -44%. À coup d’euros sur votre carte fidélité et de remises immédiates sur Electrolux. Un lave-linge de compétition qui vous reviendra à moins de 400€, une belle affaire. On vous explique tout.

Lave-linge hublot Electrolux EW7F3921RB : 389€ pour une machine qui lave vraiment le linge

Avec une réduction de 44% sur Auchan, ce lave-linge possède une capacité de 9 kg qui vous permettra de relever le défi quotidien du lavage pour une grande famille. Et on peut dire que c’est pas une mince affaire… Un lave-linge économique oui, et durable ! Pour changer de machine par ces temps, c’est quand même le pied.

Affiché actuellement au prix de 699,99€ sur Auchan, le lave-linge hublot Electrolux EW7F3921RB peut vous revenir à 389,30€ soit une réduction de 44%, non négligeable après ces fêtes de fin d’année ! On vous explique comment faire.

Rendez-vous sur le site d’Auchan,

sur le site d’Auchan, Glisser le lave-linge dans votre panier,

le lave-linge dans votre panier, Payez les 699,99€.

les 699,99€. 209,70€ vous reviendront ensuite sur votre carte de fidélité. Pas de panique, si vous n’êtes toujours pas fidèle à Auchan, vous avez toujours la possibilité d’adhérer au programme avant de faire votre achat.

vous reviendront ensuite sur votre carte de fidélité. Pas de panique, si vous n’êtes toujours pas fidèle à Auchan, vous avez toujours la possibilité d’adhérer au programme avant de faire votre achat. Vous aurez aussi 100€ de remises à valoir sur le site d’Électrolux.

Votre lave-linge sera ensuite garanti un an par Électrolux et vous avez également la possibilité de payer en plusieurs fois avec le financement Auchan.

Attention, la promotion sur ce lave-linge n’est valable que jusqu’au 9 janvier ! Vous avez un peu plus d’une semaine pour faire votre choix !

Lave-linge hublot Electrolux EW7F3921RB : ça vaut quoi ?

Avec une gamme comprenant 33 références, la marque Electrolux détient une part d’environ 6% du marché des lave-linges. Fondée en 1901, cette entreprise suédoise s’est érigée en leader mondial dans le domaine des produits électroménagers.

Pour ne pas faire trembler la maison, nous hérisser le poil en voyant la facture d’eau et d’électricité ou encore pour supporter le linge qui s’accumule près de la machine (merci les enfants), le lave-linge se doit d’être notre meilleur ami pour la vie. Et on peut vous dire : le lave-linge hublot Electrolux EW7F3921RB rempli bien ses fonctions.

Le dispositif SteamCare vous offre la possibilité d’intégrer de la vapeur à la fin de votre cycle de lavage ou sur des vêtements secs et peu utilisés, grâce aux programmes FreshScent et Cashmere. Grâce à SteamCare, vous pouvez diminuer les plis de votre linge d’un tiers.

Les points positifs de ce lave-linge :

Réduction d’un tiers des faux plis,

d’un tiers des faux plis, Pas de gaspillage de lessive, grâce au dosage intelligent AutoDose,

de lessive, grâce au dosage intelligent AutoDose, Un entretien sans effort avec l’application My Electrolux Care,

avec l’application My Electrolux Care, Programmes FreshScent et Cashmere ,

et , Les tissus ont l’air neufs deux fois plus longtemps.

Bref, c’est sans hésiter un très bon lave-linge sur le marché à un prix défiant toute concurrence.

Les plus Très silencieux,

Classe énergétique A,

Design,

Espace du dessus exploitable. Les moins Essorage.

Caractéristiques du lave-linge hublot Electrolux EW7F3921RB

Lave-linge Pose libre Chargement Frontal (hublot) Capacité 9 kg Vitesse d’essorage max 1400 tr/min Technologies SteamCare • Vapeur • SoftDrum • My Electrolux Care Confort Démarrage différé 20h • AutoDose • SensiCare Niveau sonore B | 75 dB Classe énergie A

Comme la majorité des clients, nous sommes conquis par ce lave-linge, et nos voisins le sont également ! C’est l’occasion idéale pour vous d’apprécier les bienfaits d’un lave-linge silencieux et économique. Ne tardez pas, car cette promotion n’est valable que jusqu’au 9 janvier ! Le compte à rebours est lancé…