Marcher sur un trottoir pour créer de l’électricité : c’est le pied !

Pavegen, une start-up britannique, a mis au point une technologie permettant de produire de l’électricité grâce à l’énergie cinétique produite par la marche des piétons sur un trottoir.

Panneaux solaires, éoliennes, barrages, les solutions pour produire de l’électricité via des énergies alternatives sont nombreuses… mais insuffisantes. Face à cette recherche constante de nouvelles sources d’énergies, la britannique Laurence Kemball-Cook a probablement trouvé un élément de réponse en utilisant l’énergie cinétique émise par les piétons qui était jusqu’alors perdue. Comment marche ces trottoirs intelligents et à quoi servent-ils concrètement ? On vous explique tout ici.

En marchant sur les dalles du trottoir, le passant créé – involontairement – une énergie cinétique qui permettra de faire fonctionner le générateur inclus dans la dalle. Ce dernier va produire de l’électricité qui sera ensuite stockée dans des sortes de batterie pour être redistribuée.

Chaque pas produit une quantité infime d’électricité, mais au fil d’une journée, les milliers de personnes ayant marché sur ces trottoirs intelligents ont accumulé une certaine quantité d’énergie. En tout, au bout de 24 heures, cet appareil peut générer entre 2 et 4 joules d’énergie, soit l’équivalent de 4 à 7 Watts d’électricité. Cela permet de recharger entièrement un téléphone portable déchargé, de la même manière qu’une batterie externe que l’on branche sur son smartphone.

Ces dalles triangulaires se confondent avec un véritable trottoir dans la rue ou avec le sol carrelé d’un centre commercial.

Les origines des trottoirs intelligents :



C’est en empruntant régulièrement la gare routière Victoria, à Londres, très fréquentée, que Laurence Kemball-Cook se dit qu’il pourrait être intéressant d’utiliser cette forte fréquentation pour la production d’électricité.



Laurence Kemball-Cook s’est basée sur un phénomène physique : l’énergie cinétique. Cette énergie est celle que possède un corps lorsqu’il est en mouvement. En marchant, les gens produisent cette énergie cinétique, mais en temps normal, celle-ci s’exerce sur le sol et se disperse sans être utilisée.

Dans quelles conditions est-il intéressant d’utiliser les dalles Pavegen ?

Aéroports, gares, centres-villes, établissements scolaires, universités, centres commerciaux, cinémas, équipements sportifs, etc. Il existe une multitude de lieux pour installer les dalles Pavegen, du moment où le passage est très important.

Stockée dans des batteries, l’électricité peut être utile pour les personnes souhaitant recharger leurs appareils électroniques à l’aide de bornes spécialement installés pour l’occasion. Dans un autre registre, à l’aéroport d’Heathrow à Londres par exemple, les trottoirs intelligents ont été utilisés pour faire fonctionner l’éclairage d’un couloir.

Autre cas d’usage intéressant dans le cadre d’un festival : au lieu d’utiliser un grand nombre de générateurs pour faire fonctionner l’installation son et lumière des artistes, des dalles Pavegen peuvent être installées sur des axes stratégiques où passent les festivaliers.

De la même manière, il serait intéressant de les placer à l’endroit où les visiteurs se regroupent pour écouter leurs chanteurs ou groupes préférés. En dansant et en sautant, ils feraient fonctionner le système mis au point par Pavegen pour générer de l’électricité. Comme on peut le voir, l’électricité produite par les passants peut avoir de multiples usages.

Avec l’avènement des villes intelligentes, ce genre de technologie est plus qu’appréciée. Cette innovation constitue une véritable alternative pour la production d’électricité, tout en aménageant les trottoirs à l’aide de dalles au design épurées qui se confondront dans l’ambiance urbaine.