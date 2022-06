Imaginez-vous pouvant vous fournir en électricité simplement en pédalant ! Plusieurs initiatives ont été mise en place afin de proposer une innovation capable de produire suffisamment d’électricité pour couvrir les besoins d’un foyer en pédalant pendant une durée restreinte.

Arrivé aux États-Unis à 14 ans, le milliardaire et philanthrope Manoj Bhargava est né en Inde et s’est attaqué en 2016 à l’un des fléaux de son pays d’origine : le prix de l’électricité. Pour ce faire, il a créé le « Hans Free Electric », une machine avec des pédales qui transforme l’énergie mécanique en énergie électrique. Ce « vélo-générateur » permettait de créer assez d’électricité pour toute une maison pendant une journée en pédalant seulement 1h. On vous explique tout de cette technologie.

Un vélo-générateur pour alimenter en électricité une maison entière

Le fonctionnement de cette technologie est simpe : l’énergie mécanique produite lorsque vous pédalez est stockée dans une batterie puis transformée en énergie électrique à l’aide d’un convertisseur. En France, des projets de ce genre ont déjà été mis en place. Par exemple, l’agence WeWatt a imaginé des vélos permettant de recharger son smartphone dans différentes gares et lieux publics. L’électricité produite permet donc de produire assez d’énergie pour charger son portable, mais pas une maison entière !

Le vélo générateur le plus ambitieux reste à l’heure actuelle celui du philanthrope indien. Il est capable d’alimenter en même temps 24 ampoules, un ventilateur et de charger deux smartphones. La cible sont les pays en voie de développement, là où l’électricité est une denrée chère et rare et où la machine pourrait avoir un réel impact sur la société. Au total, l’homme d’affaire estime que son système ne nécessite qu’une heure de pédalage pour fournir 100% d’énergie gratuite et propre durant 24 heures.

La volonté de déploiement massif en Inde, une réussite ?

Cette invention géniale pourrait ainsi mettre de l’électricité gratuite à la portée de tous : c’est le principe de l’innovation frugale, faire mieux avec moins. Ainsi, une promesse de 10.000 exemplaires de ce vélo-énergie vendu à moins de 100€ a été faite… en 2016 ! Et depuis, plus de nouvelle. Le « Hans Free Electric » n’a pas eu l’air d’avoir trouvé preneur. Aujourd’hui, plus rien, l’idée semble avoir été abandonnée.

Une innovation plein de promesse mais à l’avenir incertain

Sur le papier, le « vélo-générateur » coche de nombreuses cases : énergie propre, intérêt économique, lutte contre l’obésité, accès plus simple aux ressources, facilité d’installation et de fonctionnement… Tout est là pour en faire une innovation utile, écologique et durable.

Pourtant, le produit, qui ne date pas d’hier, en est au point mort. L’idée de permettre de produire plus avec moins parait finalement assez lointaine au regard de l’impact faible qu’a engendré cette innovation. Les seuls endroits où on la retrouve aujourd’hui sont quelques salles de sport avec un pédalage permettant d’alimenter des écrans ou luminaires ou encore les gares pour charger son smartphone. On a l’impression d’avoir une sous exploitation de son potentiel.

A lire également : Dossier sur les innovations qui vont façonner le monde de demain

Produire de l’électricité avec un vélo, un boom attendu en 2024

Il faut attendre 2021 pour qu’une entreprise, Cyclo Power Bike, décide enfin de se pencher sur le sujet. Cette start-up de l’ESS s’est emparée de l’idée du vélo générateur pour développer son propre modèle en France. Avec une levée de fond réussie (147 00€) en mars 2021 et un carnet de commandes déjà rempli, on pourrait penser qu’elle est le descendant du « Hans Free Electric » qui renait de ses cendres. L’Enterprise s’est fixée un objectif de 1520 produits vendus à des particuliers d’ici 2024. Une innovation à surveiller dans les années à venir !

Pour sensibiliser au projet, l’entreprise Wattsgood organise des évènements et animations pour présenter ce vélo générateur et son impact sur l’environnement.

Face à l’urgence climatique, ce genre d’initiative devrait avoir bien plus d’écho. Même si quelques initiatives tentent de faire bouger les choses, les mentalités semblent encore loin de permettre à la population d’éviter une catastrophe écologique pourtant imminente !