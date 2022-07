Le constructeur automobile allemand ElectricBrands vient de dévoiler Camper, une nouvelle version de son fourgon électrique XBUS parfaite pour le camping.

ElectricBrands est une startup allemande de véhicules électriques dont le concept d’XBUS a été introduit l’année dernière. Il s’agit d’un véhicule polyvalent au concept innovant puisque celui-ci est modulable selon vos envies. Décliné il y a quelques mois en version “familiale”, la version “camper” fraîchement dévoilée a été pensée spécialement pour les amateurs de camping. En proposant ce véhicule léger 100 % électrique, le constructeur allemand souhaite répondre aux enjeux de la mobilité et aux nouvelles normes environnementales, le tout à des tarifs accessibles.

ElectricBrands dévoile un petit camping-car modulable

Avec moins de 4 mètres de long et 1,69 m de large, le Xbus camper est sans aucun doute l’un des plus petits camping-cars du marché mais aussi l’un des plus légers (450 à 600 kg seulement). Bien qu’il s’agisse pour l’instant d’un concept, l’introduction de cette nouvelle variante pourrait s’avérer encore plus pratique que la fourgonnette d’origine.

ElectricBrands présente « camper » la nouvelle version de son Xbus avec seulement 4 mètres de long et 1,69 m de large

Malgré sa petite taille, le camping-car compact Xbus propose un couchage pour deux personnes (avec une extension de la partie arrière), tout en offrant des équipements comme une cuisine peu encombrante et toute équipée avec un évier, un réfrigérateur, une plaque de cuisson, une télévision et même un réservoir d’eau douce. Comme le XBUS d’origine, le toit de la version camper est équipé de panneaux solaires en trois modules.

le camping-car compact Xbus propose un couchage pour deux personnes

La cuisine est petite mais très fonctionnelle

Homologué en catégorie L7e (quadricycle lourd électrique), le xBus peut atteindre la vitesse maximale de 100 km/h. Il dispose de 4 moteurs intégrés aux roues pour une puissance totale de 15 kW et 56 kW en crête. Bien que l’homologation limite la puissance maximale du véhicule, celle-ci est sans limitation de puissance : ElectricBrands promet environ 1200 Nm de couple !

À lire aussi : Comment assurer une voiture électrique ? Guide pour tout savoir

Jusqu’à 600 km d’autonomie pour le Xbus Camper

ElectricBrands annonce une consommation de 5kWh/100 km seulement en ville. Les moteurs de ce petit camping-car sont alimentés grâce à une série de 8 batteries lithium-ion de 1,25 kWh (soit 10 kWh au total) sous 72 Volts, permettant d’offrir 200 kilomètres d’autonomie. Deux packs optionnels de 30 kWh peuvent être ajoutés et permettent quant à eux jusqu’à 600 km d’autonomie.

La batterie est, quant à elle, compatible avec une charge lente sur prise domestique 10A ou industrielle 16A. Pour cette dernière, il faudra compter environ 3h pour charger 10 kWh. Comme pour le modèle Xbus, il y a fort à parier que la version Camper intègre en option un chargeur 11 kW.

Alors que la start-up cherche actuellement à livrer les commandes initiales de son XBUS pour l’année prochaine, il semblerait que la version “Camper” figure déjà en tête de liste des réservations enregistrées. La version standard est affichée à 29 727,13 € , quant à la version « tout-terrain » est un petit peu plus chère et disponible à partir de 31 946,22 €.