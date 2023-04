La machine à laver Eeva veut révolutionner la lessive en alliant écologie et économie

La start-up Paradigm Evergreen cherche à révolutionner la lessive grâce à sa solution 2 en 1 baptisée Eeva. Concrètement, cette machine polyvalente permettra de laver puis de sécher son linge sans avoir à retirer ses vêtements mouillés de l’appareil. Un véritable gain de temps, d’énergie, le tout en étant le plus écologique possible.

Samedi matin. Votre semaine de travail vient à peine de se terminer, vous souhaitez profiter de votre week-end, mais coup dur : il faut absolument faire la lessive. Vous utilisez votre machine à laver, qui nettoie et essore votre linge, mais ce n’est pas fini ! Il faut ensuite que vous preniez le temps d’utiliser votre sèche-linge ou que vous alliez étendre vos vêtements mouillés sur votre corde à linge. Une perte de temps considérable que Paradigm Evergreen souhaite vous éviter.

Une machine à laver deux-en-un au design épuré

Ce qui rend Eeva différent des autres machines à laver, c’est sans doute son design très particulier. L’appareil se présente sous la forme d’une corbeille à linge à la forme épurée, cylindrique qui peut être utilisé n’importe où dans la maison. Afin de l’utiliser, il n’y a pas forcément besoin de le raccorder à l’eau, mais à une simple prise électrique.

Comme il n’y pas d’arrivée d’eau, ce sera à vous de remplir régulièrement la cartouche d’eau amovible habilement placée à l’arrière de Eeva : la machine aura alors assez d’eau pour effectuer un cycle de lavage.

Entre le robinet de votre salle de bains et vos toilettes

Les eaux usées peuvent être évacuées à l’aide d’un tuyau – comme pour les machines à laver classique – mais également depuis un réservoir situé à l’arrière de la machine où elles se stockeront. Par la suite, après avoir été essoré, le linge sera séché grâce à plusieurs souffleries ingénieusement placées tout autour de la machine.

En tout, le cycle comprenant le lavage, le rinçage, l’essorage et le séchage du linge dure 90 minutes, bien moins qu’une lessive classique.

« Nous avons créé Eeva par pure frustration face à la difficulté et à la difficulté de faire la lessive. Nous avons pris le temps d’examiner ces machines traditionnelles, géantes et maladroites, afin d’aller à l’opposé de ce qu’elles proposaient ». Nico Ramirez, le fondateur de Paradigm Evergreen

Les équipes de Paradigm Evergreen ont privilégié un écran tactile LED intuitif situé à l’avant de l’appareil. Celui-ci permet de choisir le mode de lavage, d’essorage et le temps de séchage. Il vous est également possible de ne sélectionner que le lavage ou le séchage, au choix, en fonction des situations.

Voici comment fonctionne Eeva lors d’un cycle de lavage.

Le saviez-vous : il existe une multitude d’innovations qui peuvent vous faire économiser de l’eau au quotidien.

Eeva, une machine pratique et surtout écologique

Eeva est une machine à laver qui respecte l’environnement, ce qui constitue en soi un véritable avantage. En effet, la cartouche d’eau ne contient que la quantité d’eau nécessaire pour le lavage d’un peu plus de 3 kilogrammes de linge, soit 10 litres environ. Ces quantités sont plutôt maigres, mais les concepteurs affirment qu’à l’avenir, si leur produit fonctionne bien, ils envisageraient de proposer des tailles plus grandes. Pour l’heure, Eeva mesure 97cm de haut pour 51cm de large.

Découvrez les 12 innovations low tech qui vous permettront de rendre votre maison écolo sans efforts !

Dans le but de vous aider à aller plus loin dans votre démarche de réduction d’empreinte carbone, Paradigm Evergreen a également mis au point une application mobile. Cet outil vous permettra de vérifier plusieurs données spécifiques liées à la consommation de la machine : électricité consommée, quantité d’eau utilisée, CO 2 libéré dans l’atmosphère.

En fonction de votre consommation, l’application vous donnera des conseils pour modifier vos habitudes et être plus écologique dans votre démarche.

Une application Eeva vous permettra d’adapter vos habitudes de lavage pour une utilisation plus écologique de la machine.

Grâce à la plateforme de financement participatif Indiegogo, Paradigm Evergreen a levé plus de 600 000 euros, ce qui lui permettra de commencer la production et d’effectuer les contrôles qualités au cours du mois de septembre 2023, pour livrer les premières machines à laver en octobre prochain.

Pour ce qui est du prix de ventre, comptez 1 085 euros pour acquérir Eeva. Un prix relativement cher comparé à des machines à laver avec un contenant plus grand et des garanties écologiques tout à fait louables. Les concepteurs du produit ont clairement mis l’accent sur le gain de temps qu’offre leur machine, et sur le fait d’utiliser un produit écologique.