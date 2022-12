Les 5 meilleurs éditeurs vidéo pour les débutants

YouTube, TikTok ou Instagram, les raisons de vouloir monter ses propres vidéos sont nombreuses. Si certains logiciels de montages peuvent faire peur aux débutants, d’autres ont pris le pari d’épurer leur interface afin de simplifier l’accès au plus grand nombre.

Quel logiciel utiliser pour monter une vidéo ? Existe-t-il des logiciels de montage gratuits ? Envie de réaliser un court-métrage ou une vidéo à destination des réseaux sociaux, mais AVID et Final Cut vous font peur ? Pas de problème, des alternatives plus abordables existent !

Movavi Video Editor Plus, le logiciel de montage pour les débutants

Si vous êtes un débutant dans les logiciels de montage, Movavi est un des meilleurs éditeurs pour s’initier à l’édition vidéo. L’importation de vos fichiers se fait simplement avec un drag and drop et toutes les fonctionnalités de coupe, de transitions, d’effets, etc. sont accessibles facilement depuis un menu situé au-dessus de votre banc de montage.

En outre, l’application vous permet d’avoir accès à une banque de sons et de fonds libres de droits gratuitement pour habiller vos créations vidéos. Ainsi, vous ne serez pas bloqués par des copyrights et pourrez monter des vidéos aisément.

VEED.io, le site de montage en ligne pour les réseaux sociaux

VEED.io est un site de montage pour les réseaux sociaux. Opérationnel en ligne sur Windows et Mac, cet éditeur vidéo possède de nombreux avantages ! Il vous propose des templates adaptés au format de chaque application : un outil indispensable pour être sûr de ne pas devoir tronquer le cadre de sa vidéo au moment de la diffuser.

Le grand avantage de cet éditeur en ligne est que chaque utilisateur peut accéder à de la musique libre de droits. Par conséquent, vous serez en mesure de choisir la bande sonore adaptée à vos besoins. De plus, VEED.io vous permet d’ajouter des sous-titres afin de rendre vos clips parfaits pour un visionnage sans son. VEED.io est intuitif, ce qui en fait un choix idéal pour les novices.

DaVinci Resolve, le logiciel gratuit semi-pro pour les plus aguerris

Si vous avez déjà de l’expérience avec des logiciels similaires et que vous souhaitez trouver un outil offrant une gamme plus large de fonctionnalités avancées, vous devriez vous tourner vers DaVinci Resolve. Il présente de nombreux avantages, tels que la fonction d’accélération et de ralentissement, une vaste bibliothèque de modèles et d’effets, ainsi que la stabilisation de l’image.

Le véritable plus de ce logiciel de montage est un module expert entièrement dédié à l’étalonnage. Vous pourrez gérer très précisément la teinte, les contrastes et la luminosité que vous souhaitez donner à votre image.

Autre avantage non négligeable : son prix, ou plutôt son absence de prix ! Une version entièrement gratuite est accessible avec moins de fonctionnalités que la version pro mais bien suffisante pour faire du montage. Bien qu’il reste moins intuitif que les autres propositions, DaVinci Resolve est un des meilleurs éditeurs vidéos disponibles pour les débutants et les professionnels.

Retrouvez aussi notre top 20 des logiciels de création musicale !

VSDC, l’éditeur multimédia pour les influenceurs

Vous êtes un utilisateur fréquent des réseaux sociaux ? Cet éditeur peut être idéal pour vous. Sur VSDC, vous pourrez ajouter de multiples effets à vos vidéos et vous concentrer sur la suppression des éléments susceptibles de détourner l’attention des spectateurs.

Adaptez en toute simplicité vos vidéos à TikTok, Instagram, YouTube, mais aussi à des formats 16:9, 4:3, etc. Stabilisez vos vidéos en un clic, ajoutez des effets simplement : VSDC est l’éditeur parfait pour les influenceurs désirant quelques fonctionnalités poussées dans un logiciel simple d’accès.

WeVideo, le logiciel de montage compatible Windows et mac !

Si vous êtes nouveau dans l’édition vidéo, nous vous proposons d’utiliser WeVideo, qui propose une grande variété de thèmes différents aux utilisateurs. Ce sera également une excellente solution si vous souhaitez poster des clips sur des plateformes sociales.

Quel que soit le système d’exploitation dont vous disposez, que ce soit Windows 11 ou Mac, vous pourrez utiliser cet outil sans aucun problème. Il propose plus de trente effets, plus de cinquante transitions, ainsi que divers effets animés.

Vous voilà maintenant équipés pour créer des contenus viraux ou des films de vacances en toute simplicité !