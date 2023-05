Votre main devient un écran de smartphone grâce cet objet inventé par des anciens employés d’Apple

Un ancien employé d’Apple a présenté une technologie qui a tout pour remplacer nos smartphones. En effet, ce petit appareil fonctionnant grâce à une intelligence artificielle permet de remplacer votre écran par la paume de votre main.

Imran Chaudhri a profité d’une conférence TED pour mettre en avant sa start-up Humane qu’il a fondée avec une ancienne collègue, Bethany Bongiorno. Travaillant tous les deux pour Apple, ils ont décidé de quitter le géant technologique afin de lancer leur propre aventure et relever un défi de taille : révolutionner le monde du smartphone.

La start-up Humane parti pour révolutionner le secteur du smartphone

Dans le cadre de cette conférence, Imran Chaudhri, l’ancien designer de l’interface iOS pour l’iPhone, a fait la démonstration d’un appareil portatif innovant – aisément accrochable à une poche. Concrètement, il s’agit d’un petit boîtier noir pourvu d’une caméra, d’un microprojecteur et d’un haut-parleur.

Ici, l’appareil est placé au niveau d’une poche de veste.

Grâce à ce minuscule attirail, il est possible d’afficher, une interface sur la paume de sa main ou sur toute autre surface comme un mur blanc ou une table. Bien entendu, il est possible d’interagir avec les éléments affichés par le projecteur miniature, comme pourrait le faire n’importe quelle personne avec l’écran de son smartphone.

Imran va-t-il répondre à l’appel de Bethany ?

Durant sa présentation, sa collaboratrice qui s’avère également être sa femme, Bethany Bongiorno, s’est permis de l’appeler. Ainsi, sur la paume de sa main, Imran Chaudhri a pu remarquer qu’elle était en train de lui passer un coup de fil et a pu accepter son appel. Grâce au haut-parleur de l’appareil, il a pu converser avec elle, sans avoir à sortir son smartphone de sa poche.

Pouvoir utiliser son smartphone sans avoir à le sortir et sans utiliser un autre appareil

C’est ici que se trouve la grande force de l’accessoire proposé par Humane : il fonctionne de manière autonome. Comme l’indique le cofondateur de la start-up, « vous n’avez pas besoin d’un smartphone ou d’un autre appareil pour l’utiliser ». À l’heure actuelle, que ce soit avec les montres ou lunettes connectées, il est toujours nécessaire de manipuler ces objets afin d’avoir accès aux informations de votre smartphone.

Même s’il s’agit là d’un inconvénient – selon Imran Chadhri – découvrez également les avantages des montres connectés.

Avec le dispositif de Humane, il suffira de placer sa main ou un support devant l’appareil pour que le projecteur s’active. Imran Chaudhri a également présenté d’autres fonctionnalités comme la possibilité d’utiliser la caméra embarquée pour analyser des plats et d’en restituer la composition – tout en indiquant à l’utilisateur les potentiels allergènes.

Un traducteur automatique intégré à l’appareil permet de capter la voix d’une personne pour ensuite traduire les paroles quasi instantanément. Il devient alors possible de connecter une oreillette ou un casque à l’appareil conçu par Humane pour entendre les traductions. De plus, lorsque l’appareil capte du son, une petite LED rouge s’allume afin d’indiquer à l’interlocuteur que le dispositif enregistre la conversation.

À l’aide de la caméra intégrée, il serait aussi possible de traduire du texte devant vous. Il suffirait de déposer son doigt sur le capteur situé juste en dessous de la caméra puis d’énoncer sa demande : « Je souhaiterais obtenir la traduction de ce texte en français« , par exemple. L’appareil s’exécute sans plus tarder et vous donne la traduction à l’oral grâce au haut-parleur.



L’appareil reconnaît votre doigt et clignote en jaune pour vous signifier qu’elle attend votre requête.

Peu d’informations fournies autour du fonctionnement de cette technologie

Malheureusement, durant sa prise de parole, Imran Chaudhri a donné peu d’informations autour du fonctionnement concret de son outil, et on peut aisément le comprendre. Par le passé, plusieurs entreprises ont affirmé s’être fait voler des idées par des géants technologiques. Des procès ont d’ailleurs été intentés, dont celui de Qualcomm qui affirme qu’Apple aurait déjà volé plusieurs de ses brevets technologiques.

La seule chose qui reste à peu près sûre autour du fonctionnement de cet appareil révolutionnaire concerne l’utilisation de l’intelligence artificielle qui doit être omniprésente. Si vous souhaitez découvrir la conférence TED autour de cette nouvelle technologie, il vous suffit de lancer le lecteur juste en dessous.