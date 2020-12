Que ce soit pour accompagner l’organisation d’un événement ou pour attirer l’œil du tout venant devant les boutiques, l’écran géant est un support de communication de plus en plus prisé par les sociétés et les associations. Plus vivant qu’une simple affiche et réutilisable à volonté, l’écran géant peut mettre en avant un produit en diffusant une publicité animée, ou transmettre des événements en direct, tels que des conférences et des matchs de football. Dans certains établissements, comme des galeries d’art ou des musées, vous trouverez même des écrans transparents : un design très attrayant pour communiquer tout type d’informations. En outre, ils apportent un réel relief lumineux au décor, à la manière des écrans géants de Pekason. Mais comment savoir quel type d’écran conviendrait à votre projet ? Comment optimiser son usage et ainsi le rentabiliser rapidement ?

Quel type d’écran géant choisir ?

S’ils plaisent autant, malgré un investissement de départ beaucoup plus élevé qu’une simple affiche, c’est parce que les possibilités créatives des écrans géants sont infinies. Vous pouvez alterner les publicités, ajouter du son, faire défiler des produits ou encore informer les passants sur vos horaires d’ouverture ou les services que vous proposez… Mais avant de vous lancer dans le vif du sujet, certains aspects plus triviaux méritent d’être abordés.

Où placer un écran géant ?

Toutefois, la première question à se poser concerne l’emplacement : souhaitez-vous installer votre écran géant en intérieur, à la manière des vitrines de centre commercial ? Ou bien est-ce en extérieur que vous le visualisez, comme sur la façade d’un établissement ou directement dans la rue ? Si vous partez sur l’option façade, vous aurez besoin d’un modèle plus grand, afin de gagner en visibilité. Il aura également besoin d’être étanche, pour mieux supporter les intempéries. Sans compter le problème de luminosité ! Si 150-300 nits (unité de mesure de la luminosité) suffisent à l’affichage digital intérieur, on recommande des écrans de 2 000 à 2 500 nits en extérieur. De plus, si vous projetez d’en faire une utilisation intensive, vous devrez choisir un écran résistant aux UV des rayons solaires. Somme toute, un écran géant solide coûtera bien plus cher pour un affichage numérique d’extérieur.

Bien choisir la taille et la résolution de votre écran géant

Ce qui nous amène au deuxième critère déterminant pour l’achat de votre écran géant : les dimensions. Il faut non seulement que votre panneau digital s’intègre parfaitement à la surface que vous lui destinez, mais qu’il puisse capter le regard des passants et diffuser des images très accessibles lors d’événements divers. Par ailleurs, il convient qu’elles soient de la meilleure qualité possible ! À ce titre, les écrans LCD haute luminosité ont envahi les sociétés de transports en commun. En outre, l’arrivée de la 4K dans le domaine de la publicité numérique ne saurait tarder. Mieux vaudra miser dessus que sur la 3D, du moins en extérieur. Quoi qu’il en soit, si vous éprouvez des difficultés à faire un choix stratégique sans flamber votre budget, n’hésitez pas à vous renseigner directement auprès de conseillers spécialisés.

Comment attirer l’attention avec une annonce numérique ?

Disposer d’un écran géant est un excellent moyen de faire passer une information ou de donner à découvrir un produit au public. En effet, ils attirent directement l’œil des passants, qui s’y attardent volontiers. Cependant, retenir l’attention ne suffit pas : il faut ensuite bien véhiculer l’essentiel de son message. Pour cela, il est indispensable de prêter attention au contenu mis en lumière par votre écran géant, qu’il s’agisse d’une publicité ou d’un bulletin d’information.

Pour que le message soit clair et qu’il s’imprime dans les mémoires, voici quelques conseils :

vérifier la taille de vos textes et leur police d’écriture afin d’en améliorer la lisibilité à distance, mais également l’impact ;

simplifier au maximum la formulation de votre message : clarté, concision et précision sont les maîtres-mots. Si vous peinez à trouver la solution, faites appel à un UX Writer !

utiliser les fonctions de l’écran de manière optimale : ajoutez du son si possible, faites en sorte que l’image soit toujours animée, que les couleurs soient vives, etc. Et si vous avez la possibilité d’intégrer de l’interactivité à votre affichage numérique, ne vous en privez pas !

Ce qu’il faut retenir sur les écrans géants et l’affichage digital

La difficulté, avec ce type d’affichage, est que l’information que vous souhaitez transmettre aux passants (vos potentiels clients, en somme) doit être simple et rapide à comprendre. En effet, rares sont ceux qui s’arrêteront pour lire, surtout si vous placez votre écran aux abords d’une route ou d’une rue très fréquentée. En outre, selon la zone où vous installerez votre équipement, il n’est pas impossible qu’il vous faille en plus vous démarquer de vos concurrents ! Il faudra donc, là aussi, bien travailler sa stratégie de communication, afin de maximiser vos chances de convertir les passants en clients éventuels, et ainsi de rentabiliser cet investissement. Pour finir, voici de quoi vous inspirer avec quelques campagnes d’affichages numériques bien pensées !