Fini les traces de doigt sur les écrans tactiles grâce à ce système autonettoyant !

Le célèbre constructeur automobile américain General Motors vient de déposer un brevet de système autonettoyant qui pourrait mettre fin aux traces de doigt sur les écrans. Un procédé déjà utilisé sur certains panneaux solaires…

Marre de voir votre smartphone souillé par des doigts plein de gras ? General Motors a peut-être trouvé la solution pour vous permettre de jouer avec votre smartphone directement après avoir mangé ! Le fabricant américain de voiture vient en effet de déposer un brevet pour une technologie d’écrans autonettoyants.

Quelles nouveautés par rapport aux films de protection ?

Si vous avez déjà tenté d’éradiquer les traces de doigts de votre smartphone, vous savez probablement qu’il existait déjà des films de protections prévus à cet effet. Ces films oléophobes permettent d’éviter que les traces de gras subsistent sur votre écran et donc de faciliter le nettoyage.

Mais General Motors va plus loin et pour le comprendre, il faut se plonger à l’intérieur de votre écran. Concrètement, votre smartphone peut afficher des couleurs à l’aide d’une matrice RGB (Red, Green, Blue) et en jouant sur leur intensité, votre appareil peut afficher des images avec différents coloris et nuances.

« C’est bien beau, mais quel rapport avec les écrans autonettoyants ? » nous direz-vous. On y vient : General Motors intègre des LED à lumière noire venant compléter la matrice RGB initiale. Pour fonctionner correctement, le smartphone devra être équipé en plus d’un film spécial : une couche transparente de photocatalyseur de type dioxyde de titane.

Rares images de la matrice RGB en action !

Bien que le nom de cette couche soit alambiqué, son fonctionnement est en fait assez simple et peut être résumé en 3 étapes.

L’écran doit être exposé à des ultraviolets ,

, Le composé d’oxygène et de titane du film s’active et crée une fine couche d’eau (phase appelée « mode super-hydrophile » par New Atlas),

(phase appelée « mode super-hydrophile » par New Atlas), Le smartphone électrocute / oxyde les particules d’eau – détruisant ainsi les saletés et traces de doigts.

Le processus peut prendre plus d’une heure en fonction de la saleté de votre écran, c’est pourquoi il est recommandé de programmer l’opération la nuit.

General Motors espère pouvoir intégrer cette technologie aux écrans tactiles de ses véhicules, mais cela risque également de faire gonfler la facture globale du véhicule. Bien qu’aucun prix n’ait été donné, il y a fort à parier que cette innovation soit coûteuse au démarrage et refroidisse les plus maniaques d’entre nous.

Exemple d’écran qui pourrait intégrer la technologie de General Motors (Cadillac)

D’autres inventions anti-traces de doigts ?

Avant toute chose, précisons tout de même que la couche transparente de photocatalyseur est d’ores et déjà utilisée sur certains modèles de fenêtres et de panneaux solaires autonettoyants. Ce qui est nouveau avec General Motors est que la source d’ultraviolet émane de l’intérieur de l’écran et peut être déclenchée à n’importe quel moment ; là où les fenêtres et les panneaux solaires dépendent des ultraviolets émis par le soleil.

Autre possibilité : PhoneSoap – mais également AGKupel et Lexon, ont développé des caissons à UV pour smartphone. Fonctionnant sur le même principe que la technologie de General Motors, votre mobile s’offre une petite séance de bronzage nettoyante !

Il existe toutefois 2 différences entre le caisson UV et l’écran autonettoyant :

Le caisson permet de nettoyer d’autres objets,

Le prix : car si on ne sait pas combien coutera l’écran, on sait qu’il faut compter entre 50 et 80 € pour s’offrir un caisson UV.

À défaut de voir un jour les écrans autonettoyants arriver sur smartphone, les caissons UV peuvent être une solution envisageable pour conserver un appareil sans traces de doigts.