Les premiers écouteurs Shokz sans conduction osseuse : un essai transformé pour les OpenFit ?

La marque d’écouteurs Shokz sortira le 6 juillet sa première gamme d’écouteurs Bluetooth n’utilisant pas la conduction osseuse.

Après les Openrun et les Openswim, la célèbre marque d’écouteurs à conduction osseuse Shokz s’apprête à sortir les OpenFit : son premier modèle sans conduction osseuse ni arceau derrière la tête. Toutefois, il ne s’agit pas d’écouteurs totalement basiques et comptent pas moins de 100 brevets déposés uniquement pour ce modèle. En quoi se différencie-t-il des autres modèles ?

Des écouteurs élégants et performants

Les OpenFit permettent d’écouter de la musique pendant 28 heures – coup de sessions de 7 heures consécutives et de posséder jusqu’à 1 heure d’autonomie en une charge rapide de 5 minutes.

On a pu les tester rapidement lors de leur présentation et il en ressort qu’effectivement, les nouveaux écouteurs de Shokz sont légers. Une fois quelques minutes passées avec les écouteurs sur les oreilles, on ne les sent plus du tout.

Véritable amélioration par rapport aux autres modèles de la marque : il y a des basses ! Il ne faut pas s’attendre à un son de casque Marshall ou Bose, mais les basses sont présentes et parviennent à offrir un son équilibré et agréable.

Enfin, les écouteurs sont 100% Bluetooth et ne nécessitent pas de télécharger votre musique en amont dedans – au contraire des Openswim.

Les écouteurs OpenFit sont vraiment légers et discrets.

Les grandes nouveautés de ses écouteurs Shokz

La grande nouveauté de ces écouteurs est la technologie unique breveté par Shokz : le DirectPitch. Concrètement, les écouteurs adaptent et optimisent le son en fonction de la distance et de l’angle entre la source (les écouteurs) et la destination (vos oreilles).

Car nous ne l’avons pas encore précisé : les OpenFit ne rentrent pas dans les oreilles. On reste sur le design classique des écouteurs Shokz où l’écouteur – même sans conduction osseuse – ne se retrouve pas dans l’oreille pour deux raisons majeures :

Rester constamment alerte et conscient de l’environnement extérieur.

Quelques bémols et interrogations

Il y a en vérité peu de bémols mais ils existent et doivent être mentionnés…

Tout d’abord, la norme IP, c’est-à-dire l’indice de protection contre la poussière et les projections d’eau. Les Openfit ne sont que IP54 soit quasiment entièrement protégé contre la poussière mais seulement contre la pluie fine et la sueur : on aurait peut-être apprécié plus…

Il n’y a pas d’ANC (Active Noise Cancellation) : la fonctionnalité qui vous permet de vraiment entrer dans une bulle et de vous isoler du monde extérieur pour profiter au mieux de votre musique. Certes, ce n’est pas l’objectif de la marque de vous isoler mais ces écouteurs possèdent un genre d’ANC exclusivement pour les appels : « l’AI Call Noise Cancellation » : pourquoi les appels et pas la musique ?

Les écouteurs OpenFit de Shokz sortiront à partir du 6 juillet 2023 pour 199,99 €. La marque sort initialement deux coloris : un beige et un noir.

Notez que vous pouvez d’ores et déjà tenter de les tester gratuitement en faisant la demande sur leur site.

Nous ne manquerons pas de les tester davantage, mais à chaud, les OpenFit sont de bons écouteurs pour une utilisation de bureau : écouter de la musique en restant alerte aux demandes de ses collègues, passer des appels, etc. ou pour se promener.