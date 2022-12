Début décembre 2022, Nothing annonçait avoir vendu plus d’1 million de produits, dont 600 000 paires d’écouteurs. La marque londonienne ne propose, à l’heure actuelle, que deux modèles différents : les ear (1) et les ear (stick). Qu’à cela ne tienne, comparons-les !

NOTHING ear (1)

Les premiers écouteurs de la marque : un essai transformé ? Les Nothing ear (1) sont les premiers écouteurs de la marque ! Derrière leur apparence sobre et minimaliste, ils renferment quelques qualités intéressantes. Les écouteurs possèdent une scène audio convaincante et devraient satisfaire les amateurs de musique occasionnels. Car si la qualité globale de l’égalisation ne dérange pas, on peut tout de même regretter un manque de basses. L’application dédiée à ses écouteurs vient alors compenser ce manque avec plusieurs modes d’égalisation au choix : équilibre, plus de graves, plus d’aigus, voix. En principe, ça devrait être un bon point, mais ces modes préréglés n’offrent jamais vraiment le rendu escompté , et il y a fort à parier que vous préfériez rester sur le mode équilibré avec les faibles basses…

Possédant la certification IPX4, les Nothing ear (1) pourraient être des écouteurs pour le sport, mais leur système semi-intra-auriculaire ne les aide pas à avoir une tenue parfaite dans les oreilles. Il faudra donc privilégier des activités calmes.

« Pas de sport, mais du divertissement ? » Si par divertissement, vous entendez « musique« , la réponse sera : oui. Autrement, si vous comptiez regarder vos séries et films avec : changez de chemin ! Les Nothing Ear (1) ont une latence qui devient désagréable dans le cadre du visionnage de vidéo…

L’ANC ! Oui, ces écouteurs possèdent le système de réduction active du bruit ! Il ne bloque pas les voix, les sons médiums et aigus, mais l’ANC est bien présent et facturé ! « Mais alors, il n’y a que des points négatifs ? » Fort heureusement : non ! Le contrôle du volume se fait simplement grâce à un glissement du doigt sur la tige (très agréable).

Il vous sera possible d'écouter votre musique avec une seule oreillette pendant que l'autre charge ! Les plus Écoute avec un seul écouteur possible

Gestion tactile du son très satisfaisante Les moins ANC pas efficace sur toutes les fréquences

Latences sur les vidéos

Gestion de l’égalisation

Vous souhaitez avoir des écouteurs pour la maison. N’achetez pas si … Vous voulez regarder des vidéos.

Vous utilisez les transports et souhaitez un ANC efficace.

Vous aimez les basses. Caractéristiques principales OREILLETTE SEMI INTRA-AURICULAIRE ÉTANCHÉITÉ IPX4 CONNECTIQUE BOITÎER USB-C AUTONOMIE ANNONCÉE 5 heures sans recharge / 34h avec CODEC SBC, AAC BLUETOOTH 5.2 ANC OUI MICROPHONES OUI COLORIS NOIR, BLANC

Si vous tenez à acheter des écouteurs de la marque Nothing, on vous conseille les (sticks) plus que les (1). Pourquoi ? Bien qu’ils ne possèdent pas d’ANC, les (sticks) permettent de vraiment gérer l’égalisation sonore manuellement, là où les (1) proposent des modes préréglés peu satisfaisants.

De plus, les (sticks) ne servent pas qu’à l’écoute de musique. Grâce à leur mode « latence faible« , vous pourrez profiter de vos films et séries en Bluetooth.

Toutefois, si vous appréciez un son avec des basses moins dominantes et que vous ne comptez pas regarder de vidéos, les ears (1) restent les moins chers des modèles Nothing.

Questions Fréquentes

Pour appairer des Nothing ear (1) ou (stick), vous devrez les laisser dans la boîte en appuyant sur le bouton situé à côté de la prise USB-C durant la recherche d’appareil. Où connecter les Nothing ear ? Si vous êtes sur Android, et que vous pouvez profiter de Fast Pair, la connexion se fera simplement en cliquant sur le nom des écouteurs. Autrement, il faudra aller dans les paramètres bluetooth et rechercher les nouveaux appareils. Placez vos Nothing ear (1) dans leur boîtier, fermez le couvercle et maintenez le bouton pendant 30 secondes. Vos écouteurs seront alors totalement réinitialisés. Quelles sont les vraies différences entre les Nothing ear (1) et les Nothing Ear (stick) ? Les Nothing ear (1) possèdent un système tactile pour la gestion de son satisfaisant et très intuitif. En revanche, ils ne disposent pas de l’ANC et du mode « latence faible » que l’on retrouve dans les Nothing ear (stick).