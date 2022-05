Prix : 199€

Encore récents, les AirPods 3 trahissent l’influence des Airpods Pro sur le marché des écouteurs sans fil. La forme des oreillettes s’en approche et les tiges ont raccourci. Toujours pas universels, la tenue et le confort dépendent de votre morphologie. La plupart d’entre elles devraient y correspondre, mais il y a des exceptions. Cette troisième version profite d’une intégration poussée dans l’écosystème Apple et de fonctionnalités intéressantes comme le partage de sa musique à une autre paire d’Airpods. Si vous n’avez pas d’iPhone, ils deviennent tout de suite moins attrayants. Fidèles aux précédents, les AirPods 3 ont un kit mains libres performant. En outre, ils conservent la mise en avant des médiums et des voix, mais ils montrent aussi une amélioration au sujet des basses. Plus largement, l’ensemble ressort plus détaillé.

Les plus Intégration élaborée dans l’écosystème Apple

Audio spatial

Autonomie améliorée Les moins Moins intéressant sur Android

Pas d’ANC pour 199€

Toujours pas de gestion du volume

Où Acheter les écouteurs Bluetooth Apple Airpods 3 ?

Faut-il acheter les Apple Airpods 3 ? Achetez si … Vous avez un iPhone

L’ANC ça ne vous intéresse pas

Regarder des séries dans le métro avec une spatialisation du son surround ça vous botte N’achetez pas si … Pour vous c’est Android ou rien

Ce qui vous importe avec des écouteurs c’est l’isolation du bruit extérieur

Caractéristiques principales