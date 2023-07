Philips lance les écouteurs pour dormir : la solution idéale pour ne plus entendre les ronflements

Philips lance ses nouveaux écouteurs baptisés « Kokoon » qui, comme leur nom l’indique, place l’auditeur dans un cocon. L’objectif ? Améliorer votre confort de sommeil en annulant toutes les perturbations sonores et bien plus encore.

Vous dormez à côté de quelqu’un qui ronfle ou à proximité d’une rue bruyante ? Philips a développé la solution pour toutes celles et ceux qui rêvent de dormir en silence, mais n’ont pour le moment trouvé aucun objet qui fonctionne.

En lançant ses écouteurs sur Kickstarter, la marque espère bien révolutionner le sommeil de millions de personnes : on vous explique comment.

De l’autre côté du spectre, on a pu tester les écouteurs Shokz OpenFit qui cherchent à ne pas vous isoler du monde extérieur.

Une réduction de bruit active et des écouteurs ultra-fins

Les écouteurs Kokoon de Philips se destinent à différents usages. Bien évidemment, vous pourrez les utiliser comme n’importe quels écouteurs pour écouter de la musique, des podcasts ou passer des appels. La réduction de bruit jouera alors le même rôle que sur des modèles concurrents : favoriser la bonne écoute de votre contenu audio.

Dans les faits, pour réduire le bruit extérieur, les Kokoon introduisent un bruit de masquage permettant de créer un environnement calme et propice au sommeil. L’autre aspect positif de ces écouteurs est qu’ils sont ultra-fins et rentrent dans l’oreille.

Cela signifie donc qu’ils profitent déjà d’une réduction passive du bruit et qu’ils permettront à celles et ceux qui dorment sur le côté de ne pas être gênés par les écouteurs.

Une application qui analyse votre sommeil grâce à l’IA

En plus de vous aider à vous endormir, les écouteurs de Philips bénéficient d’une application utilisant l’intelligence artificielle, et ce, pour différents objectifs.

Vous aider à vous endormir : grâce à des capteurs sous chaque écouteur, l’application est capable de déterminer le moment où vous vous endormez et de progressivement basculer de votre musique vers le son de masquage du bruit extérieur.

: grâce à des capteurs sous chaque écouteur, l’application est capable de déterminer le moment où vous vous endormez et de progressivement basculer de votre musique vers le son de masquage du bruit extérieur. Analyser votre sommeil : grâce à un coach dans l’application, vous saurez si vous optimisez au mieux votre temps de repos et sinon comment l’améliorer.

: grâce à un coach dans l’application, vous saurez si vous optimisez au mieux votre temps de repos et sinon comment l’améliorer. Un bilan des bruits survenus durant la nuit : pour justifier à votre partenaire ronfleur que oui, preuve à l’appui, il fait beaucoup de bruit durant toute la nuit ! Plaisanterie mise de côté, ce bilan vous permettra surtout de voir si les écouteurs fonctionnent sur vous ou non.

Au total, avec l’étui de rangement et l’application, les écouteurs Philips couteront 285$ (soit 253€). Si vous êtes conquis par le produit, on ne peut que vous conseiller de vous ruer sur la campagne Kicktarter et de profiter de 39% de réduction faisant tomber le prix à 155€ (livraisons prévues pour le mois d’octobre 2023).

Toutefois, avant de vous lancer dans ce type d’achat, il est à noter que le masquage du bruit peut déranger certains dormeurs et que la marque ne semble pas répondre aux questions des utilisateurs concernant :