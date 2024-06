Votre facture d’électricité est trop chère ? La solution (simple) est dans votre frigo

La facture d’électricité de votre loyer ne baisse pas ? C’est normal, certains appareils consomment plus que d’autres.

Bienvenue dans le monde merveilleux de l’électroménager, où chaque appareil a son propre caractère et, surtout, sa propre consommation d’énergie. Vous pensiez que votre four ou votre lave-vaisselle était le champion toutes catégories en termes de consommation électrique ? Eh bien, accrochez-vous, car l’appareil qui fait exploser votre facture pourrait vous surprendre !

Le frigo : plus gros consommateur d’énergie

Le lauréat de cette compétition énergivore n’est autre que votre bon vieux réfrigérateur. Oui, cet appareil qui conserve vos aliments frais et vos boissons glacées est aussi un grand consommateur d’énergie.

Pourquoi ? Parce qu’il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Contrairement à d’autres appareils qui peuvent être allumés et éteints selon les besoins, le frigo n’a pas le luxe de prendre des vacances.

Tadaaaaaa !

Pourquoi consomme-t-il autant ?

La principale raison de cette consommation continue est sa mission perpétuelle de maintenir une température basse. Le moteur du réfrigérateur, aussi appelé compresseur, se met en marche régulièrement pour maintenir cette fraîcheur.

Et plus il y a de différences entre la température extérieure et celle à l’intérieur du frigo, plus il travaille, et donc plus, il consomme.

Ne désespérez pas, il y a des moyens de rendre votre frigo un peu moins énergivore :

Régler la température : une température de 4°C pour le réfrigérateur et -18°C pour le congélateur est généralement suffisante. Éviter les portes ouvertes : chaque fois que vous ouvrez la porte, l’air chaud entre et le frigo doit travailler plus dur pour retrouver sa température. Dégivrer régulièrement : un réfrigérateur plein de givre consomme plus d’énergie. Bien organiser : ne le surchargez pas. L’air doit pouvoir circuler librement à l’intérieur.

On ne joue pas à ouvert, fermé, évidemment…

Les bons gestes au quotidien

Maintenant que vous savez que votre frigo est le principal coupable, voici quelques gestes simples pour réduire sa consommation :

Ne mettez pas de plats chauds directement au réfrigérateur : laissez-les refroidir à température ambiante avant de les ranger.

: laissez-les refroidir à température ambiante avant de les ranger. Nettoyez les serpentins à l’arrière de l’appareil une fois par an. La poussière accumulée peut forcer le moteur à travailler plus dur.

à l’arrière de l’appareil une fois par an. La poussière accumulée peut forcer le moteur à travailler plus dur. Choisissez un emplacement stratégique : évitez de le placer à côté de sources de chaleur comme le four ou la cuisinière.

: évitez de le placer à côté de sources de chaleur comme le four ou la cuisinière. Utilisez des contenants fermés pour vos aliments afin d’éviter l’évaporation excessive, ce qui peut augmenter l’humidité intérieure et forcer le frigo à consommer plus.

Et les autres appareils ?

Bien que le réfrigérateur soit le champion incontesté de la consommation, d’autres appareils de votre cuisine ne sont pas en reste.

Les fours électriques, les plaques de cuisson et même les bouilloires électriques peuvent consommer beaucoup d’énergie, mais heureusement, ils ne fonctionnent pas en continu comme le frigo.

Le duel réfrigérateur vs congélateur

Une autre question souvent posée est : entre le frigo et le congélateur, lequel consomme le plus ? La réponse dépend de plusieurs facteurs, dont la taille de chaque appareil et leur efficacité énergétique. Toutefois, en règle générale, le congélateur peut consommer plus d’énergie s’il est mal entretenu ou trop rempli.