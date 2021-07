Précision et intérêt : une prise de conscience ludique et efficace

Utilisation et connectivité : interface et application réussie

Présentation et installation du produit : un design qui donne envie de plus

Avec plusieurs milliers d’utilisateurs, l’entreprise Ecojoko était, dès sa création en 2019, destinée à un grand avenir. Succès de sa campagne de financement, levée de fonds de plus d’un million d’euros, et constat implacable : chaque foyer serait en mesure de baisser sa consommation électrique de 25%, seulement en limitant le gaspillage énergétique. Le lancement de leur assistant connecté d’économie d’énergie semble donc avoir tout pour plaire. Après plusieurs mois d’utilisation, nous avons déjà notre petit avis ! Retour sur les principaux points qui ont attiré notre attention.

PLUS Installation facile

Confort d’utilisation

Application complète

Prise de conscience instantanée MOINS Interface de l’assistant perfectible

Détail de la conso par appareils un peu faible

Prix à l’achat encore trop élevé

🔥 Bon Plan : solde d’été

Ecojoko n’échappe pas aux soldes. Jusqu’au 10 juillet, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 20€ pour l’achat ou la location de l’assistant d’économie d’énergie. Vendu 179€ à l’achat ou 59€/an en location, jamais le produit d’Ecojoko n’aura connu une telle baisse de prix depuis sa mise sur le marché.

Présentation et installation du produit : un design qui donne envie de plus

La première partie de notre test se concentre sur le produit en lui-même, ses composants et son installation. Nous nous attacherons au design, à l’ergonomie et la facilité de mise en place.

Unboxing d’un produit de bonne qualité

Le packaging est en carton, mais pas le produit. On se rend directement compte que l’on a à faire à un ensemble de qualité. L’assistant se présente comme une console avec écran et aiguilles, classe et haut de gamme. Il est fourni avec un câble Ethernet, un capteur et des fixations murales. Rien ne manque à l’appel, une notice permet de mettre en place le capteur, mais c’est réellement l’application Ecojoko qui fait office de guide d’installation et de suivi de votre consommation d’énergie.

Installation facile malgré un temps d’attente frustrant

L’installation du capteur est un modèle de simplicité. Il suffit de poser le capteur sur votre disjoncteur – les étapes sont très bien expliquées -. Tout se passe ensuite sur l’application. Après avoir connecté l’assistant à internet via wifi ou en filaire, il faut renseigner plusieurs données sur votre contrat d’électricité, logement ou encore votre consommation – 3 relevés sur le compteur sont nécessaires à quelques jours d’intervalle pour une précision optimale -. Ensuite, il faut attendre 3 semaines avant d’avoir accès à l’analyse de votre consommation en électricité par type d’appareil. En attendant, on peut découvrir certaines données telles que les dépenses en énergie par jour ou encore les mesures de votre consommation globale. Au bout des 21 jours, la mise en place est terminée et toutes les données et analyses deviennent alors disponibles. Et c’est à partir de là que le Ecojoko devient vraiment intéressant.

Utilisation et connectivité : interface et application réussie

Entre l’assistant et l’application, l’utilisation de Ecojoko est agréable et complète. Voyons les résultats que propose le produit, son fonctionnement et pourquoi son application lui donne autant d’intérêt.

Utilisation : tout savoir sur l’interface et le fonctionnement de l’assistant

Assistant au fonctionnement redoutablement efficace

L’assistant, qui se place dans une pièce à vivre, peut soit être posé sur un meuble, soit s’accrocher à un mur. Il est vraiment intéressant pour connaître sa consommation en instantanée. Pas besoin d’ouvrir l’application, un coup d’œil suffit pour voir combien d’énergie vous dépensez en réel. Et ça en devient même très vite addictif : « pourquoi je consomme si peu en ce moment ? », « d’où vient ce pic de consommation ? », « Est-ce que si je charge mon téléphone, la consommation va augmenter ? ». Autant de questions qui seront résolues par Ecojoko.

Affichage aux nombreuses informations

Au-delà de la consommation en temps réel indiquée sur l’écran de contrôle ou par les aiguilles, on peut trouver des informations toujours utiles comme l’heure, la température ou encore l’humidité de votre pièce. Trois boutons situés sur le haut de l’assistant permettent de switcher de données sur l’écran et ainsi connaître le prix de l’énergie consommée sur la semaine, les économies réalisées et les mesures de la consommation globale. Ces informations paraissent néanmoins secondaires car on peut les retrouver sur l’application, de façon bien plus complète. Le réel intérêt de l’assistant sont les aiguilles indiquant conso instantanée et économies réalisées ainsi que l’écran principal. On regrette que la consommation instantanée par appareil ne soit pas analysée, mais n’en demandons pas trop, la console est déjà très complète.

Connectivité : une application fournie et complémentaire

Si l’on veut rentrer dans le détail de notre consommation, l’application est là pour ça. De nombreuses données sont présentes et la connexion avec l’assistant est instantanée, les résultats apparaissent sans aucune latence sur l’application. Aussi, l’application est soignée avec couleurs, dessins et interactions séduisants qui donnent envie d’en connaître tous les recoins. Rapide présentation des fonctionnalités :

Accueil & Message

Ces deux rubriques sont en réalité le strict miroir de l’assistant et donnent exactement les informations présentes sur le produit. On préfère les couleurs plus attrayantes de l’application, que le noir & blanc de l’écran de l’assistant. La fonction message permet d’avoir un récap des dernières notifications de la journée -notifications d’ailleurs intéressantes et pas trop nombreuses -.

Consommation et économie

Dans « mesures », on peut connaître notre consommation globale d’électricité, de température et d’humidité par heure, jour, semaine, mois ou année. En plus, il existe la rubrique économie, disponible après une semaine d’utilisation, où l’on peut y voir le prix de notre consommation et les économies réalisées par rapport à une « consommation de référence ».

Enfin, la partie analyse de la consommation est la plus intéressante. On peut découvrir quel appareil consomme le plus – chauffage, eau chaude, veilles, gros électroménager, cuisson, éclairage et même voiture électrique ! -. L’analyse détaillée par appareil est disponible par semaine ou par mois. Aussi, on peut y trouver un historique de nos pics de consommation.

Missions, Classement & Record

L’application propose pour ses utilisateurs des conseils pour faire des économies d’énergie sous forme de missions à réaliser. Ces « missions » sont intéressantes car elles sont finalement le cœur de notre surplus de dépense d’énergie. Elles fonctionnent par catégories et nous montrent combien d’euros peuvent être économisés si on les valide.

En plus, un classement est disponible pour vous situer face aux autres utilisateurs d’Ecojoko ayant une catégorie de logement « similaire » au vôtre. Fonctionnalité rigolote quand on veut se mesurer à son alter égo. Enfin, une partie record permet de voir nos « trophées » de consommation comme par exemple la plus faible consommation sur 24h ou sur 7 jours.

Paramètres & aide

Les deux dernières rubriques permettent d’accéder aux paramètres du produit et à une FAQ très complète si besoin. Notons aussi que le SAV est très réactif en cas de problème.

Précision et intérêt : une prise de conscience ludique et efficace

Passons à la partie la plus intéressante, les performances de Ecojoko pour voir si c’est un produit qui vaut vraiment le coup. Les données enregistrées sont complètes, mais sont-elles réellement précises et utiles ?

Performances : Précisions d’horloger suisse pour des données parfois floues

Précision de la consommation instantanée

Quand on parle de performances, un premier test se doit d’être réalisé : la réalité des données instantanées. Pour cela, nous avons fait des essais en lançant lave-vaisselle ou machine à laver et le résultat est concluant : dès que l’appareil se met en marche, la consommation en direct bondit. Même si la force du signal entre votre capteur d’électricité et l’assistant est faible, la connexion entre les deux reste parfaite – au-dessus de 25% de force du signal, rien à craindre -.

Précision des dépenses et économies réalisées

Un deuxième axe concerne les dépenses et les économies lors de votre consommation d’énergie. Les dépenses sont calculées en fonction de votre consommation et de l’offre souscrite auprès de votre fournisseur. Là encore, les données sont représentatives car nous avons pu constater que la facture d’électricité est bien conforme à la dépense globale indiquée par l’assistant Ecojoko.

Enfin, au niveau des économies, les résultats sont très visuels et montrent bien les économies ou surconsommations en fonction d’une semaine de référence. Cette référence est calculée en fonction des 3 premières semaines d’utilisation pour une précision accrue. Et c’est encore une fois un pari réussi : Ecojoko étonne par sa précision tant par les données instantanées que votre consommation et les résultats qui en résultent.

Précision sur l’analyse de la consommation

C’est la seule petite défaillance de l’assistant. L’analyse appareil par appareil de la consommation est très visuelle et donne envie de s’y intéresser. Un diagramme circulaire indique la part de consommation de chaque catégorie d’appareil par rapport à la consommation finale. Mais, face au nombre très important d’appareils dans la maison, une part majoritaire du diagramme concerne la catégorie « autres appareils », ce qui pose problème si on veut réellement savoir ce qui consomme le plus chez nous. L’ajout de prises connectées pourraient néanmoins permettre de pallier le problème en ciblant les appareils dont on veut connaitre la consommation. De plus, l’algorithme de reconnaissance des appareils est encore jeune et sujet à des améliorations constantes. On espère qu’à l’avenir Ecojoko étoffera ses catégories d’appareils.

Intérêt : limiter sa consommation de manière ludique

Au-delà d’être un produit d’analyse, Ecojoko est un produit utile à l’environnement. En plus de vous faire réaliser des économies, il permet de vous faire prendre conscience de votre consommation d’énergie et de l’impact qu’elle représente. Ici, pas de réprimande ou de leçon à recevoir. Ce qui fait la force d’Ecojoko, c’est sa capacité à avertir de façon ludique. Les missions sont en réalité de très bons conseils en retrouvant nombre de gestes oubliés pour économiser notre énergie. Le classement et les récompenses nous font vite prendre au jeu !

Réalise-t-on réellement des économies ?

Nous avons calculé, avec les économies réalisées, que le produit devient rentable au bout de quelques années. La promesse d’une baisse de 25% par an paraît difficilement réalisable – sauf si vous habitez dans une laverie -. Les économies sont plus de l’ordre d’une dizaine de pourcents. Au-delà de ce chiffre, l’assistant est un indicateur pratique et esthétique. En plus de pouvoir décortiquer votre consommation, vous pourrez avec Ecojoko reprendre de bonnes habitudes de vie et limiter votre impact écologique.

Prix de Ecojoko : de quoi faire réfléchir

Un dernier point, le prix. 199€ paraît un investissement conséquent pour ce type de produit. Alors oui, au bout d’un moment, l’achat du produit sera rentabilisé, mais l’intérêt pour Ecojoko sera-t-il toujours le même sur le long terme ? C’est une question à se poser avant d’investir dans ce produit ! Si le prix vous fait peur, il est possible de louer l’assistant pour 79€ par an, une offre qui peut vous convenir davantage.

Conclusion : un produit dans l’air du temps

Ecojoko est donc un assistant qui vous aide à limiter votre consommation d’énergie. Les promesses de ce produit se vérifient : exactitude des données de votre consommation, synchronisation réussie entre le capteur, l’assistant et l’application, propositions ludiques et efficaces pour vous faire changer vos habitudes. Malgré quelques imprécisions ou améliorations à noter telles que certains appareils énergivores pas encore détectés ou une interface de l’assistant trop fournie, Ecojoko continue d’évoluer dans le bon sens et propose souvent de nouvelles mises à jour afin de satisfaire au mieux l’expérience client. Rappelons que l’analyse de la consommation a été mise à jour alors que le produit était déjà commercialisé, ce qui prouve l’évolution constante de cette solution contre le gaspillage énergétique. Seul le prix peut être un élément limitatif à son achat !