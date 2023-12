Éclairage connecté : 7 raisons irréfutables de craquer pour une ambiance lumineuse sur mesure

Vous vous êtes sans doute déjà posé la question. Faut-il opter pour un éclairage connecté ? Est-ce seulement un gadget ou quelque chose de vraiment utile ? On fait le point.

Ampoule connectée, système d’éclairage automatisé, contrôle vocal… L’éclairage intelligent prend désormais de multiples formes, tout en demandant souvent un investissement conséquent. Cependant, quels en sont les avantages ? Pourquoi devriez-vous craquer pour cette technologie amenée à prendre une place croissante ? Tour d’horizon des arguments !

L’éclairage intelligent permet de faire des économies d’énergie…

Avec le système d’éclairage connecté, plus d’excuse pour laisser des lumières allumées toute la journée. Il est possible de les éteindre à distance et même de régler des alertes afin d’être averti par sur votre smartphone en cas d’oubli.

Par ailleurs, les lampes connectées, surtout les LED consomment moins d’énergie de base, une diminution estimée à 75% ! L’éclairage intelligent permet, malgré un investissement initial plus important, de faire de réelles économies d’énergie et d’être plus écolo.

… mais aussi d’économiser de l’argent

C’est là sans doute l’argument le plus facile à entendre. Au moment de se lancer dans l’éclairage intelligent, on peut être rebuté par le prix initial d’achat. Il faut payer des sommes plus importantes que pour des équipements classiques. Cependant, il est nécessaire de penser votre éclairage intelligent comme un investissement.

Des calculateurs disponibles en ligne permettent d’évaluer le gain monétaire qui peut parfois se révéler très conséquent. Ainsi, au-delà des économies liées à la consommation maîtrisée de l’énergie, vous n’aurez pas non plus besoin de remplacer vos équipements aussi souvent. Même de grandes villes comme Chicago ou Barcelone ont sauté le pas pour leurs éclairages publics.

L’éclairage connecté est l’allié des paresseux !

Vous n’avez pas envie de vous lever de votre canapé pour lancer la lumière ? Vous êtes sous la couette, mais la lumière du couloir est restée allumé ? Alors c’est là que l’éclairage intelligent vient à votre secours. Avec la voix ou bien avec votre smartphone, il sera possible de l’allumer ou de l’éteindre en quelques secondes.

Le contrôle de l’éclairage connecté peut venir depuis l’équipement en lui-même ou bien à travers votre assistant personnel comme Google Home ou Amazon Alexa.

L’éclairage intelligent aide à soigner le design de votre maison

C’est un détail, mais qui voudra dire beaucoup pour certaines personnes. Avec un éclairage intelligent, les nombreux interrupteurs appartiennent au passé. Tout tient dans la paume de votre main ou bien même dans votre voix. Imaginez un mur sans interrupteur ! L’avenir du design de votre maison est directement lié à votre éclairage intelligent.

L’éclairage intelligent peut améliorer la qualité de votre sommeil

Vous avez des problèmes de sommeil ? Votre réveil n’est jamais comme vous le voudriez vraiment en raison d’un éclairage trop fort ? Un éclairage intelligent peut être utilisé pour doser le niveau de lumière dans votre maison. Simulez un lever ou un coucher de soleil, pour que votre rythme biologique profite lui aussi de l’éclairage intelligent. Vote sommeil vous dira merci.

L’éclairage intelligent permet de doser une ambiance

Vous avez envie d’une petite soirée tranquille à lire dans votre canapé ? Au contraire, l’ambiance est plutôt romantique à la maison ? En quelques instants sur votre smartphone, vous pouvez sélectionner les réglages qui vous conviennent pour doser le niveau d’éclairage selon l’ambiance que vous voulez.

Les plus fantasques oseront même aller plus loin avec leur éclairage intelligent en optant pour des ampoules connectées et colorées pensées pour Halloween ou encore Noël. Et si votre maison est intelligente, alors vous pourrez aussi coupler ces effets avec de la musique par exemple.

Pour renforcer la sécurité de votre maison

Le cambriolage est une véritable hantise pour de nombreux Français. Imaginer que quelqu’un puisse pénétrer dans votre maison est une perspective particulièrement désagréable. Si rien ne vaut une caméra de surveillance connectée, l’éclairage intelligent peut aussi jouer un rôle pour améliorer la sécurité de votre maison.

En effet, les cambrioleurs sont attentifs à l’activité dans une maison, comme l’éclairage. Or, avec une maison connectée comptant sur un éclairage intelligent, vous pouvez définir des scénarios qui donneront l’illusion qu’il y a toujours quelqu’un chez vous, avec des lumières s’éteignant ou s’allumant selon des rythmes organisés.

L’éclairage intelligent, c’est le présent et l’avenir

Soyons honnêtes, l’éclairage intelligent fait encore souvent partie de ce que l’on considère comme l’apanage des « geeks ». C’est une technologie qui semble tout droit sortie d’un film de science-fiction. Cependant, elle est désormais une réalité et devrait prendre une place croissante dans notre société. Vous n’avez donc plus qu’à vous lancer à votre tour, pour pouvoir aussi frimer devant vos amis, mais surtout profiter du confort que cela vous procure. « Hey Siri, allume la lampe du salon » !