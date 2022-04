eccity motocycles, le fabricant français de scooters 100% électriques ouvre un nouveau showroom. Situé à Paris, l’eccity store vous invite à partir du 20 avril à découvrir l’équipe et échanger autour de la mobilité électrique. L’occasion aussi pour la marque de présenter ses nouvelles gammes eccity et Nipponia.

Créé en 2011 et installé à Grasse dans les Alpes Maritimes, eccity motocycles conçoit, fabrique et commercialise des scooters 100% électriques. À l’occasion de l’ouverture son showroom eccity store à partir de ce mercredi 20 avril 2 Rue Richard Lenoir dans le 11ème arrondissement de Paris, la marque entend valoriser le savoir-faire Made in France de ses produits et sensibiliser les journalistes mais aussi le grand public à la mobilité verte. Le fabricant profitera de l’évènement pour présenter ses deux nouvelles gammes eccity et Nipponia qui s’inscrivent elles aussi dans une logique de durabilité et d’éco-responsabilité.

Le showroom eccity store à Paris

eccity motocycles, le scooter électrique français écoresponsable

Rendre la mobilité durable, agile et moderne : telle est l’ambition d’eccity. Cette entreprise française fondée en 2011 par Christophe Cornillon tente de répondre aux problématiques qui s’imposent aux nouvelles générations en s’appuyant sur 3 axes principaux : la mobilité, la durabilité, le Made In France. Un pari réussi pour la marque qui grâce à la gamme eccity, propose des scooters électriques avec de vraies fonctionnalités d’usage (autonomie, vitesse, utilisation urbaine, confort) équivalentes à leurs homologues à essence.

« Le fabriqué en France est de plus en plus important pour le consommateur, c’est un choix que nous avons fait pour l’ensemble de notre gamme. Acteur de la mobilité propre, nous cherchons à démocratiser un mode de transport maniable, léger, confortable et surtout avec zéro émission de CO2. L’initiative du CRT résonne donc plutôt bien avec ce que nous défendons, c’est pourquoi nous avons choisi d’y participer » Christophe Cornillon, président fondateur de la start-up de eccity motocycles.



Chaque modèle est pensé et fabriqué pour durer par les ingénieurs du Bureau d’Etudes eccity, en privilégiant les circuits courts, les partenaires sous-traitants européens de haute expertise et en luttant contre toute forme d’obsolescence programmée.

Les scooters sont donc assemblés à la main dans l’atelier situé à Grasse, suivant un processus industriel et un contrôle qualité rigoureux. L’engagement d’eccity est de proposer des 2 ou 3 roues électriques fiables, robustes et durables. Dans cette optique de durabilité, les scooters ont un niveau de recyclabilité optimale et un très haut niveau de réparabilité pour allonger la durée de vie des véhicules au possible.

3 roues et 2 moteurs électriques

Les équipes d’eccity ont conçu une série spéciale, reprenant la charte graphique dessinée par l’illustrateur niçois Eric Garence. Le scooter est proposé en trois motorisations, Eccity 50 et Eccity 125 et 125+. Dernier né de la gamme, l’eccity model3 que nous avons pu tester au sein de la rédaction, offre une stabilité et une tenue de route maximales grâce à ses trois roues, tout en proposant des performances de premier ordre et une recharge accélérée.

Scooter électrique Model3 © Jessica Vanné

Le fabricant ne réduit pas son offre à sa propre gamme mais est aussi le distributeur exclusif de la marque Nipponia, un acteur grec de la mobilité électrique qui a déjà fait ses preuves. Cette fois-ci c’est le design rétro qui est mis à l’honneur parmi trois modèles proposés : Volty, e-Viball cargo et E-Legance conçus à travers trois axes que sont la légèreté, le design et la puissance.

Historiquement très présent sur le marché du secteur public français, le constructeur eccity va donc disposer d’une gamme étendue de modèles électriques à deux et trois roues lui permettant de renforcer sa présence sur ce marché porteur et ainsi développer son réseau sur ce virage stratégique de la mobilité décarbonnée et innovante.