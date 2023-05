Protéger sa maison avec un robot ? C’est possible grâce à cet elfe de maison 2.0

Enabot, une start-up américaine spécialisée dans la robotique, a mis au point un petit appareil roulant du nom d’Ebo X. Ce robot s’apparente à un compagnon intelligent qui vous servira à garder et surveiller votre maison durant toute la journée.

Grâce au soutien des habitués de Kickstarter, l’entreprise a réussi à lever plus de 375 000 euros, alors que l’objectif initial était fixé à 9 000 euros. Cette levée de fonds participative est un véritable succès pour l’entreprise qui a pu perfectionner son appareil et devenir le lauréat des « Innovation Awards » lors du CES 2023 dans la catégorie maison intelligente et robotique.

Un robot intelligent pour remplacer votre chien de garde

Présenté comme un gardien intelligent par ses concepteurs, Ebo X a la particularité de proposer une multitude de fonctionnalités très intéressantes pour les habitants d’une maison qui sont loin de leurs proches. Ce robot sphérique d’une vingtaine de centimètres de diamètre est doté de deux roues et d’un système de cartographie reliée à une caméra, lui permettant de se déplacer dans toute la maison.

Le robot peut tourner sur 360° et sa caméra couvre un champ d’action de 106°.

Ebo X est doté d’une multitude de capteurs, de microphones et de haut-parleurs lui permettant d’identifier des signaux visuels ou sonores, et ainsi, agir en conséquence. Si un de vos enfants se met à pleurer ou qu’une personne au sein du foyer est tout d’un coup en difficulté et se met à crier « Aide ! », le robot le remarquera et déclenchera automatiquement un appel sur votre smartphone afin que vous puissiez lui venir en aide, même à distance. De la même manière, si une personne s’introduit dans une pièce sans votre autorisation ou qu’elle tente de vous cambrioler, une notification vous sera immédiatement envoyée sur votre téléphone.

Une application, Ebo Home App permet à plusieurs membres d’une même famille, ou aux habitants d’un même foyer de se connecter et de chatter en ligne simultanément. Certains d’entre eux pourront même se mettre devant le robot afin de se filmer dans le cadre d’une visioconférence. De la même manière, une personne peut envoyer un message vocal à un membre de sa famille. Il sera directement transmis sur son smartphone grâce au robot qui a la faculté d’identifier votre voix pour retranscrire votre message.

Un robot tout-en-un qui fonctionne grâce à l’intelligence artificielle

Afin de fonctionner, Ebo X est dotée d’une technologie de reconnaissance visuelle qui repose sur la puce X3M, basée sur un CPU double cœur très performant. Le système a été entraîné grâce à l’apprentissage automatique, ou machine learning, à l’aide de dizaines de milliers d’heures de données vidéos. Si une personne dit « Ebo Ebo, suis-moi », le robot utilisera cette technologie de reconnaissance afin de vous suivre à la trace.

Ebo X se base sur 14 articulations et parties du corps pour reconnaître les habitants d’une maison.

Pour ce qui est de l’audio, Enabot a signé un partenariat avec Alexa, l’assistant personnel développé par Amazon. Plusieurs capteurs sonores à champ lointain permettant de capter tout son ou bruit inhabituel. Il est ainsi possible de diffuser de la musique, de lire des messages vocaux, ou d’écouter des podcasts directement depuis Ebo X. Des effets de lumière dynamiques varieront en fonction du rythme des chansons ou du ton de la voix.

Enabot pense à ChatGPT pour améliorer son robot Ebo X

Même si leur robot semble très complet, les équipes d’Enabot souhaitent aller encore plus loin en incluant l’intelligence artificielle générative. Bien entendu, celle qui cartonne en ce moment est ChatGPT, le robot conversationnel d’OpenAI. Avec l’ajout de cette IA, les utilisateurs pourront poser des questions à Ebo X en l’interpellant à l’aide de l’interjection ‘ »Ebo, Ebo ! ». Le robot leur donnera par la suite la réponse exacte en s’exprimant grâce à une voix de synthèse qui sortira de ses haut-parleurs.

Depuis sa sortie en novembre 2022, ChatGPT a bien évolué en faisant peau neuve.

Si vous souhaitez vous procurer Ebo X, sachez qu’il faudra attendre encore quelques semaines. D’ici la fin du trimestre, cet elfe de maison robotique sera disponible à l’achat au prix de 1 099 euros. Quand bien même le prix semble relativement élevé, notez qu’il peut remplacer les assistants vocaux, et intriguera inévitablement vos amis et les membres de votre famille qui seront impressionnés par ce robot innovant.