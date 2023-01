Vous l’avez sans doute déjà constaté, l’eau de mer est salée, contrairement à l’eau douce, présente dans les lacs et les rivières. Comment expliquer la présence de sel dans les eaux marines et océaniques ? Dans cet article, nous vous expliquerons pourquoi l’eau de mer est salée et pourquoi son niveau de salinité n’a pas changé depuis des millions d’années.

D’où vient le sel de l’eau de mer ?

Pour répondre à la question « pourquoi l’eau de mer est-elle salée », il nous faut parler du cycle de l’eau. Vous avez sans doute déjà abordé cette notion lors de votre formation scolaire. Pour ceux qui n’auraient pas suivi en cours, pas d’inquiétude, nous vous rafraîchissons la mémoire.

Le cycle de l’eau s’effectue selon quatre étapes. Premièrement, l’eau des rivières, des fleuves, des océans et des autres étendues d’eau, se transforme en vapeur au contact des rayons du soleil. C’est ce qu’on appelle l’évaporation. Dans un second temps, cette vapeur se condense en gouttelettes et donne naissances à des nuages. Lorsqu’elles sont trop grosses, les gouttelettes se détachent des nuages et créent ainsi des précipitations, ce qu’on appelle communément la pluie. Enfin, l’eau qui n’est pas absorbée par le sol ruisselle le long des pentes pour se déverser dans les rivières et les lacs jusqu’à atteindre la mer ou l’océan.

C’est cette dernière étape, le ruissellement, qui explique la salinité de l’eau de mer. En effet, l’eau issue des précipitations s’écoule sur les roches et se charge directement des sels minéraux qui y sont contenus. L’eau accumule une quantité importante de sels jusqu’à atteindre sa destination finale : l’océan.

Parmi ces minéraux, notons le sodium. Il s’est agrégé au fil des siècles à un élément présent dans les océans depuis leur création, le chlore. C’est ce mélange (le chlorure de sodium) qui compose en grande partie le sel marin, et lui donne ce goût si particulier.

La pluie joue un rôle majeur dans la salinité des océans.

Sur le même sujet : Un immense trou noir « glouton » s’est dévoilé au grand jour

Comment expliquer que l’eau de mer soit salée et que celle des lacs et des rivières ne le soit pas ? En effet, on pourrait penser que le ruissellement affecte également ces grandes étendues d’eau. Et pourtant, ils sont composés d’eau douce, c’est-à-dire d’une eau dont le taux de salinité est faible. Les sels minéraux, acheminés par le ruissellement des eaux, ne restent pas dans le lit des rivières. Pour les lacs, l’explication est encore plus simple. Ils sont directement alimentés par de l’eau douce et sont donc peu chargés en sels minéraux.

Notons aussi que les océans et les mers n’ont pas tous le même niveau de salinité. Parmi les cinq grands océans, c’est l’océan Atlantique qui aurait le niveau de salinité le plus élevé selon le National Weather Service. Cela peut s’expliquer par une diminution de la salinité près de l’équateur dû aux précipitations d’eau douces dans les régions tropicales. Aux deux pôles, l’eau douce issue de la fonte des glaces se mélange également à l’eau océanique, ce qui atténue sa salinité.

Quant aux mers, la plus salée est la Mer Morte, située entre Israël, la Cisjordanie et la Jordanie. On estime son niveau de salinité huit fois plus élevé que la moyenne. La principale raison pouvant expliquer ce phénomène est l’évaporation très importante de l’eau de la Mer Morte. Son niveau baisserait de près d’un mètre par an !

La Mer Morte est près de 10 fois plus salée que la Mer Méditerranée.

L’eau de mer est-elle plus salée qu’auparavant ?

La réponse à cette question est connue : non, l’eau de mer n’est pas devenue plus salée au cours de l’histoire. On aurait pu croire que le niveau de salinité de l’eau de mer ait augmenté au fil du temps, dû à l’accumulation de sels minéraux. Et pourtant, les scientifiques réussissent à expliquer le fait que le niveau de salinité des océans n’augmente pas par les courants marins.

Les courants marins permettent de transporter le sel vers des zones où la salinité est plus faible. L’eau marine se déplace constamment grâce au vent et à la rotation de notre planète, mais aussi en raison des changements de température, répartissant le sel de façon homogène.

Enfin, notons que les sels minéraux amenés par l’eau de pluie peuvent être absorbés par les roches volcaniques ou les microorganismes marins. L’apport en sel est donc aussi compensé par son absorption, ce qui explique en partie pourquoi l’eau des océans a pu maintenir un niveau de salinité stable pendant tant d’années.