21 easter eggs Google immanquables à essayer d’urgence

On vous propose dans ce guide les 21 meilleurs easter eggs Google à essayer de toute urgence, qui témoignent une fois de plus de l’ingéniosité des programmeurs Google.

Comme nous le savons tous, Google a la réputation de posséder un grand nombre de fonctions cachés au sein de son programme, qui ne sont pas sans participer à son grand sens de l’humour. Après avoir passé en revu les fonctionnalités cachées du premier moteur de recherche au monde, on vous dévoile aujourd’hui ses meilleurs easter eggs à découvrir. En passant des adeptes de jeux vidéo, aux plus pragmatiques, sans oublier les friands d’outils insolites, on vous garantit qu’il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts. Alors, tous à vos claviers et que la chasse aux œufs commence !

5 jeux addictifs et indémodables à essayer sans modération !

Débutons notre liste d’Easter Egg Google en vous proposant les 5 meilleurs jeux vidéo disponibles sur votre moteur de recherche. Complètement gratuits, ces jeux aux graphismes pixélisés et à l’odeur de plastique surchauffé, vous feront replonger ou découvrir toute la magie des années 80.

Jouer à Pac-Man

Si vous passiez votre adolescence à jouer sur les bornes d’arcades et que vous êtes nostalgique de cette époque, alors cet easter egg est fait pour vous. Il vous suffit de taper « Pac-Man » dans votre moteur de recherche pour retrouver le célèbre palet de hockey jaune (oui, on était aussi surpris que vous lorsque l’on a découvert qu’il ne s’agissait pas d’une simple balle). Cliquez ensuite sur « jouer » pour lancer une partie qui vous replongera dans cet univers coloré, le tout accompagné de sa musique emblématique. Néanmoins, pour tous ceux qui espéraient retrouver leurs niveaux d’antan, sachez que cela ne sera pas possible. Vous ne pourrez jouer qu’à un seul et unique niveau qui se relancera en boucle une fois terminé.

Jouer à Snake

Créé dans les années 80, Snake est devenu l’un des jeux mobiles emblématiques des années 2000 lorsque Nokia a décidé de l’intégrer sur tous ses téléphones. Pour le retrouver en version colorée, recherchez « snake » dans votre moteur de recherche et cliquez sur « jouer » pour démarrer une partie. Pour tous ceux qui ne connaitraient pas ce jeu ou auraient oublié les règles, vous devrez déplacer votre serpent pour lui faire manger le plus de pommes possibles. Mais attention, plus ce dernier en mange plus il grossit. Alors, prenez garde au serpent qui se mord la queue.

Jouer à Tic -Tac-Toe

Ne sachant plus comme s’occuper en classe lorsque le cours nous ennuyait trop, nous avons tous déjà dessiné sur le coin de notre feuille un quadrillage en y inscrivant une croix en espérant que notre voisin comprenne et y inscrive un rond. Ce jeu s’appelle Tic-Tac-Toe ou le morpion, cela dépend de votre génération, et est maintenant disponible en version dématérialisée sur Google. Pour y accéder, inscrivez « jeu morpion » ou « tic tac toe » dans votre barre de recherche. Cliquez n’importe où sur le quadrillage pour démarrer une partie. Par défaut vous jouerez contre Google, mais sachez qu’il est également possible de jouer contre un ami sur le même ordinateur, ce qui peut s’avérer bien pratique pendant un cours magistral en amphi.

Jouer au solitaire

Pour avoir accès à ce jeu, tapez « solitaire » dans votre barre de recherche et cliquez sur « jouer ». Il fait partie de la grande liste des jeux auxquels nous jouons plus par ennui que par intérêt du moins la première fois et souvent sans en comprendre les règles, heureusement on est là pour vous les expliquer. L’objectif est de réaliser 4 piles de cartes d’une même couleur allant de la plus basse (ici l’as) à la plus haute, le roi. Pour récupérer ces cartes, vous devrez former des suites de chiffres décroissantes sur les 7 colonnes au centre de la table de jeu. Vous devrez obligatoirement alterner les couleurs pour pouvoir poser vos cartes.

Jouer au démineur

Le démineur est un jeu très connu, mais dont les pixels commencent à dater. Paru en 1990 sur Microsoft Entertainment Pack 1, il a été ajouté à Windows 3 deux ans plus tard. Ce jeu emblématique de Microsoft a aujourd’hui plus de 30 ans et n’a que très peu évolué, mais n’en reste pas moins efficace. Pour y jouer, tapez « démineur » dans votre moteur de recherche et cliquez sur « jouer ». Pour tous les non initiés, sachez que le but du jeu est simple : il consiste, comme son nom l’indique, à trouver des mines. Cliquer sur une case pour dévoiler des numéros. Ceux-ci vous indiquent le nombre de mines présentes dans les cases adjacentes. Le démineur est un jeu de logique qui malgré son âge, s’avère toujours aussi difficile.

Bonus : voici deux jeux que vous ne trouverez pas en effectuant une recherche Google, mais en vous rendant sur des liens bien précis. On ne vous en dit pas plus et l’on vous laisse découvrir par vous-même : Jeu 1 : pour une ambiance Western Jeu 2 : pour un jeu magique très addictif

8 recherches pratiques à connaitre !

Voici 8 easter eggs Google qui s’avère très utile une fois découvert. Du métronome au lanceur de dé, vous accéderez à toutes sortes d’outils insoupçonnés qui pourraient vous rendre de grands services.

Exercice de respiration

Cet outil disponible sur Google pourrait bien vous être d’une grande utilité lors d’une vague de stress. Si vous commencez à vous sentir débordé par vos émotions, tapez « exercice de respiration ». Google vous guidera ensuite dans un exercice de respiration guidé qui vous permettra d’apprendre avec plus de sérénité, le retard de ce train ou la charge de travail qui s’accumulent.

Métronome

Cet easter egg s’adresse à tous les mélomanes. Saviez-vous que Google pouvait également servir de métronome ? Lorsque vous oubliez d’emporter le vôtre en voyage ou que celui-ci ne fonctionne tout simplement plus, tapez « métronome » dans votre barre de recherche pour en faire apparaitre un. Cet outil peut s’avérer être une bonne bonne alternative.

Accordeur d’instruments Google

Après avoir configuré votre métronome et avoir commencé à jouer les premiers airs de votre musique, peut-être vous rendez-vous compte que votre instrument sonnait faux. Pas de panique, cherchez « accordeur d’instrument » dans votre moteur de recherche pour en ouvrir un. Si une fois utilisé, vous persistez à jouer faux, le problème ne vient probablement pas de votre instrument.

Générateur de nombre aléatoire

On ne peut pas vraiment vous dire pourquoi vous en auriez besoin dans votre quotidien, en revanche, on peut vous expliquer en quoi il est sympa de l’utiliser en soirée. En tapant « générateur de nombre aléatoire », vous pourrez par exemple lancer des défis à vos amis et laisser Google décider de l’issue de leur sort.

Lancer une pièce

De même que pour le précédent easter egg, celui-ci ne possède pas de réel intérêt dans votre quotidien. Il peut néanmoins s’avérer pratique lorsque vous n’osez pas prendre une décision et préférez la remettre au destin. Choisissez pile ou face et tapez « lancer une pièce ». Vous n’avez plus qu’à voir le résultat pour savoir quelle décision prendre.

Sélecteur de couleur

Fait souvent méconnu et pourtant très utile pour les programmeurs ou les designers, en tapant sur Google « sélecteur de couleur », celui-ci vous en propose un en premier résultat de recherche. Plus besoin de vous rendre sur des sites aux publicités douteuses.

La roue du hasard

En recherchant « spinner » dans Google, vous arrivez à deux résultats. Si vous cliquez sur « number » vous serez face à une roue du hasard qui là aussi pourrait s’avérer utile lors de défis entre amis. En revanche si vous cliquez sur « Fidget » vous vous retrouverez face à un hand spinner. Si vous êtes passé à côté de cette tendance en 2017, sachez qu’il n’est jamais trop tard. Grâce à sa version dématérialisée, Google vous permet de la découvrir tout en vous évitant de dépenser de l’argent pour l’acquérir. Bien que ce hand spinner soit sympa à regarder, il reste cependant moins satisfaisant que celui que l’on fait tourner entre ses doigts.

Lancer un dé

On peut vite se retrouver très embêté, lorsque lors d’un weekend pluvieux on décide de ressortir nos vieux jeux de société et que l’on se rend compte que nous en avons perdu les dés. Heureusement, en écrivant « lancer le dé » dans votre barre de recherche vous pourrez remédier à ce problème. Cet easter egg ne vous propose pas 1 dé, mais 6 différents tout en ayant la possibilité d’ajouter un modificateur à ce dernier. À vous les soirées endiablées de Donjons et Dragons.

3 Easter eggs pour en apprendre plus

Ces 3 easter egg sont destinés à ceux qui sont de nature curieuse, mais également bilingue. En effet, bien que ces recherches Google vous permettent d’en apprendre plus sur de nombreux faits divers, deux d’entre elles ne sont malheureusement pas disponibles en français.

Fun Facts

Comme son nom l’indique en tapant « fun facts » dans votre moteur de recherche Google vous proposera de découvrir des faits insolites en répondant à des questions que vous ne vous étiez jusqu’ici jamais posées.

I’m feeling curious

Très similaire au précédent easter egg, celui-ci consiste à chercher « I’m feeling curious » sur Google ce qui signifie littéralement : « je me sens curieux ». Là encore, Google répondra à des questions, non pas insolites cette fois-ci, mais générales. En utilisant cette fonctionnalité ainsi que la précédente, vous êtes sûr de rentabiliser les longues heures d’attentes chez votre médecin ou dans les transports.

Google logo history

Pour en apprendre plus sur l’histoire du logo Google tapez dans votre barre de recherche « Google logo history ». Vous pourrez ainsi faire défiler les différents logo de l’entreprise accompagné d’un petit texte explicatif disponible en français.

6 easter eggs insolites

Pour finir ce dossier en beauté, on vous propose de découvrir 6 easter eggs complètement loufoques et insolites, qui nous prouvent bien encore une fois que les développeurs Google ne manquent pas d’idées surprenantes, pour le plus grand plaisir des utilisateurs.

Quel animal êtes-vous ?

Commençons par une recherche insolite intitulée : « quiz du jour de la terre ». Après avoir répondu à une série de questions des plus étranges, Google vous dévoilera quel animal se rapproche le plus de vous. On vous souhaite plus de chance que nous, car ici à la rédaction nous sommes des « mammouths laineux ». Oui, on préfère vous prévenir de suite les résultats peuvent être un peu vexant…

Bruits d’animaux

Restons dans la catégorie des animaux en découvrant maintenant leurs cris. On s’est déjà tous demandé au moins une fois « mais quel bruit fait un renard ? » et même si la chanson « What does the fox say » nous a beaucoup aidés en 2014, il est préférable de taper directement sur Google « Bruits d’animaux » pour avoir une version plus officielle du cri qu’émet un renard.

Faite sauter Sonic

Cet easter egg est plus petit et moins original que les précédents, mais il n’en est pas moins amusant. En recherchant « Green Hill Zone » sur Google, qui n’est autre que le premier niveau du jeu parut en 1991, vous trouverez sur le côté de vos résultats un Sonic. Cliquez sur celui-ci pour le faire sauter accompagné de son SFX emblématique.

Pour les fans de Friends

Avis à tous les fans de la série Friends voici LE easter eggs que vous devez à tout prix essayer ! En inscrivant dans la barre de recherche « Friends + nom du personnage », vous trouverez une illustration à droite de sa fiche descriptive. Cliquez dessus pour voir l’animation qui apparait. On vous conseille particulièrement d’essayer celles de Ross et Phœbe.

Google Gravity

Écrire : « gravity Google » sur le site Google.com puis cliquer sur « j’ai de la chance » fera perdre sa gravité à l’interface Google. Vous pouvez ensuite jouer avec les différentes pièces de votre moteur de recherche préféré, notamment en les lançant dans votre écran. Ce qui peut s’avérer pratique lorsque l’on souhaite se défouler.

Faire rouler la page Google

Voici une fonctionnalité amusante que nous propose Google. En tapant « do a barrel roll », votre page Google fera alors des tonneaux à plusieurs reprises. Cette fonctionnalité simple et répétitive fait tout de même son effet lorsqu’on l’essaie pour la première fois.

Maintenant que vous connaissez les 21 meilleurs easter eggs disponibles sur Google, on vous laisse aller les tester et nous partager votre préféré en commentaire.