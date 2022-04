Un écran de liseuse aussi coloré qu’une tablette ? C’est bientôt possible !

E Ink, l’entreprise spécialisée dans la technologie d’encre électronique, vient de dévoiler une toute nouvelle génération de papier électronique. Baptisée Gallery 3, cette technologie innovante permet aux liseuses de gagner en fluidité tout en offrant une meilleure résolution des couleurs.



E Ink, le créateur et leader de l’encre électronique, a dévoilé lundi la troisième génération de sa technologie ACeP,(Advanced Color e-Paper) baptisée Gallery 3. Ce procédé, douze fois plus performant que les générations précédentes, fonctionne grâce à un système d’encre à particules et permet d’afficher une multitude de couleurs. Gallery 3 promet une meilleure définition des couleurs et un taux de rafraîchissement plus rapide. Il s’agit d’une avancée significative selon le PDG de l’entreprise Johnson Lee, celle-ci pourrait bien relancer le marché des liseuses en baisse depuis quelques années

E ink présente Gallery 3 : la troisième génération de sa technologie ACeP

Une gamme de couleur plus complète

La plupart des liseuses utilisent la technologie Kaleido, qui place un filtre coloré au-dessus d’un écran monochrome. Les opérations sont nettement plus rapides, mais la définition de la trame colorée laisse à désirer (100 ppi), et les couleurs sont plus pâles voire complètement délavées . Grâce à Gallery 3, l’entreprise E ink entend démontrer que sa technologie est un atout capable de pallier aux problèmes rencontrés avec la technologie Kaleido.

Avec la technologie Gallery 3 les écrans sont plus colorés et de meilleure résolution

La technologie Gallery repose sur la plateforme ACeP, qui combine quatre particules primaires (cyan, magenta, jaune, et noir), à la manière des sous-pixels d’un écran LCD. Il est donc possible d’afficher plus de 50 000 couleurs (contre 4 096 avec Kaleido) avec une meilleure résolution passant de 150 ppi à 300 ppi. Le rendu même s’il est plus vif, n’égale pas encore celui que l’on pourrait avoir sur une tablette traditionnelle, mais cela reste tout de même une belle performance.

Un taux de rafraîchissement plus rapide

On le sait, les liseuses pêchent encore souvent sur la rapidité et la fluidité de lecture, même si le confort et les formats sont souvent très agréables sur ce genre d’appareil.

C’est la raison pour laquelle Gallery 3, contrairement à la version précédente, offre trois modes de couleur correspondant à des taux de rafraichissment différents. Le mode rapide peut rafraîchir le panneau à 500 millisecondes, le mode standard est de 750 à 1000 ms et le mode couleur haut de gamme privilégie la qualité à la rapidité puisqu’il faut compter 1500 ms pour le rafraîchissement des pages. Les temps de mise à jour du noir et blanc ont également été largement améliorés, Gallery 3 permettant désormais de passer d’une page monochrome à l’autre en 350 millisecondes seulement.

E Ink a aussi annoncé la prise en charge des stylets pour pouvoir écrire en noir et blanc, puis progressivement d’autres couleurs, avec un temps de latence de 30 ms. À cela s’ajoute l’arrivée d’une nouvelle technologie lumineuse, ComfortGlaze, une LED à l’avant pour limiter les émissions de lumière bleue.

E Ink pourrait-il insuffler un vent nouveau le marché des liseuses ?

E ink s’adresse tout particulièrement aux fabricants de liseuses, car les autres appareils comme les bloc-notes numériques par exemple, misent sur la vitesse pour rivaliser avec les tablettes capables de rafraîchir une page en 16 ms seulement.

Cette technologie pourrait en effet changer les choses pour les fabricants de liseuses, qui voient le marché du livre numérique stagner depuis la pandémie, sauf dans le domaine plus coloré des mangas et des bandes dessinées qui à lui seul représentait 890 millions € de chiffre d’affaires en 2021.

E ink va même plus loin et miserait comme Apple sur un nouveau marché : celui des écrans pliables et/ou déroulables. Dans une vidéo l’entreprise en fait d’ailleurs une démonstration. En attendant sa commercialisation, ces technologies seront exposées à la Display Week de San Jose durant le mois de mai.