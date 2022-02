e-Duke : KTM officialise sa première moto électrique

Le constructeur autrichien KTM a dévoilé l’arrivée de la e-Duke, son nouveau deux-roues électrique. La moto électrique reprend les caractéristiques de la Husqvarna E-Pilen mais avec des designs bien différents de ses précédents modèles.

Alors que le marché des scooters électriques est en plein boom, celui des cylindrées peine à se faire une place et reste à la traîne. Il n’empêche que les grands constructeurs de deux-roues autrefois réticents à l’électrification de leurs véhicules sont de plus en plus enclins à se pencher sur ce secteur. Cela n’a pas été le cas avec le constructeur autrichien KTM, qui, pionner dans la moto électrique, avait été l’un des premiers à se lancer sur le segment avec sa gamme tout-terrain Freeride parue en 2012. C’est tout naturellement que KTM concentre cette fois-ci sa stratégie sur la moto électrique urbaine, avec son tout premier modèle e-Duke : une moto sportive et citadine.

KTM e-Duke : un modèle inspiré de la Husqvarna E-Pilen

Husqvarna E-Pilen

Le véhicule reprendra le même design simple et épuré que la Husqvarna e-Pilen (elle- même inspirée du roadster Vitpilen 701). Il partagera aussi la même fiche technique que sa consoeur : équivalente à un 125 thermiques. En revanche pour la production, cette e-Duke sera construite dans une toute nouvelle usine d’assemblage en Autriche, dans la ville d’Anif. Ce sont 25 millions d’euros qui ont été investi par KTM dans ce site : preuve que le constructeur prend au sérieux son positionnement sur le marché des motos électriques.

Puissance et batterie de la moto électrique e-Duke

Un moteur de 10 kW

Le moteur électrique de la KTM e-Duke développe 10 kW en nominal. Le constructeur précise qu’il sera installé au centre du cadre, le rapprochant un peu plus de l’allure traditionnelle d’une moto thermique. Sachant que sur la e-Pilen le moteur électrique de 8 kW, laissait présager une vitesse maximale d’environ 110 km/h, on imagine que ce modèle offrira une réactivité à l’épreuve de la ville et des voies rapides. Le système de transmission utilisé quant à lui n’a pas encore été communiqué, mais il est très probable qu’il soit équipé d’une chaîne.

Une batterie de 5.5 kWh

L’autonomie est confiée à une batterie qui affiche une capacité de 5.5 kWh. Elle ne sera malheureusement pas amovible (comme cela était prévu initialement) mais fixée dans le châssis de la moto. On se demande déjà comment pourront s’effectuer les recharges. Cependant, n’oublions pas que KTM fait partie d’un partenariat regroupant Honda, Piaggio et Yamaha. Ces marques cherchent à créer un système pérenne, et donc commercialisable à grande échelle, de batteries échangeables et communes entre leurs modèles de deux roues. Quant à son autonomie devrait atteindre comme la e-Pilen, une centaine de kilomètres.

Prix et disponibilité

Pour le moment, aucun tarif n’a été annoncé. Une présentation officielle devrait se faire courant 2022. Mais compte tenu de la gamme de prix des modèles proposés par le constructeur, celui-ci ne devrait pas excéder les 10 000 euros. En ce qui concerne la date de lancement, aucune communication n’a été faite à ce jour. Cependant, le nouveau modèle devrait arriver incessamment sous peu. Rappelons tout de même que le modèle e-Duke n’est pas la seule nouveauté que compte proposer le constructeur aurtichien : en plus de prévoir le lancement d’une Husqvarna E10 de 500W pour faire suite à la SX-E5; le groupe prévoit aussi d’ajouter à sa gamme une nouvelle moto électrique Enduro délivrant 9 kW de puissance et doté d’une batterie amovible. Ce modèle devrait être commercialisé pour moins de 10.000 euros dès l’année prochaine.