Imaginez respirer de l’air pur tout en écoutant votre musique préférée, n’importe où. C’est la promesse du nouveau casque audio de Dyson, le Dyson Zone. Ce casque audio à réduction de bruit active (ANC) devrait servir de rempart autant à la pollution sonore et à la pollution de l’air grâce à son accessoire… intrigant et très innovant. La rédaction a pu le prendre en mains lors de la soirée de lancement à Paris. Après avoir été la première marque a dévoilé un aspirateur sans sac, puis un ventilateur sans pale, Dyson lance un nouveau type de produit inédit et s’ouvre à une nouvelle catégorie, l’audio.

Le casque Dyson Zone a beaucoup plus fait parler de lui pour son design extravagant que pour ses qualités sonores. Aujourd’hui, fini les interrogations sur l’avenir de ses casques qui absorbe le bruit (ou en l’occurrence qui purifie l’air), place aux caractéristiques du système audio de Dyson. Autonomie, qualité audio, technologies embarquées, a-t-il vraiment plus a proposé que son design et son système de traitement de l’air ?

Il faut savoir que l’un des fils de James Dyson est un ingénieur particulièrement intéressé par l’audio, et que la marque travaille sur ce projet depuis des années (bien avant le COVID). La marque a fait le choix de combiner l’audio et la purification de l’air pour toucher un plus large public, avec un produit familier. En prenant en compte la pandémie, on peut se demander si un masque ET un casque audio haut de gamme n’aurait pas été finalement préférable ? Quoiqu’il en soit Dyson innove et prend de l’avance sur des besoins futurs pas si utopique.

Dyson Zone, des caractéristiques de hauts vols

Le Dyson Zone est un casque audio (très) haut de gamme qui a nécessité 5 ans de recherches et développement. Pour que cela soit plus concret, voici la comparaison avec le fameux AirPods Max d’Apple.

50 heures d’autonomie (vs 20h pour le casque Apple AirPods Max),

Une réduction de bruit active qui baisse jusqu’à 38 dB les sons externes en les contrôlant 380 000 fois par seconde (vs 20 à 30dB pour le casque Apple),

Un spectre sonore allant de 6Hz à 21 kHz qui devrait permettre au casque de restituer aussi bien les aigües que les basses.

Suite à notre premier essai, nous confirmons que la qualité audio est au rendez-vous. Néanmoins, des tests supplémentaires seront nécessaires pour établir un jugement plus définitif.

Dyson souhaite vous faire respirer un air aussi pur que le son proposé par le casque.

Malgré ces caractéristiques impressionnantes, nous avons d’hors et déjà noté certains points à étudier avant de faire le grand saut.

Quelques points d’attentions concernant le nouveau casque Dyson

Le premier est le poids du casque même si nous avons trouvé le casque très confortable… la marque met en avant que le poids est équitablement réparti sur les deux côtés de la tête et non sur le dessus comme beaucoup d’autres modèles, on parle tout de même d’un appareil pesant 595 grammes, soit plus de 2 fois celui du Bose QuietComfort 35. Nous attendons de le porter plusieurs dizaines de minutes de suite pour nous prononcer plus en détails à ce sujet.

Le deuxième est la surface brillante de la ‘visière magnétique’ qui marque très vite (traces de doigts).

Enfin, le prix et la demande réelle pour ce type de produits en France. Deux offres sont proposées sur le site de Dyson l’une à 899€, l’autre à 959€. La différence ? La couleur et un étui de voyage.

L’énigme de l’intérêt du public pour la visière anti-pollution de l’air

C’est inévitablement le point qui concentre l’attention : le purificateur d’air. Pour toutes celles et ceux qui auraient peur (ou honte ? donnez-nous votre avis!) de se balader avec un tel objet sur le visage : pas de soucis, le kit est amovible. À quasi 1 000 € le casque audio qui purifie l’air, il semblerait dommage de ne pas utiliser la fonctionnalité, mais a minima, vous pourrez le laisser dans la boîte si ce design vous effraie.

La technologie de traitement de l’air capture la pollution urbaine, notamment les gaz, les allergènes et les particules. Mais le casque n’est pas encore certifié anti-virus/covid (en cours).

Toutefois, Dyson s’est servi de ses 30 ans d’expérience en gestion des flux d’air et de filtration des moteurs pour mettre au point ce dispositif unique. Nous précisons d’ailleurs que l’air envoyé est frais (un peu comme celui d’un ventilateur) et que nous avons trouvé cela relativement agréable.

Chaque écouteur contient un compresseur qui aspire l’air à travers des filtres à double couche. Cet air – une fois purifiée – est projeté en deux flux d’airs vers le nez et la bouche de l’utilisateur.

L’intensité du flux d’air est d’ailleurs ajustable. Certains confrères – qui ont déjà pu tester le casque – affirment qu’un léger bruit d’aspiration se fait entendre lorsque le Dyson Zone se met en marche, à vérifier dans un environnement silencieux lors de nos tests.

En conclusion, Dyson tente ici une approche disruptive sur un marché du casque audio déjà saturé d’offres diverses et variées : on a donc hâte de pouvoir le tester en conditions réelles.