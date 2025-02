Profitez de la fin des soldes avec l’aspirateur balai Dyson V8 à 300€ seulement

Les soldes touchent plus ou moins à leur fin, c’est le moment pour vous équiper du Dyson V8, un aspirateur balai polyvalent et efficace. Conçu pour nettoyer sols, meubles et plafonds, il est actuellement disponible à 300 € au lieu de 400 €, soit 25 % de remise.

Les soldes sont là ! Et avec elles, des réductions sur les appareils Dyson, comme le Dyson V8 Absolute, conçu pour un nettoyage complet et efficace. Avec ses nombreux accessoires et ses 40 minutes d’autonomie, il s’adapte à toutes les surfaces et tous les besoins. Aujourd’hui disponible à 299,00 € chez Boulanger, c’est l’occasion parfaite de profiter d’une technologie haut de gamme à prix réduit.

Fin des soldes sur la Fnac : -25 % sur le Dyson V8

Le Dyson V8 est disponible à 300 € au lieu de 400 €, soit une économie de 100 €. Voici pourquoi cette offre est incontournable :

Offre à durée limitée : un produit haut de gamme à ce prix-là, ça ne dure pas longtemps !

: un produit haut de gamme à ce prix-là, ça ne dure pas longtemps ! Adoré par les utilisateurs : noté 4,5/5 étoiles par plus de 74 utilisateurs .

: noté par plus de . Indice de réparabilité : à 7,3/10, c’est un produit qui dure dans le temps.

ACHETEZ le Dyson V8 sur la Fnac

Faut-il encore choisir le Dyson V8 ?

Si vous cherchez un modèle efficace sans exploser votre budget, le V8 est une bonne option, surtout en promotion. Il offre une bonne puissance d’aspiration, une autonomie correcte (40 minutes) et une polyvalence appréciable grâce à ses accessoires.

Puissance et performance

Doté d’une puissance d’aspiration maximale de 115 airwatts, le Dyson V8 garantit une élimination efficace des saletés, même les plus incrustées, sur tous types de sols : carrelages, parquets, tapis ou moquettes. Autonomie prolongée

Grâce à sa batterie de 21,6 V, profitez de 40 minutes d’aspiration continue, idéale pour couvrir de grandes surfaces sans interruption. Polyvalence d’utilisation

Conçu pour répondre à tous vos besoins, cet aspirateur balai est livré avec plusieurs accessoires : Brosse Motorbar : parfaite pour tous les types de sols.

: parfaite pour tous les types de sols. Brosse rouleau doux : spécialement conçue pour les parquets et sols durs.

: spécialement conçue pour les parquets et sols durs. Mini-brosse motorisée : idéale pour enlever les poils d’animaux et les poussières sur les meubles et textiles.

: idéale pour enlever les poils d’animaux et les poussières sur les meubles et textiles. Suceur long : pour atteindre les zones difficiles d’accès. Système de filtration avancé

Équipé d’un système à 2 niveaux de filtration, il capture 99,99 % des particules fines et allergènes, garantissant un air plus sain dans votre maison. Léger et ergonomique

Avec un poids de seulement 2,6 kg, le Dyson V8 est facile à manier, même pour nettoyer les plafonds et autres zones en hauteur. Entretien simplifié

Son bac à poussière de 0,54 L se vide facilement en un seul geste, évitant tout contact avec la saleté.



PROFITEZ DE -25% sur la Fnac