Le Dyson V8 Absolute est à prix mini pour quelques jours sur Boulanger

Vous en rêviez, Boulanger l’a fait : le Dyson V8 Absolute est en promo ! Prêt à dire adieu aux aux poils et à la poussière ?

Si vous cherchez un aspirateur sans fil performant à un prix abordable, ne cherchez plus : le Dyson V8 Absolute est actuellement à un prix mini chez Boulanger. En effet, cet aspirateur sans fil haut de gamme bénéficie d’une réduction de 22 %.

Ce n’est pas tous les jours que l’on voit un appareil de cette qualité à un prix si avantageux, alors mieux vaut ne pas trop tarder…

Le Dyson V8 Absolute est à 349€ chez Boulanger

Le Dyson V8 Absolute bénéficie donc actuellement d’une réduction de 100 € sur son prix d’origine de 449€, soit une remise de 22 %. À ce prix exceptionnel de 349,00 €, c’est l’opportunité idéale pour s’équiper d’un appareil qui a fait ses preuves dans le monde des aspirateurs sans fil.

De plus, Boulanger offre plusieurs options pratiques pour que votre achat soit le plus fluide possible :

Paiement en plusieurs fois : Boulanger propose également des facilités de paiement, avec la possibilité de régler en plusieurs fois sans frais, pour ceux qui préfèrent échelonner leurs dépenses.

Retrait en magasin : vous pouvez passer récupérer votre appareil en magasin dès que votre commande est prête, sans attendre une livraison.

Le Dyson V8 Absolute : peut-il encore faire l’affaire par rapport à ses grands frères ?

Même si le Dyson V8 Absolute n’est pas le modèle le plus récent de la gamme Dyson, il reste une excellente option pour quiconque cherche un aspirateur sans fil fiable et efficace. Face à ses « grands frères » plus récents comme les V10, V11, ou même V15, le V8 continue de se démarquer par un rapport qualité-prix imbattable, surtout avec cette promotion.

Voici pourquoi le Dyson V8 Absolute fait toujours l’affaire :

Puissance d’aspiration : ses 115 AW permettent de nettoyer efficacement sols durs et tapis.

: ses 115 AW permettent de nettoyer efficacement sols durs et tapis. Autonomie correcte : avec jusqu’à 40 minutes d’autonomie en mode standard, vous avez largement de quoi faire le tour de votre logement.

: avec jusqu’à 40 minutes d’autonomie en mode standard, vous avez largement de quoi faire le tour de votre logement. Polyvalence : grâce à ses accessoires multiples, il est aussi performant sur les sols durs que sur les tapis, moquettes ou encore en mode aspirateur à main pour nettoyer votre voiture.

: grâce à ses accessoires multiples, il est aussi performant sur les sols durs que sur les tapis, moquettes ou encore en mode aspirateur à main pour nettoyer votre voiture. Technologie sans fil : la liberté de mouvement qu’il procure est un atout majeur, en particulier pour les maisons à plusieurs étages.

: la liberté de mouvement qu’il procure est un atout majeur, en particulier pour les maisons à plusieurs étages. Filtration performante : son système de filtration capture 99,97 % des particules aussi petites que 0,3 micron, garantissant un air plus propre à chaque passage.

: son système de filtration capture 99,97 % des particules aussi petites que 0,3 micron, garantissant un air plus propre à chaque passage. Maintenance facile : le bac à poussière se vide en un clic, sans contact avec la saleté.

: le bac à poussière se vide en un clic, sans contact avec la saleté. Léger et maniable : pesant moins de 2,6 kg, il est facile à manier, même pour des sessions de nettoyage prolongées.

: pesant moins de 2,6 kg, il est facile à manier, même pour des sessions de nettoyage prolongées. Silencieux : contrairement à certains modèles plus bruyants, le Dyson V8 Absolute reste relativement silencieux tout en offrant une bonne puissance.

