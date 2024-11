Le Dyson V15 Detect™ Total Clean profite déjà du Black Friday sur le site de la marque

Le Black Friday s’invite chez Dyson avec une offre exceptionnelle sur le Dyson V15 Detect™ Total Clean, un aspirateur sans fil de dernière génération conçu pour un nettoyage en profondeur et sans effort.

Grâce à aux technologies innovantes de Dyson, il garantit une aspiration puissante, une très bonne autonomie et une détection précise de la poussière invisible. Une opportunité idéale pour s’équiper d’un aspirateur haut de gamme à prix réduit.

Avec une réduction de 200 €, ce modèle est disponible à 629 € au lieu de 829 € sur le site officiel de Dyson. Mais attention, les stocks sont limités.

Profitez de 200 € de réduction sur le V15 Detect™ Total Clean

Actuellement, le Dyson V15 Detect™ Total Clean est disponible sur le site officiel de Dyson à 629 €, soit une réduction de 200 €.

En plus de son prix réduit, ce modèle est livré avec six accessoires supplémentaires, d’une valeur totale de 169 €, par rapport à la version V15 Detect Absolute. Ces accessoires incluent une brosse pour matelas, un long suceur, une mini brosse auto-démêlante, ainsi que des brosses spécifiques pour les surfaces dures et les tissus.

ACHETEZ le V15 Detect Total Clean

Avec une telle polyvalence, cet appareil répond à tous vos besoins, qu’il s’agisse de nettoyer les sols, les meubles, ou même les espaces difficiles d’accès. C’est une occasion à ne pas manquer pour s’équiper du meilleur de la technologie Dyson.

Pourquoi choisir le Dyson V15 Detect™ Total Clean ?

Le Dyson V15 Detect™ Total Clean est équipé d’un moteur Hyperdymium™ qui délivre une puissance d’aspiration exceptionnelle de 230 AW. Sa brosse Optic Fluffy™, dotée d’une lumière intégrée, révèle la poussière invisible sur les sols durs pour un nettoyage ultra-précis.

Il inclut également la brosse Digital Motorbar™, idéale pour les foyers avec animaux, grâce à son système auto-démêlant qui élimine les poils de manière efficace. Avec ses 60 minutes d’autonomie, cet aspirateur est parfait pour nettoyer de grandes surfaces sans interruption.

Son écran LCD fournit des données en temps réel, comme les particules capturées, les performances de nettoyage ou encore l’autonomie restante. Cet aspirateur combine puissance, intelligence et polyvalence.

PROFITEZ DE -200€ sur Dyson.fr