Black Friday : le Dyson V15 Detect Fluffy profite de 200€ de réduction

C’est Noël avant l’heure chez Dyson. Et si vous avez grandement besoin d’un compagnon de ménage dernier cri, le Dyson V15 Detect Fluffy est tout ce qu’il vous faut. Avec -200€ au compteur, c’est le moment où jamais de vous le procurer.

Qui aurait cru que faire le ménage pourrait ressembler à une partie de plaisir ? Avec le

Dyson V15 Detect™ Fluffy, chaque grain de poussière devient visible sous sa lumière. Et comme si traquer la saleté ne suffisait pas, cet aspirateur adapte sa puissance comme un pro pour rendre à votre maison ses lettres de noblesse.

En promo à 599 € c’est le moment d’enfin vous procurer l’aspirateur balai que vous méritez.

Profitez du V15 Detect Fluffy à 599 € au lieu de 799€

Dans le cadre des offres Black Friday, Dyson propose le V15 Detect™ Fluffy à 599,00 € au lieu de 799€, soit une économie de 200 €.

Cette promotion inclut également quatre accessoires supplémentaires d’une valeur de 153 €, par rapport au V15™ Detect Absolute. C’est une occasion idéale pour s’équiper d’un aspirateur haut de gamme à un prix avantageux.

Le Dyson V15 Detect Fluffy : meilleur aspirateur balai sur le marché ?

Le Dyson V15 Detect™ Fluffy est l’un des aspirateurs sans fil les plus puissants et intelligents de la gamme Dyson. Il est équipé d’une brosse Optic Fluffy™ avec lumière intégrée, révélant la poussière microscopique sur les sols durs. Son capteur piézoélectrique identifie les particules aspirées et ajuste automatiquement la puissance d’aspiration en fonction du niveau de poussière. L’écran LCD affiche en temps réel le nombre et la taille des particules de poussière aspirées, offrant une preuve scientifique d’un nettoyage en profondeur.

Les points à retenir

Technologie de détection de la poussière : la brosse Optic Fluffy™ avec lumière intégrée révèle la poussière microscopique sur les sols durs, assurant un nettoyage minutieux.

Adaptation automatique de la puissance : le capteur piézoélectrique mesure et compte les particules de poussière, ajustant automatiquement la puissance d'aspiration en fonction du niveau de saleté.

Preuve scientifique de nettoyage : l'écran LCD affiche en temps réel le nombre et la taille des particules aspirées, démontrant l'efficacité du nettoyage.

Autonomie prolongée : jusqu'à 60 minutes d'autonomie en mode Éco, permettant de nettoyer toute la maison sans interruption.

Système de filtration avancé : capture 99,99 % des particules microscopiques et des allergènes aussi petits que 0,3 micron, rejetant un air plus pur dans votre maison.