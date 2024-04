Dyson casse le prix de son aspirateur le plus puissant pour le grand ménage de printemps

Alors que les oiseaux chantent et que le printemps a définitivement pointé le bout de son nez, Dyson revient en force pour fêter cette arrivée comme il se doit. Au programme : un ménage équipé d’un des meilleurs aspirateurs du marché, et ce, à un prix historique !

Ça y est le mauvais temps est parti, les manteaux sont au placard. On a ressorti les t-shirts et les lunettes de soleil. Mais c’est aussi le moment tant attendu (on parle pour les férus de propreté) du bon vieux ménage de printemps.

Et pour ce faire, quoi de mieux qu’un aspirateur qui aspire vraiment ?? Si habituellement, il n’est pas rare de faire un prêt pour pouvoir se payer la qualité Dyson, aujourd’hui, il se pourrait bien que l’un des tout derniers modèles de la marque finisse chez vous. Oui, Dyson fête aussi le printemps ! Et si la poussière accumulée risque d’être déçue, pour vous, c’est l’aubaine de l’année.

Dyson V15 Detect Absolute : l’offre à ne surtout pas manquer

Non, Dyson n’a pas choisi pour ce printemps de vous offrir 50€ ou 100€ sur son V15 Detect Absolute mais bien 200€. Oui, oui vous avez bien entendu. Actuellement disponible pour la modique somme de 799€, le printemps chez Dyson fait des ravages et fait baisser le prix à 599€, rien que ça.

Et ce petit bijou ne possède pas seulement les accessoires de tous les aspirateurs lambda sur le marché, il possède deux embouts brosses pour le sol :

Une tête de nettoyage doux avec lumière intégrée pour éliminer 99,97% des particules (adios à toutes les micro particules de poussière)

(adios à toutes les micro particules de poussière) Une brosse qui aspire tous les poils d’animaux ou les vôtres et les cheveux ! Vous allez adorer passer l’aspirateur.

Même si le prix chute de 200€, un prix historique pour la marque, vous avez toujours la possibilité d’acheter en 4 fois soit une mensualité de 149,75€. Cette qualité à ce prix-là, ça ne se refuse pas.

PROMO -200€ sur Dyson Voir l’offre

Mais attention, même si cette offre arrive pour le début du printemps, elle reste limitée. Elle ne durera pas jusqu’à la fin de la saison malheureusement. Ne passez pas à côté !

Dyson V15 Detect Absolute : le dieu des aspirateurs balais ?

Le V15 Detect Absolute de Dyson répond parfaitement aux attentes, offrant des performances irréprochables en matière d’aspiration, de filtration et de facilité d’entretien, les trois critères essentiels pour un aspirateur balai de qualité.

Il se distingue par son compteur de particules et un laser censé révéler la poussière invisible. Bien que cette fonction puisse sembler gadget pour certains, elle offre une meilleure visibilité pour aspirer (cf la vidéo ci-dessus).

Le compteur de particules lui permet de voir en temps réel ce qui a été aspiré. Les particules capturées par l’appareil sont organisées selon leur taille, représentées par des couleurs distinctes :

Jaune pour les allergènes de 10 à 60 µm, orange pour les particules fines de 60 à 180 µm,

de 10 à 60 µm, orange pour les de 60 à 180 µm, Rose pour les acariens de 180 à 500 µm,

de 180 à 500 µm, Violet pour les débris plus larges comme le sable ou les petits insectes, mesurant plus de 500 µm.

Vous savez donc exactement ce que vous avez aspiré et ce qui se trouvait dans votre maison (un peu flippant, mais très pratique).

PROFITEZ DE -200€ sur Dyson Voir l’offre

Malgré un poids qui peut être conséquent à la longue et toujours chez Dyson un problème de batterie (comptez avec la brosse douce 15min en mode Boost, 28 en mode Auto et 1h30 en mode Eco, un mode largement suffisant pour aspirer quotidiennement), il reste précis dans ses indications d’autonomie, se recharge en 3h30 environ et est accompagné d’un assortiment complet d’accessoires, justifiant ainsi son prix.

Caractéristiques du Dyson V15 Detect Absolute

Brosse avec technologie auto-démêlante .

Nettoie automatiquement les tapis en profondeur.

Le pouvoir de nettoyer partout .

Batterie clipsable .

Brosse avec lumière intégrée .

Trois modes de puissance.

Écran LCD.

Facilité d’entretien.

Accessoires Brosse Optic Fluffy™, Brosse Digital Motorbar™, Tube intégré avec long suceur 2 en 1, Accessoire combiné, Chargeur, Station murale de chargement Temps de charge

selon Dyson 4,5 h Autonomie selon Dyson 60 min Filtre 99,97% jusqu’à 0.1 microns Hauteur / Longueur / Largeur (en mm) 1 260 / 266 / 250 Contenance du collecteur 0,76 L Puissance d’aspiration 230 AW Poids 2,96 kg

Les plus Technologie Dyson,

Performances,

Entretien plus que simple,

Design,

Nombres et types de particules + autonomie indiquées. Les moins La batterie comme toujours sur le niveau Boost,

Un peu lourd.

ÉCONOMISEZ 200€ sur le Dyson V15 Detect Absolute Acheter

A lire aussi Dyson obligé de brader son casque audio pour éviter le flop

N’oubliez c’est une offre pour fêter l’arrivée du printemps, elle ne risque pas de rester éternellement. -200€ sur les modèles les plus récents ça n’arrive pas tous les jours.