Dyson V12 Origin est encore en promotion après le Black Friday chez Cdiscount

Si vous cherchez un aspirateur sans fil puissant et maniable, le Dyson V12 Origin est une valeur sûre. Et il bénéficie d’une très belle promotion sur Cdiscount. D’autant plus si vous êtes adhérent à leur programme de fidélité !

Avec ses 120 AW de puissance d’aspiration, son autonomie allant jusqu’à 60 minutes, et son design léger, il s’adapte parfaitement à tous les besoins de nettoyage, du sol au plafond. Actuellement en promotion chez Cdiscount, il passe à 399 € au lieu de 499 €, et avec le code « DYSONCD50 », les membres peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire de 50 €, le ramenant à 349 €. Une offre à ne pas manquer !

Dyson V12 Origin à 349 € avec le code DYSONCD50

Pour une durée limitée, le Dyson V12 Origin est proposé à 399 € au lieu de 499 € sur Cdiscount. Et avec le code « DYSONCD50 », les membres peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire de 50 €, ramenant le prix final à 349 €. Une opportunité rare pour acquérir un appareil haut de gamme à un tarif plus que raisonnable (pour du Dyson).

Plébiscité par ses utilisateurs pour sa légèreté, sa maniabilité et ses performances, cet aspirateur est une excellente option surtout à ce prix-là.

Le Dyson V12 Origin est-il toujours à la hauteur ?

Le Dyson V12 Origin est l’un des aspirateurs balais les plus puissants et polyvalents de la marque. Équipé d’un moteur Hyperdymium™, il délivre une aspiration de 120 AW, parfaite pour capturer poussières, allergènes et saletés incrustées. Sa brosse motorisée s’adapte à tous les types de sols, des tapis épais aux surfaces dures.

Avec une autonomie pouvant atteindre 60 minutes, vous pouvez nettoyer toute votre maison en une seule charge. De plus, son système de vidage permet de vider le bac à poussière le plus simplement du monde.

Les atouts du Dyson V12 Origin

Puissance d’aspiration de 120 AW : le moteur Hyperdymium™ garantit une très bonne aspiration pour les tapis, moquettes, sols durs, et plus encore.

: le moteur Hyperdymium™ garantit une très bonne aspiration pour les tapis, moquettes, sols durs, et plus encore. Autonomie prolongée : jusqu’à 60 minutes d’autonomie , parfait pour les grandes surfaces ou un nettoyage en profondeur.

: jusqu’à , parfait pour les grandes surfaces ou un nettoyage en profondeur. Design léger et maniable : le Dyson V12 Origin est facile à utiliser même dans les espaces exigus ou en hauteur.

: le Dyson V12 Origin est facile à utiliser même dans les espaces exigus ou en hauteur. Système de filtration avancé : capture jusqu’à 99,99 % des particules fines pour un environnement plus propre et sain.

: capture jusqu’à pour un environnement plus propre et sain. Accessoires polyvalents : livré avec des accessoires adaptés pour nettoyer du sol au plafond, y compris la voiture.

: livré avec des accessoires adaptés pour nettoyer du sol au plafond, y compris la voiture. Vidage hygiénique du bac à poussière : éliminez les déchets en un seul clic, sans contact direct avec ce qui a été ramassé.