Dyson propose son aspirateur balai V12 Detect Slim à -200€

Le V12 Detect Slim est l’un des tous derniers aspirateurs balais de Dyson. Un des meilleurs sur le marché. Et il est actuellement à -200€ sur le site de la marque.

Profitez d’une réduction exceptionnelle sur le Dyson V12 Detect Slim Absolute, le modèle sans-fil le plus léger et performant de la gamme. Avec une puissance d’aspiration de 150AW et jusqu’à 60 minutes d’autonomie, cet aspirateur vous offre une expérience de nettoyage facile et efficace, tout en économisant 200€ grâce à cette promotion limitée.

Dyson V12 Detect Slim : légèreté et puissance à 449€

Avec l’offre actuelle, le Dyson V12 Detect Slim Absolute est disponible à 449€ au lieu de 649€. Avec sa puissance de 150AW et son autonomie jusqu’à 60 minutes, il est plébiscité par plus de 5 900 utilisateurs avec une note de 4,6 sur 5.

Dyson vous propose une garantie de 2 ans et une livraison rapide en 24/48h. Son design doré et sa technologie de détection des particules le rendent plus qu’efficace pour un intérieur des plus propres.

Les points forts du Dyson V12 Detect Slim

Légèreté et maniabilité : le Dyson V12 Detect Slim est le plus léger des aspirateurs sans-fil de Dyson, rendant le nettoyage confortable et accessible, même pour les longues séances de ménage.

Aspiration puissante et constante : avec une puissance d'aspiration de 150AW, le V12 Detect Slim assure un nettoyage en profondeur, sans baisse de régime pendant toute la durée de l'autonomie.

Autonomie jusqu'à 60 minutes : grâce à sa batterie, cet aspirateur est capable de fonctionner jusqu'à 60 minutes, ce qui est idéal pour nettoyer toute la maison sans interruption.

Technologie de détection des particules : le V12 Detect Slim est équipé de la technologie de détection laser qui met en lumière les particules de poussière les plus fines.

Système de filtration avancé : Dyson intègre un système de filtration qui capture 99,99% des particules jusqu'à 0,3 microns.

Pourquoi choisir le Dyson V12 Detect Slim ?

Avec 200€ de réduction, le Dyson V12 Detect Slim est proposé à un prix ultra compétitif. Cet aspirateur combine légèreté, maniabilité et puissance d’aspiration, le rendant idéal pour un usage quotidien.

Sa technologie de détection des particules, couplée à son autonomie, en font un des meilleurs choix actuellement sur le marché.